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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Эстерсунд
1:1
Конец матча
ГАИС
0'
22' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
35' Желтая карточка
Фрайди Ричард
35' Желтая карточка
Miroslav Mazur
0:1
36' Гол
Линдберг Юлиус
42' Желтая карточка
Бинаку Эгзон
75' Желтая карточка
Calvin Kabuye
88' Желтая карточка
Вейлид Сесар
88' Желтая карточка
Норен Аксель
1:1
89' Гол
Chovanie Amatkarijo
90'+6
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
11
Мусолитин
Николай
17
Штольт
Малкольм
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
2
Бинаку
Эгзон
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
11
Линдберг
Юлиус
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Эстерсунд
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эстерсунд
ГАИС

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
4:0
К
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
2.33

Среднее время на гол

34
38

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2
Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1
ГАИС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Утсиктенс - ГАИС 0:2
ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0 ГАИС - Энгельхолмс 2:1 Оскаршамнс АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - Вернаму 3:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Бинаку Эгзон получил желтую карточку от судьи
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