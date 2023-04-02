  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Вест Хэм
1:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
25' Гол
Агер Наиф
43' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
74' Желтая карточка
Беднарек Ян
90'+4

Ход матча

25'
Агер Наиф
(Керер Тило)
1:0
43'
 
Чалета-Цар Дуе
54'
 
Сулемана Камалдин
Эльюнусси Мохамед
54'
 
Алькарас Карлос
Мара Секу
65'
Антонио Майкл
Ингс Дэнни
 
68'
Даунс Флинн
Соучек Томаш
 
71'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Армстронг Стюарт
72'
 
Онуачу Пол
Уолкотт Тео
74'
 
Беднарек Ян
88'
Форнальс Пабло
Пакета Лукас
 
88'
Крессуэлл Аарон
Эмерсон Палмиери
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Вест Хэм 81.6% (102)
X 12.8% (16)
Саутгемптон 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
18
Ингс
Дэнни
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
6
Чалета-Цар
Дуе
15
Перро
Ромен
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
24
Эльюнусси
Мохамед
32
Уолкотт
Тео
18
Мара
Секу
Вест Хэм
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Вест Хэм
Саутгемптон

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
Ч
1:1
Ч
1:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.27
0.93

Среднее время на гол

39
96

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.56
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

57
83

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 4 (3) 0.15
Боуэн Джаррод 4 (1) 0.15
Антонио Майкл 3 0.11
Скамакка Джанлука 3 0.11
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Райс Деклан 2 0.07
Ингс Дэнни 2 0.07
Соучек Томаш 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Керер Тило 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.24
Адамс Че 5 0.17
Перро Ромен 2 0.07
Арибо Джо 2 0.07
Алькарас Карлос 2 0.07
Уолкотт Тео 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Мара Секу 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Пакета Лукас 4 0
Райс Деклан 4 0
Агер Наиф 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 6 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Перро Ромен 3 0
Белла-Кочап Армель 3 0
Диалло Ибраима 3 0
Беднарек Ян 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Армстронг Адам 1 0
Адамс Че 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Саутгемптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
5
Вест Хэм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

5
10
Вест Хэм
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Саутгемптон
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
0
0%
3
27%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
2
18%
76-90

Пропущено

13
21
9 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
4
31%
4
19%
16-30
3
23%
9
43%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
3
43%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
6
30%
7
32%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
3
15%
4
18%
76-90

Забито

26
27
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
0
0%
3
11%
1-15
7
27%
3
11%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
23%
6
22%
61-75
4
15%
6
22%
76-90

Пропущено

33
43
16 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 25
3
9%
3
7%
1-15
8
24%
6
14%
16-30
5
15%
12
28%
31-45
6
18%
9
21%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
5
15%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0
Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Саутгемптон

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
8
1
12
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
17
12
6
21
1.5
5
24
2
25
2.5
1
28
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 27 15 6 6 41 - 35 51
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 27 12 12 3 39 - 19 48
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 27 7 6 14 25 - 34 27
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
16.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
17.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
18.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
19.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 7 6 1 21 - 9 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
15.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 14 6 3 5 17 - 27 21
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 92'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: Вест Хэм: 44%, Саутгемптон: 56%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Вест Хэм 81.6% (102)
    X 12.8% (16)
    Саутгемптон 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм 1:0 Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Вест Хэм
    81.6% (102)
    Ничья
    12.8% (16)
    Саутгемптон
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.83% (67)
    Меньше
    44.17% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    64.17% (77)
    Нет
    35.83% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    44% (55)
    1:0 Вест Хэм
    20% (25)
    1:1 Ничья
    10.4% (13)
    2:0 Вест Хэм
    8.8% (11)
    3:1 Вест Хэм
    4.8% (6)
    3:0 Вест Хэм
    2.4% (3)
    0:1 Саутгемптон
    2.4% (3)
    1:2 Саутгемптон
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     