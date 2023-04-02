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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 9621 Главный судья: Damian Sylwestrzak
Краковия
1:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
40' Желтая карточка
Коноплянка Евгений
75' Желтая карточка
Сыпек Якуб
1:0
81' Гол
Takuto Oshima
88' Желтая карточка
Ракочи Михал
1:1
90' Пенальти
Кройцриглер Мартин
90'+7
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
85
Яблонски
Давид
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
4
Ярошински
Павел
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
10
Коноплянка
Евгений
26
Равас
Генрих
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
22
Dominik
Kun
16
Filip
Zawadzki
6
Шеху
Юлиан
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
Краковия
3-4-3
Видзев Лодзь
5-4-1

История личных встреч

Краковия
Видзев Лодзь

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:2
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:2
OE
1:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 6 0.23
Кялльман Беньямин 4 0.15
Patryk Makuch 4 (1) 0.15
Мишор Якуб 2 0.08
Какабадзе Отар 1 0.04
Коноплянка Евгений 1 0.04
Югас Якуб 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Лосаж Флорьян 1 0.04
Karol Knap 1 (1) 0.04
Хосконен Артту 1 0.04
Родин Матай 1 0.04
Яблонски Давид 1 0.04
Бохнак Матеуш 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Takuto Oshima 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Атанасов Яни 0 0
Балай Филип 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (1) 0.31
Санчез Джорди 6 0.23
Dominik Kun 3 0.12
Хансен Кристоффер 3 0.12
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.12
Ernest Terpilowski 2 0.08
Липски Патрик 2 0.08
Ганоушек Марек 2 (1) 0.08
Данеляк Кароль 1 0.04
Милош Мато 1 0.04
Сыпек Якуб 1 0.04
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 5 0
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Югас Якуб 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 4 0
Dominik Kun 3 0
Жиро Матеуш 3 0
Шота Серафин 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Ганоушек Марек 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Сыпек Якуб 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Милош Мато 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Зьявиньски Лукаш 1 0

Результаты матчей

Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
6
Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

10
14
Краковия
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
10
67%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
4
44%
4
36%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
2
14%
6
32%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
7
44%
0
0%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
5
31%
76-90

Забито

29
34
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
2
7%
4
12%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
5
17%
1
3%
31-45
5
17%
5
15%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
7
24%
16
47%
76-90

Пропущено

25
27
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
8%
3
11%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
7
28%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1
Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2
Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2

Результаты матчей

Краковия
Видзев Лодзь

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Краковия
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
20
6
9
17
1.5
9
17
2
24
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 0:0 26 12 8 6 34 - 23 44
4.
Погонь Щецин
 0:0 26 11 8 7 37 - 35 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
13.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 0:0 13 6 2 5 16 - 12 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 0:0 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 0:0 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 14 6 4 4 20 - 19 22
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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