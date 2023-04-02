Тур: 31. Стадион: Кристал-арена.
Ход матча
19'
23'
1:0
41'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Генк
АХ Лёвен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2.4
2.33
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.82
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.52
|Пейнтсил Джозеф
|12
|0.39
|Хейнен Бриан
|10 (3)
|0.32
|Ндайишимий Майк
|7
|0.23
|Муньос Даниэль
|7
|0.23
|Саматта Мбвана
|4
|0.13
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.1
|Грошовски Патрик
|2
|0.06
|Артеага Херардо
|2
|0.06
|Сор Коллинс
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Мохаммед Азиз
|1
|0.03
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Nicolas Castro
|0
|0
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|13 (4)
|0.42
|Торстейнссон Йон
|8 (3)
|0.26
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.16
|Мертенс Матье
|4
|0.13
|Nachon Nsingi
|4
|0.13
|Де Норре Каспер
|3
|0.1
|Патрис Луи
|2
|0.06
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.06
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.03
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|9
|0
|Артеага Херардо
|7
|1
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0
|Куэста Карлос
|5
|0
|Хейнен Бриан
|4
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Онуачу Пол
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Мохаммед Азиз
|2
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|8
|1
|Малинов Кристиян
|7
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Рикка Федерико
|6
|0
|Патрис Луи
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Результаты матчей
Генк
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
1
9
Генк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
АХ Лёвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
12
Волевые поражения
29
20
Генк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
АХ Лёвен
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
30
29
Голы по времени матча
Забито
37
23
23 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
11
30%
30%
1
4%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
3
8%
5
22%
46-60
4
11%
5
22%
61-75
7
19%
4
17%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
0
0%
8
38%
76-90
Забито
31
22
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
13%
2
9%
1-15
10
32%
5
23%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
5
16%
6
27%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
11%
4
19%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Забито
68
45
40 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
15
22%
3
7%
1-15
14
21%
9
20%
16-30
11
16%
9
20%
31-45
8
12%
7
16%
46-60
8
12%
7
16%
61-75
12
18%
10
22%
76-90
Пропущено
31
42
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
3
10%
5
12%
1-15
6
19%
3
7%
16-30
7
23%
11
26%
31-45
7
23%
4
10%
46-60
4
13%
6
14%
61-75
4
13%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0
Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2
Результаты матчей
Генк
АХ Лёвен
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
5 раз 17%
0
3 раза 10%
6
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Генк
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
105
69
87
312
411
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
114
78
510
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
219
219
1317
1317
525
624
327
129
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|31
|22
|5
|4
|70 - 30
|71
|2.
|30
|20
|5
|5
|61 - 36
|65
|3.
|31
|19
|6
|6
|55 - 25
|63
|4.
|31
|16
|6
|9
|61 - 34
|54
|5.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|6.
|31
|14
|6
|11
|60 - 52
|48
|7.
|30
|13
|7
|10
|49 - 42
|46
|8.
|30
|13
|5
|12
|40 - 40
|44
|9.
|31
|11
|11
|9
|43 - 41
|44
|10.
|29
|12
|6
|11
|45 - 36
|42
|11.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|0:1
|31
|10
|9
|12
|44 - 44
|39
|13.
|29
|9
|6
|14
|39 - 54
|33
|14.
|31
|8
|6
|17
|35 - 56
|30
|15.
|30
|7
|6
|17
|39 - 62
|27
|16.
|31
|6
|6
|19
|35 - 66
|24
|17.
|31
|5
|9
|17
|41 - 71
|24
|18.
|31
|5
|4
|22
|26 - 63
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|13
|1
|2
|38 - 12
|40
|2.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|3.
|15
|11
|2
|2
|29 - 14
|35
|4.
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|22 - 21
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|7.
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|8.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|9.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|11.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 35
|11
|16.
|15
|2
|5
|8
|16 - 28
|11
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|14
|2
|1
|11
|11 - 31
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10