Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЛундин Антон
13' Желтая карточкаЛундин Оскар
46' Желтая карточкаNils Eriksson
55' Желтая карточкаБркич Харис
66' Желтая карточкаОффия Генри
90'+7
Ход матча
3'
13'
46'
55'
66'
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриПолузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Morris Skog
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
44 Iu Ranera
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Треллеборг
Гефле
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.83
Среднее время на гол
50
49
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
58
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Онсала 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:3
Кальмар - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1
Гефле
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1
Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2 Гефле - Сильвия 6:0 Форвард - Гефле 1:3 Гефле - Сандвикен Берген 2:1