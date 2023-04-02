Тур: 1.
0'
22' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
35' Желтая карточкаФрайди Ричард
35' Желтая карточкаMiroslav Mazur
0:1
36' ГолЛиндберг Юлиус
42' Желтая карточкаБинаку Эгзон
75' Желтая карточкаCalvin Kabuye
88' Желтая карточкаВейлид Сесар
88' Желтая карточкаНорен Аксель
1:1
89' ГолChovanie Amatkarijo
90'+6
Ход матча
22'
35'
35'
36'
0:1
42'
75'
88'
88'
89'
22
Раск
Теодор
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
19 Andre Nader
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Erik Krantz
-
12 Robin Frej
-
20 Chisom Chidi
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эстерсунд
ГАИС
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
2.33
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2
Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1
ГАИС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Утсиктенс - ГАИС 0:2
ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0 ГАИС - Энгельхолмс 2:1 Оскаршамнс АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - Вернаму 3:1