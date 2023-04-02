Тур: 31. Стадион: Kehrwegstadion.
Ход матча
9'
50'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Эйпен
Андерлехт
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
36
10
Голов в среднем за матч
3.6
1.25
Среднее время на гол
25
72
Всего голов
48
18
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерс Стеф
|7 (6)
|0.23
|Н'Дри Конан
|7
|0.23
|Чарльз-Кук Риган
|6
|0.19
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.16
|Ламбер Борис
|4
|0.13
|Gary Magnee
|3
|0.1
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Гассама Джейди
|2
|0.06
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Сумано Самбу
|1
|0.03
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Альварес Давид
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|7 (1)
|0.23
|Слимани Ислам
|6 (2)
|0.2
|Раман Бенито
|5
|0.17
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.13
|Амузу Френсис
|3
|0.1
|Мурильо Микаэль
|3
|0.1
|Дрейер Андерс
|3
|0.1
|Струйкенс Марио
|3
|0.1
|Ашимеру Маджид
|2
|0.07
|Версхарен Яри
|2
|0.07
|Арнстад Кристиан
|1
|0.03
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.03
|Требель Адриен
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|9
|1
|Gary Magnee
|6
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Дэвидсон Джейсон
|5
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Деом Жером
|3
|1
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Превляк Смаил
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Алло Тедди
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Байе Брандон
|0
|1
|Бессиль Лоик
|0
|1
|Филин Александр
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диавара Амаду
|5
|1
|Арнстад Кристиан
|5
|1
|Ашимеру Маджид
|4
|0
|Амузу Френсис
|4
|0
|Дебаст Зено
|4
|0
|Рафаэлов Лиор
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Раман Бенито
|1
|1
|Н'Диайе Мусса
|1
|1
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Версхарен Яри
|2
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Ангуло Нильсон
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
13
6
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Андерлехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
29
11
Волевые поражения
9
24
Эйпен
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Андерлехт
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
17% (5)
33% (10)
Сухие победы
4
10
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
33
13
Волевые поражения
22
30
Голы по времени матча
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
8
35%
4
22%
76-90
Пропущено
26
15
16 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
7
27%
4
27%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
4
15%
5
33%
76-90
Забито
18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
1
6%
7
26%
61-75
8
44%
6
22%
76-90
Пропущено
35
18
20 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
11%
2
11%
1-15
6
17%
2
11%
16-30
10
29%
0
0%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
1
3%
8
44%
61-75
10
29%
4
22%
76-90
Забито
41
45
17 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
4
10%
4
9%
1-15
7
17%
4
9%
16-30
6
15%
12
27%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
4
10%
11
24%
61-75
16
39%
10
22%
76-90
Пропущено
61
33
36 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
11
18%
6
18%
1-15
9
15%
2
6%
16-30
16
26%
1
3%
31-45
8
13%
4
12%
46-60
3
5%
11
33%
61-75
14
23%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1
Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2
Результаты матчей
Эйпен
Андерлехт
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
105
610
96
214
411
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
312
69
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
228
922
1515
328
624
328
228
130
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10