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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Утсиктенс
0:0
Второй тайм: 58'
Сковде АИК
0'
36' Желтая карточка
Рхосе Лукас
37' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
47' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson

Ход матча

36'
 
Рхосе Лукас
37'
Predrag Randjelovic II
 
47'
Wilhelm Nilsson
 
54'
Lucas Hedlund
Edin Hamidovic
 
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сковде АИК
4.00
3.60
4.20
Все Коэффициенты
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
8
Фальцетас
Александр
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
11
Edin
Hamidovic
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
10
Elmar
Abraham
8
Oscar
Lennerskog
14
Mikael
Moerk
9
Yoann
Fellrath
16
Emil
Bellander
Утсиктенс
3-5-2
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Сковде АИК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
Э(
3:3
Э(
2:0
Э(
1:2
Э(
2:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
3:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Среднее время на гол

38
108

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
72

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 Утсиктенс - ГАИС 0:2
Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2
Сковде АИК
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Сковде АИК - ИФК Лулео 3:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0
Мальмё - Сковде АИК 2:0 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Эребру - Сковде АИК 0:1
  • Второй тайм
  • 54'
    Edin Hamidovic уходит с поля. Lucas Hedlund выходит вместо него
  • Желтая карточка
    47'
    Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Lukas Rhoese получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сковде АИК
4.00
3.60
4.20
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Сковде АИК
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