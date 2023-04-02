Тур: 29. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Тирни Пол
1:0
Конец матча
Ход матча
25'
1:0
43'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Керер
Тило
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
18
Ингс
Дэнни
31
Базуну
Гэвин
35
Беднарек
Ян
15
Перро
Ромен
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
18
Мара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
18 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оршич МиславПолузащитник
-
12 Онуачу ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Саутгемптон
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
2.27
0.93
Среднее время на гол
39
96
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.56
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
57
83
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|4 (3)
|0.15
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|0.15
|Антонио Майкл
|3
|0.11
|Скамакка Джанлука
|3
|0.11
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.07
|Райс Деклан
|2
|0.07
|Ингс Дэнни
|2
|0.07
|Соучек Томаш
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Керер Тило
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (1)
|0.24
|Адамс Че
|5
|0.17
|Перро Ромен
|2
|0.07
|Арибо Джо
|2
|0.07
|Алькарас Карлос
|2
|0.07
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Мара Секу
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|6
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Белла-Кочап Армель
|3
|0
|Диалло Ибраима
|3
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Саутгемптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
5
Вест Хэм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
5
10
Вест Хэм
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Саутгемптон
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
0
0%
3
27%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Пропущено
13
21
9 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
4
31%
4
19%
16-30
3
23%
9
43%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
3
43%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
6
30%
7
32%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
3
15%
4
18%
76-90
Забито
26
27
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
0
0%
3
11%
1-15
7
27%
3
11%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
23%
6
22%
61-75
4
15%
6
22%
76-90
Пропущено
33
43
16 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 25
3
9%
3
7%
1-15
8
24%
6
14%
16-30
5
15%
12
28%
31-45
6
18%
9
21%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
5
15%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0
Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Саутгемптон
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
78
112
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
1712
621
524
225
128
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|0:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|41 - 35
|51
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|0:0 Заявка
|27
|12
|12
|3
|39 - 19
|48
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|25 - 34
|27
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|18.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|19.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|21 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 27
|21
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Саутгемптон
Исход игры
Вест Хэм
81.6% (102)
Ничья
12.8% (16)
Саутгемптон
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.83% (67)
Меньше
44.17% (53)
Обе команды забьют
Да
64.17% (77)
Нет
35.83% (43)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
44% (55)
1:0 Вест Хэм
20% (25)
1:1 Ничья
10.4% (13)
2:0 Вест Хэм
8.8% (11)
3:1 Вест Хэм
4.8% (6)
3:0 Вест Хэм
2.4% (3)
0:1 Саутгемптон
2.4% (3)
1:2 Саутгемптон
1.6% (2)
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