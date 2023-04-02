Тур: 26. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 9621 Главный судья: Damian Sylwestrzak
1:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаКоноплянка Евгений
75' Желтая карточкаСыпек Якуб
1:0
81' ГолTakuto Oshima
88' Желтая карточкаРакочи Михал
1:1
90' ПенальтиКройцриглер Мартин
90'+7
Ход матча
75'
81'
1:0
88'
90'
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Краковия
Видзев Лодзь
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
66
82
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|6
|0.23
|Кялльман Беньямин
|4
|0.15
|Patryk Makuch
|4 (1)
|0.15
|Мишор Якуб
|2
|0.08
|Какабадзе Отар
|1
|0.04
|Коноплянка Евгений
|1
|0.04
|Югас Якуб
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Karol Knap
|1 (1)
|0.04
|Хосконен Артту
|1
|0.04
|Родин Матай
|1
|0.04
|Яблонски Давид
|1
|0.04
|Бохнак Матеуш
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Takuto Oshima
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (1)
|0.31
|Санчез Джорди
|6
|0.23
|Dominik Kun
|3
|0.12
|Хансен Кристоффер
|3
|0.12
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.12
|Ernest Terpilowski
|2
|0.08
|Липски Патрик
|2
|0.08
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.08
|Данеляк Кароль
|1
|0.04
|Милош Мато
|1
|0.04
|Сыпек Якуб
|1
|0.04
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Югас Якуб
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Жиро Матеуш
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Милош Мато
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
6
Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
10
14
Краковия
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
10
67%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
4
44%
4
36%
76-90
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
2
14%
6
32%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
7
44%
0
0%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
5
31%
76-90
Забито
29
34
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
2
7%
4
12%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
5
17%
1
3%
31-45
5
17%
5
15%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
7
24%
16
47%
76-90
Пропущено
25
27
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
8%
3
11%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
7
28%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1
Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2
Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2
Результаты матчей
Краковия
Видзев Лодзь
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Краковия
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
58
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
206
917
917
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|52 - 19
|61
|2.
|26
|16
|7
|3
|42 - 27
|55
|3.
|0:0
|26
|12
|8
|6
|34 - 23
|44
|4.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|37 - 35
|41
|5.
|26
|10
|8
|8
|30 - 23
|38
|6.
|26
|10
|8
|8
|32 - 29
|38
|7.
|26
|9
|8
|9
|29 - 25
|35
|8.
|26
|9
|6
|11
|28 - 27
|33
|9.
|26
|9
|6
|11
|35 - 35
|33
|10.
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|11.
|26
|8
|7
|11
|24 - 36
|31
|12.
|26
|7
|10
|9
|25 - 34
|31
|13.
|25
|8
|6
|11
|27 - 31
|30
|14.
|26
|8
|6
|12
|28 - 37
|30
|15.
|25
|6
|11
|8
|35 - 34
|29
|16.
|26
|7
|7
|12
|32 - 39
|28
|17.
|26
|7
|5
|14
|25 - 42
|26
|18.
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|5.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|6.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|8.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 16
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|11.
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|18 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|15 - 9
|23
|5.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|20 - 19
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|15 - 18
|20
|7.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|10.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|14.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|12
|0
|9
|3
|11 - 15
|9
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10