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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Грасcхоппер
2:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
30' Гол
Целар Жан
37' Желтая карточка
Шмидт Доминик
1:1
41' Гол
Шабани Меритан
56' Желтая карточка
Шабани Меритан
2:1
67' Гол
Пушич Петар
76' Желтая карточка
Дадашов Ренат
90' Желтая карточка
Allan Arigoni
90' Желтая карточка
Дапрела Фабио
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Целар Жан
(Эль-Амин Амура Мохамед)
37'
Шмидт Доминик
 
41'
Шабани Меритан
1:1
46'
Giotto Morandi
Герц Кристиан
 
56'
Шабани Меритан
 
58'
 
Алиседа Игнасио
Эль-Амин Амура Мохамед
63'
Пушич Петар
Шабани Меритан
 
67'
Пушич Петар
(Шеттине Гильерме)
2:1
74'
 
Эспиноса Джон
Мацек Роман
74'
 
Бабич Борис
Бислими Уран
76'
Дадашов Ренат
 
84'
Нденге Тсии-Виллиам
Абраши Амир
 
84'
 
Боттани Маттиа
Думбия Усман
84'
 
Фаччинетти Микаэль
Валенсуэла Мильтон
90'
Dion Kacuri
Дадашов Ренат
 
90'
 
Allan Arigoni
90'
 
Дапрела Фабио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 316 Количество передач 474
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
31
Шмидт
Доминик
II
28
Герц
Кристиан
6
Абраши
Амир
23
Шабани
Меритан
95
Шеттине
Гильерме
27
Дадашов
Ренат
58
Осигве
Себастьян
34
Allan
Arigoni
20
Думбия
Усман
30
Дапрела
Фабио
77
Мацек
Роман
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
14
Саббатини
Хонатан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
Грасcхоппер
3-4-1-2
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.38

Среднее время на гол

66
65

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.31
Дадашов Ренат 7 (2) 0.27
Шеттине Гильерме 6 0.23
Герц Кристиан 3 0.12
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.12
Болла Бендегуз 2 0.08
Пушич Петар 2 0.08
Рибейро Томас 2 0.08
Шабани Меритан 2 0.08
Giotto Morandi 1 (1) 0.04
Francis Momoh 1 0.04
Феррейра Филипе 1 0.04
Dion Kacuri 1 0.04
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.5
Алиседа Игнасио 4 0.15
Штеффен Ренато 3 0.12
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.12
Саббатини Хонатан 3 0.12
Циглер Рето 2 0.08
Думбия Усман 2 0.08
Бабич Борис 2 0.08
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Боттани Маттиа 1 0.04
Маю Хишам 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Де Кейрос Ноа 1 0.04
Бислими Уран 1 0.04
Махмуд Хадж 1 0.04
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Секо Аюму 4 1
Абраши Амир 5 0
Герц Кристиан 5 0
Рибейро Томас 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Болла Бендегуз 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Шабани Меритан 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 8 0
Дапрела Фабио 5 1
Хайдари Альбиан 6 0
Маю Хишам 3 1
Крешник Хайризи 4 0
Штеффен Ренато 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Мацек Роман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

10
8
Грасcхоппер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

12
14
Грасcхоппер
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Лугано
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

22
22

Голы по времени матча

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
7
29%
29%
1
5%
61-75
2
8%
9
45%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
20%
5
26%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
5
26%
61-75
5
25%
1
5%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
7%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
7
33%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
1
7%
4
19%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

39
41
19 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
4
10%
6
15%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
10
26%
12
29%
29%
31-45
8
21%
0
0%
46-60
9
23%
5
12%
61-75
3
8%
13
32%
76-90

Пропущено

43
36
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
5
12%
5
14%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
7
16%
8
22%
61-75
10
23%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3
Лугано
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1
Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Лугано - Цюрих 2:0

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лугано

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
2
6 раз 23%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
13 раз 50%
2
8 раз 31%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
6
7
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
24
2
10
16
1.5
11
15
4
22
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 9 2 60 - 19 54
2.
Серветт
 26 9 12 5 32 - 32 39
3.
Санкт-Галлен
 2:2 26 9 8 9 48 - 38 35
4.
Лугано
 26 9 8 9 39 - 38 35
5.
Грасcхоппер
 26 9 7 10 40 - 42 34
6.
Базель
 26 8 10 8 35 - 31 34
7.
Люцерн
 0:1 26 8 9 9 36 - 36 33
8.
Цюрих
 2:2 26 6 11 9 27 - 39 29
9.
Сьон
 1:0 26 6 8 12 31 - 49 26
10.
Винтертур
 26 6 8 12 22 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Санкт-Галлен
 2:2 13 6 6 1 24 - 13 24
3.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
7.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
8.
Цюрих
 2:2 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 0:1 13 3 5 5 15 - 17 14
10.
Сьон
 1:0 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
2.
Люцерн
 0:1 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Сьон
 1:0 13 4 5 4 18 - 21 17
4.
Лугано
 13 4 4 5 19 - 20 16
5.
Серветт
 13 3 6 4 14 - 20 15
6.
Цюрих
 2:2 13 3 5 5 12 - 20 14
7.
Базель
 13 3 4 6 13 - 17 13
8.
Санкт-Галлен
 2:2 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 14 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
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