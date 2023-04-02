Тур: 31. Стадион: Кристал-арена.
0'
19' Желтая карточкаХейнен Бриан
1:0
23' ГолХейнен Бриан
41' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
54' Желтая карточкаМаккензи Марк
1:1
56' ПенальтиТорстейнссон Йон
60' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
61' Желтая карточкаРикка Федерико
77' Желтая карточкаГрошовски Патрик
2:1
87' ГолНдайишимий Майк
90'+7
Ход матча
19'
23'
1:0
41'
54'
56'
1:1
60'
61'
77'
87'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.52 Победа «Генка»
-
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Генк
АХ Лёвен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2.4
2.33
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.82
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.52
|Пейнтсил Джозеф
|12
|0.39
|Хейнен Бриан
|10 (3)
|0.32
|Ндайишимий Майк
|8
|0.26
|Муньос Даниэль
|7
|0.23
|Саматта Мбвана
|4
|0.13
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.1
|Грошовски Патрик
|2
|0.06
|Артеага Херардо
|2
|0.06
|Сор Коллинс
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Мохаммед Азиз
|1
|0.03
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Nicolas Castro
|0
|0
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|13 (4)
|0.42
|Торстейнссон Йон
|9 (4)
|0.29
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.16
|Мертенс Матье
|4
|0.13
|Nachon Nsingi
|4
|0.13
|Де Норре Каспер
|3
|0.1
|Патрис Луи
|2
|0.06
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.06
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.03
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|9
|0
|Артеага Херардо
|7
|1
|Пейнтсил Джозеф
|7
|0
|Куэста Карлос
|5
|0
|Хейнен Бриан
|4
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Мохаммед Азиз
|2
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|8
|1
|Торстейнссон Йон
|8
|0
|Рикка Федерико
|7
|0
|Малинов Кристиян
|7
|0
|Патрис Луи
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Результаты матчей
Генк
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
1
10
Генк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
АХ Лёвен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
12
Волевые поражения
29
20
Генк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
АХ Лёвен
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
30
30
Голы по времени матча
Забито
39
24
24 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
11
28%
1
4%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
8
21%
4
17%
31-45
3
8%
6
25%
46-60
4
10%
5
21%
61-75
8
21%
4
17%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
0
0%
9
39%
76-90
Забито
31
22
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
4
13%
2
9%
1-15
10
32%
5
23%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
5
16%
6
27%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
11%
4
19%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Забито
70
46
41 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
15
21%
3
7%
1-15
15
21%
9
20%
16-30
11
16%
9
20%
31-45
8
11%
8
17%
46-60
8
11%
7
15%
61-75
13
19%
10
22%
76-90
Пропущено
32
44
16 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
3
9%
5
11%
1-15
6
19%
4
9%
16-30
7
22%
11
25%
31-45
8
25%
4
9%
46-60
4
13%
6
14%
61-75
4
13%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0
Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2
Результаты матчей
Генк
АХ Лёвен
Точный счет
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
3
7 раз 23%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
3 раза 10%
6
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Генк
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
115
69
88
312
412
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
124
114
79
510
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
229
229
1318
1318
526
625
328
130
229
130
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10