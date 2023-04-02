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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Генк
1:0
Первый тайм: 44'
АХ Лёвен
0'
19' Желтая карточка
Хейнен Бриан
1:0
23' Гол
Хейнен Бриан
41' Желтая карточка
Торстейнссон Йон

Ход матча

19'
Хейнен Бриан
 
23'
Хейнен Бриан
1:0
41'
 
Торстейнссон Йон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
АХ Лёвен
1.51
7.80
6.80
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
7
Саматта
Мбвана
11
Ндайишимий
Майк
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
24
Де
Норре
Каспер
8
Шрейверс
Сьебе
11
Аль-Тамари
Мусса
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
9
Гонсалес
Марио
Генк
4-3-3
АХ Лёвен
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
АХ Лёвен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ЛП
1:3
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2.33

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.82
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.52
Пейнтсил Джозеф 12 0.39
Хейнен Бриан 10 (3) 0.32
Ндайишимий Майк 7 0.23
Муньос Даниэль 7 0.23
Саматта Мбвана 4 0.13
Дессерс Сириль 3 (1) 0.1
Грошовски Патрик 2 0.06
Артеага Херардо 2 0.06
Сор Коллинс 2 0.06
Немет Ондраш 1 0.03
Арокодаре Толуваласе 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Мохаммед Азиз 1 0.03
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Nicolas Castro 0 0
Ито Дзюня 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 13 (4) 0.42
Торстейнссон Йон 8 (3) 0.26
Аль-Тамари Мусса 5 0.16
Мертенс Матье 4 0.13
Nachon Nsingi 4 0.13
Де Норре Каспер 3 0.1
Патрис Луи 2 0.06
Кийине Софиан 2 (1) 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.03
Шрейверс Сьебе 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 9 0
Артеага Херардо 7 1
Пейнтсил Джозеф 6 0
Куэста Карлос 5 0
Хейнен Бриан 4 0
Пресиадо Анхело 2 1
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Онуачу Пол 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Маккензи Марк 2 0
Matias Galarza 2 0
Мохаммед Азиз 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 8 1
Малинов Кристиян 7 0
Торстейнссон Йон 7 0
Рикка Федерико 6 0
Патрис Луи 5 0
Мертенс Матье 4 0
Аль-Тамари Мусса 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Кийине Софиан 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Mandela Keita 1 0

Результаты матчей

Генк
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

1
9
Генк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
АХ Лёвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
12

Волевые поражения

29
20
Генк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
АХ Лёвен
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

30
29

Голы по времени матча

Забито

37
23
23 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
11
30%
30%
1
4%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
3
8%
5
22%
46-60
4
11%
5
22%
61-75
7
19%
4
17%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
0
0%
8
38%
76-90

Забито

31
22
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
13%
2
9%
1-15
10
32%
5
23%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
5
16%
6
27%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
11%
4
19%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Забито

68
45
40 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
15
22%
3
7%
1-15
14
21%
9
20%
16-30
11
16%
9
20%
31-45
8
12%
7
16%
46-60
8
12%
7
16%
61-75
12
18%
10
22%
76-90

Пропущено

31
42
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
3
10%
5
12%
1-15
6
19%
3
7%
16-30
7
23%
11
26%
31-45
7
23%
4
10%
46-60
4
13%
6
14%
61-75
4
13%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0
Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2

Результаты матчей

Генк
АХ Лёвен

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 27%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
5 раз 17%
0
3 раза 10%
6
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Генк
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
6
9
8
7
2.5
3
12
4
11
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
11
4
1.5
7
8
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
21
9
21
9
1.5
13
17
13
17
2.5
5
25
6
24
3.5
3
27
1
29
4.5
2
28
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 31 22 5 4 70 - 30 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
9.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
10.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
11.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
12.
АХ Лёвен
 0:1 31 10 9 12 44 - 44 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 31 5 4 22 26 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 16 13 1 2 38 - 12 40
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 0:1 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
7.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
8.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
9.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
10.
АХ Лёвен
 0:1 16 5 4 7 22 - 23 19
11.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Хейнен Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
АХ Лёвен
1.51
7.80
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 1:0 АХ Лёвен онлайн

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Генк
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