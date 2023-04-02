Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Оооо... вот это был удар! Пакета Лукас должен был забить с этой позиции.

83' Пакета Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

80' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Саутгемптон

76' Бенрахма Саид бьет со штрафного в створ, но Гевин Базуну держит все под контролем

74' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Базуну Гэвин взял и забрал мяч на выходе

70' Эмерсон Палмиери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Карлос Алькарас пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

63' Лавия Ромео пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

63' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Карлос Алькарас наказан за толчок Райс Деклан

60' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

59' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Армстронг Стюарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Камальдин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Камальдин Сулемана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Саутгемптон

57' Боуэн Джаррод оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Тактическая замена. Секу Мара уходит с поля и его заменяет Карлос Алькарас

54' Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

53' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

48' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля