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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Треллеборг
0:1
Второй тайм: 59'
Гефле
0'
0:1
3' Гол
Лундин Антон
13' Желтая карточка
Лундин Оскар
46' Желтая карточка
Nils Eriksson
55' Желтая карточка
Бркич Харис

Ход матча

3'
0:1
Лундин Антон
(Аспгрен Кристоффер)
13'
 
Лундин Оскар
46'
 
Nils Eriksson
55'
Бркич Харис
 
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Гефле
8.50
3.52
3.85
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
8
Халльберг
Херман
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
11
Liam
Olausson
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
7
Daniel
Eliasson
6
Лундин
Оскар
8
Лундин
Антон
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
Треллеборг
4-2-3-1
Гефле
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Гефле

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
0:1
К
1:2
А
2:0
А
1:2
А
1:3
А
2:1
А
2:1
А
2:1
А
3:3
А
0:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.83

Среднее время на гол

50
49

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
58

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Онсала 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:3
Кальмар - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1
Гефле
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1
Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2 Гефле - Сильвия 6:0 Форвард - Гефле 1:3 Гефле - Сандвикен Берген 2:1
  • Второй тайм
  • 59'
    Nils Eriksson уходит с поля. Kevin Persson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Nils Eriksson получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    13'
    Лундин Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Аспгрен Кристоффер сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Гефле
8.50
3.52
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 0:1 Гефле онлайн

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