  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Утсиктенс
1:0
Конец матча
Сковде АИК
0'
36' Желтая карточка
Рхосе Лукас
37' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
47' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
63' Желтая карточка
Erik Gunnarsson2
1:0
69' Гол
Erik Gunnarsson2
80' Желтая карточка
Маттссон Линус
80' Желтая карточка
Albin Skoglund
90' Желтая карточка
Фальцетас Александр
90'+7
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
8
Фальцетас
Александр
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
11
Edin
Hamidovic
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
10
Elmar
Abraham
8
Oscar
Lennerskog
14
Mikael
Moerk
9
Yoann
Fellrath
16
Emil
Bellander
Утсиктенс
3-5-2
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Сковде АИК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
Э(
3:3
Э(
2:0
Э(
1:2
Э(
2:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
3:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Среднее время на гол

38
108

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
72

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 Утсиктенс - ГАИС 0:2
Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2
Сковде АИК
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Сковде АИК - ИФК Лулео 3:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0
Мальмё - Сковде АИК 2:0 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Эребру - Сковде АИК 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      37'
      Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Lukas Rhoese получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 1:0 Сковде АИК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     