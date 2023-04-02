Тур: 26. Стадион: Летцигрунд.
2:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолЦелар Жан
37' Желтая карточкаШмидт Доминик
1:1
41' ГолШабани Меритан
56' Желтая карточкаШабани Меритан
2:1
67' ГолПушич Петар
76' Желтая карточкаДадашов Ренат
90' Желтая карточкаAllan Arigoni
90' Желтая карточкаДапрела Фабио
90'+7
Ход матча
30'
37'
41'
1:1
56'
67'
2:1
76'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
316 Количество передач 474
-
42 Владение мячом, % 58
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманЗащитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.38
Среднее время на гол
66
65
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.41
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.31
|Дадашов Ренат
|7 (2)
|0.27
|Шеттине Гильерме
|6
|0.23
|Герц Кристиан
|3
|0.12
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.12
|Болла Бендегуз
|2
|0.08
|Пушич Петар
|2
|0.08
|Рибейро Томас
|2
|0.08
|Шабани Меритан
|2
|0.08
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.04
|Francis Momoh
|1
|0.04
|Феррейра Филипе
|1
|0.04
|Dion Kacuri
|1
|0.04
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (4)
|0.5
|Алиседа Игнасио
|4
|0.15
|Штеффен Ренато
|3
|0.12
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0.12
|Саббатини Хонатан
|3
|0.12
|Циглер Рето
|2
|0.08
|Думбия Усман
|2
|0.08
|Бабич Борис
|2
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Маю Хишам
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.04
|Бислими Уран
|1
|0.04
|Махмуд Хадж
|1
|0.04
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|9
|0
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Секо Аюму
|4
|1
|Абраши Амир
|5
|0
|Герц Кристиан
|5
|0
|Рибейро Томас
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Болла Бендегуз
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Шабани Меритан
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|8
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
10
8
Грасcхоппер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
12
14
Грасcхоппер
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Лугано
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
22
22
Голы по времени матча
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
7
29%
29%
1
5%
61-75
2
8%
9
45%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
20%
5
26%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
5
26%
61-75
5
25%
1
5%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
7%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
7
33%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
1
7%
4
19%
76-90
Пропущено
23
17
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
39
41
19 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
4
10%
6
15%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
10
26%
12
29%
29%
31-45
8
21%
0
0%
46-60
9
23%
5
12%
61-75
3
8%
13
32%
76-90
Пропущено
43
36
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
5
12%
5
14%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
7
16%
8
22%
61-75
10
23%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3
Лугано
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1
Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Лугано - Цюрих 2:0
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лугано
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 54%
2
6 раз 23%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
13 раз 50%
2
8 раз 31%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
310
58
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
242
1016
1115
422
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|9
|2
|60 - 19
|54
|2.
|26
|9
|12
|5
|32 - 32
|39
|3.
|2:2
|26
|9
|8
|9
|48 - 38
|35
|4.
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|5.
|26
|9
|7
|10
|40 - 42
|34
|6.
|26
|8
|10
|8
|35 - 31
|34
|7.
|0:1
|26
|8
|9
|9
|36 - 36
|33
|8.
|2:2
|26
|6
|11
|9
|27 - 39
|29
|9.
|1:0
|26
|6
|8
|12
|31 - 49
|26
|10.
|26
|6
|8
|12
|22 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|38 - 7
|33
|2.
|2:2
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 12
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|5.
|13
|5
|6
|2
|22 - 14
|21
|6.
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|12 - 21
|19
|8.
|2:2
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|9.
|0:1
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|10.
|1:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|6
|2
|22 - 12
|21
|2.
|0:1
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|3.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|18 - 21
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|5.
|13
|3
|6
|4
|14 - 20
|15
|6.
|2:2
|13
|3
|5
|5
|12 - 20
|14
|7.
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|8.
|2:2
|13
|3
|2
|8
|24 - 25
|11
|9.
|13
|2
|5
|6
|16 - 22
|11
|10.
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8