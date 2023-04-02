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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: .
Хаммарбю
3:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
22' Гол
Бесара Нахир
1:1
28' Гол
Гравиус Христос
43' Желтая карточка
Гравиус Христос
2:1
60' Гол
Джуканович Виктор
3:1
61' Гол
Нильссон Джоэл
73' Желтая карточка
Павлович Дамьян
90'+4

Ход матча

22'
Бесара Нахир
(Пинас Шакилль)
1:0
28'
1:1
Гравиус Христос
(Diego Campos2)
43'
 
Гравиус Христос
60'
Джуканович Виктор
2:1
61'
Нильссон Джоэл
(Странд Симон)
3:1
69'
 
Бэсси Форчун
Вукоевич Диян
69'
 
Oscar Wallin
Гранат Густав
71'
Jusef Erabi
Джуканович Виктор
 
71'
Маджед Монтадер
Нильссон Джоэл
 
73'
 
Павлович Дамьян
81'
 
Линделль Эрик
Шауш Абделькарим Маммар
81'
 
Салмон Джастин
Павлович Дамьян
81'
Alper Demirol
Саиди Абдельрахман
 
81'
Nathaniel Adjei
Фенгер Мадс
 
88'
Край Антон
Бесара Нахир
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 632 Количество передач 332
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
22
Нильссон
Джоэл
40
Саиди
Абдельрахман
7
Джуканович
Виктор
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Elyas
Bouzaiene
47
Павлович
Дамьян
11
Гравиус
Христос
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
Хаммарбю
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Дегерфорс

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
5:1
А
0:1
А
1:4
А
5:1
С
1:2
С
5:0
КШ
1:3
С
0:1
С
0:1
С
4:2
С
3:1
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

3.13
2.14

Среднее время на гол

28
42

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

38
56

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0
Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
  • 71'
    Viktor Djukanovic уходит с поля. Jusef Erabi выходит вместо него
  • 69'
    Вукоевич Диян уходит с поля. Fortune Bassey выходит вместо него
  • 69'
    Гранат Густав уходит с поля. Oscar Wallin выходит вместо него
  • 61'
    Странд Симон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Нильссон Джоэл бьет в цель!
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Viktor Djukanovic бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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