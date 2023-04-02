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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Эйпен
0:1
Конец матча
Андерлехт
0'
9' Желтая карточка
Gary Magnee
0:1
50' Гол
Раман Бенито
90'+6
1
Мозер
Леннарт
5
Бессиль
Лоик
4
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
10
Чарльз-Кук
Риган
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
11
Н'Дри
Конан
25
Гассама
Джейди
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
11
Рафаэлов
Лиор
36
Дрейер
Андерс
9
Раман
Бенито
7
Амузу
Френсис
Эйпен
3-4-1-2
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Эйпен
Андерлехт

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
4:2
К
3:1
ПДА
4:1
К
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
6:1
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
4:0
ЛП
2:2
КБ
7:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

36
10

Голов в среднем за матч

3.6
1.25

Среднее время на гол

25
72

Всего голов

48
18

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерс Стеф 7 (6) 0.23
Н'Дри Конан 7 0.23
Чарльз-Кук Риган 6 0.19
Превляк Смаил 5 (1) 0.16
Ламбер Борис 4 0.13
Gary Magnee 3 0.1
Нуху Айзек 2 0.06
Гассама Джейди 2 0.06
Байе Брандон 1 0.03
Сумано Самбу 1 0.03
Yentil van Genechten 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Альварес Давид 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Битумазала Натан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 7 (1) 0.23
Слимани Ислам 6 (2) 0.2
Раман Бенито 5 0.17
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.13
Амузу Френсис 3 0.1
Мурильо Микаэль 3 0.1
Дрейер Андерс 3 0.1
Струйкенс Марио 3 0.1
Ашимеру Маджид 2 0.07
Версхарен Яри 2 0.07
Арнстад Кристиан 1 0.03
Вертонген Ян 1 0.03
Диавара Амаду 1 0.03
Эспозито Себастьяно 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Дюранвилль Юлиен 1 0.03
Требель Адриен 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 9 1
Gary Magnee 6 1
Мубарак Вакасо 5 1
Дэвидсон Джейсон 5 0
Джегго Джеймс 5 0
Ламбер Борис 5 0
Деом Жером 3 1
Чарльз-Кук Риган 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Превляк Смаил 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Алло Тедди 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Байе Брандон 0 1
Бессиль Лоик 0 1
Филин Александр 1 0
Альварес Давид 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Битумазала Натан 1 0
Гассама Джейди 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диавара Амаду 5 1
Арнстад Кристиан 5 1
Ашимеру Маджид 4 0
Амузу Френсис 4 0
Дебаст Зено 4 0
Рафаэлов Лиор 3 0
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Раман Бенито 1 1
Н'Диайе Мусса 1 1
Абдулразак Исхак 1 1
Вертонген Ян 2 0
Версхарен Яри 2 0
Сарделла Киллиан 2 0
Ангуло Нильсон 2 0
Садики Ноа 2 0
Слимани Ислам 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

13
6
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Андерлехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

29
11

Волевые поражения

9
24
Эйпен
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Андерлехт
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
17% (5)
33% (10)

Сухие победы

4
10

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

33
13

Волевые поражения

22
30

Голы по времени матча

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
8
35%
4
22%
76-90

Пропущено

26
15
16 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
7
27%
4
27%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
4
15%
5
33%
76-90

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
1
6%
7
26%
61-75
8
44%
6
22%
76-90

Пропущено

35
18
20 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
11%
2
11%
1-15
6
17%
2
11%
16-30
10
29%
0
0%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
1
3%
8
44%
61-75
10
29%
4
22%
76-90

Забито

41
45
17 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
4
10%
4
9%
1-15
7
17%
4
9%
16-30
6
15%
12
27%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
4
10%
11
24%
61-75
16
39%
10
22%
76-90

Пропущено

61
33
36 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
11
18%
6
18%
1-15
9
15%
2
6%
16-30
16
26%
1
3%
31-45
8
13%
4
12%
46-60
3
5%
11
33%
61-75
14
23%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1
Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2

Результаты матчей

Эйпен
Андерлехт

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
9
6
2
14
2.5
4
11
2
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
22
8
9
22
1.5
15
15
3
28
2.5
6
24
3
28
3.5
2
28
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
9.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
12.
АХ Лёвен
 31 10 9 12 45 - 45 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 31 7 6 18 39 - 63 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 31 5 4 22 26 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
8.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
9.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
10.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
11.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Раман Бенито бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эйпен 0:1 Андерлехт онлайн

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