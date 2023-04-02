Тур: 1. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
22' ГолБесара Нахир
1:1
28' ГолГравиус Христос
43' Желтая карточкаГравиус Христос
2:1
60' ГолДжуканович Виктор
3:1
61' ГолНильссон Джоэл
73' Желтая карточкаПавлович Дамьян
90'+4
Ход матча
22'
1:0
28'
1:1
43'
60'
61'
3:1
73'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
632 Количество передач 332
-
65 Владение мячом, % 35
21
Странд
Симон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef Erabi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Хаммарбю
Дегерфорс
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
3.13
2.14
Среднее время на гол
28
42
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.13
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
38
56
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0
Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0