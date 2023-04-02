  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Люцерн
1:2
Конец матча
Сьон
0'
2' Желтая карточка
Циглер Рето
36' Желтая карточка
Luca Jaquez
36' Желтая карточка
Балотелли Марио
0:1
50' Гол
Сио Жованни
61' Желтая карточка
Gora Diouf
64' Желтая карточка
Майер Макс
64' Вторая желтая карточка
Майер Макс
75' Желтая карточка
Кавар Димитри
1:1
80' Гол
Фрыдек Мартин
84' Желтая карточка
Lars Villiger
89' Желтая карточка
Дорн Пиус
1:2
90' Гол
Буа Кевин
90'+7

Ход матча

2'
 
Циглер Рето
36'
Luca Jaquez
 
36'
 
Балотелли Марио
50'
0:1
Сио Жованни
(Итаитинга)
60'
Шюрпф Паскаль
Соргич Деян
 
61'
 
Gora Diouf
64'
 
Буа Кевин
Шуареф Ильяс
64'
Майер Макс
 
64'
Майер Макс
 
75'
Lars Villiger
Абубакар-Анкра Асума
 
75'
Severin Ottiger
Дрэгер Мохамед
 
75'
 
Кавар Димитри
76'
 
Араз Муса
Балотелли Марио
80'
Фрыдек Мартин
1:1
83'
 
Abdel Zagre
Сио Жованни
84'
Lars Villiger
 
89'
Дорн Пиус
 
90'
1:2
Буа Кевин
(Итаитинга)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 397 Количество передач 231
  • 64 Владение мячом, % 36
38
Pascal
Loretz
2
Дрэгер
Мохамед
4
Luca
Jaquez
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
21
Абубакар-Анкра
Асума
7
Майер
Макс
9
Соргич
Деян
1
Линднер
Хайнц
97
Кавар
Димитри
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
4
Gora
Diouf
76
Итаитинга
22
Поа
Денис
7
Дзуффи
Лука
9
Шуареф
Ильяс
13
Сио
Жованни
45
Балотелли
Марио
Люцерн
4-3-3
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Сьон

27 матчей

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
66.7%
11 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
37%
21 победа 10 ничьих 0 побед

38 матчей

28.9%
71.1%
0 побед 11 ничьих 27 побед

Первый тайм

34.2%
65.8%
0 побед 13 ничьих 23 победы

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы

65 матчей

26.2%
32.3%
41.5%
17 побед 21 ничья 27 побед

Первый тайм

16.9%
47.7%
35.4%
11 побед 31 ничья 23 победы

Второй тайм

32.3%
33.8%
33.9%
21 победа 22 ничьи 22 победы

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

38
40

Голов в среднем за матч

1.19
1.21

Среднее время на гол

75
74

Всего голов

59
34

Голов в среднем за матч

1.79
1.06

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

97
74

Голов в среднем за матч

1.49
1.14

Тотал матчей

2.5
60
Больше 92%
Меньше 8%
5
51
Больше 78%
Меньше 22%
14
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
21
Больше 32%
Меньше 68%
44
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 9 (5) 0.35
Соргич Деян 4 0.15
Шюрпф Паскаль 3 0.12
Фрыдек Мартин 3 0.12
Абубакар-Анкра Асума 3 0.12
Дрэгер Мохамед 3 0.12
Бурч Марко 3 0.12
Шадер Софьян 2 0.08
Белоко Стефан 2 0.08
Дорн Пиус 1 0.04
Яшари Ардон 1 0.04
Гентнер Кристиан 1 0.04
Кадак Якуб 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 6 0.23
Стожилкович Филип 5 0.19
Балотелли Марио 5 (3) 0.19
Итаитинга 3 0.12
Араз Муса 2 0.08
Поа Денис 1 0.04
Буа Кевин 1 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Кавар Димитри 1 0.04
Шуареф Ильяс 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Шмид Йоэль 1 0.04
Nathanael Saintini 1 0.04
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Япикино Деннис 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 8 1
Дрэгер Мохамед 6 2
Белоко Стефан 9 0
Шадер Софьян 3 2
Фрыдек Мартин 4 1
Майер Макс 4 1
Яшари Ардон 4 1
Дорн Пиус 4 0
Бека Исмаил 4 0
Шюрпф Паскаль 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Бурч Марко 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Severin Ottiger 1 0
Luca Jaquez 1 0
Lars Villiger 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балотелли Марио 8 0
Лаванши Нума 8 0
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 1
Араз Муса 6 0
Сио Жованни 4 1
Поа Денис 5 0
Сиприен Вилан 3 1
Гргич Анто 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Буа Кевин 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Циглер Рето 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Итаитинга 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Gora Diouf 1 0

Результаты матчей

Люцерн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

10
8
Люцерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сьон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
25

Волевые поражения

19
7
Люцерн
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сьон
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
30

Волевые поражения

29
15

Голы по времени матча

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
7
39%
5
21%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
9%
1
8%
1-15
5
23%
3
25%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Пропущено

18
29
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
8
28%
31-45
1
6%
8
28%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
4
22%
4
14%
76-90

Забито

38
29
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
4
11%
2
7%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
8
21%
5
17%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
7
18%
8
28%
76-90

Пропущено

36
53
18 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
17%
8
15%
1-15
5
14%
6
11%
16-30
7
19%
13
25%
31-45
2
6%
8
15%
46-60
5
14%
9
17%
61-75
11
31%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1
Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3
Сьон
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3
Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0

Результаты матчей

Люцерн
Сьон

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:7
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
6
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
11
15
5
21
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 9 2 60 - 19 54
2.
Серветт
 26 9 12 5 32 - 32 39
3.
Санкт-Галлен
 26 9 8 9 48 - 38 35
4.
Лугано
 26 9 8 9 39 - 38 35
5.
Грасcхоппер
 26 9 7 10 40 - 42 34
6.
Базель
 26 8 10 8 35 - 31 34
7.
Люцерн
 26 8 9 9 37 - 37 33
8.
Цюрих
 26 6 11 9 27 - 39 29
9.
Сьон
 26 6 8 12 32 - 50 26
10.
Винтертур
 26 6 8 12 22 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
3.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
7.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 13 3 5 5 16 - 18 14
10.
Сьон
 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
4.
Лугано
 13 4 4 5 19 - 20 16
5.
Серветт
 13 3 6 4 14 - 20 15
6.
Цюрих
 13 3 5 5 12 - 20 14
7.
Базель
 13 3 4 6 13 - 17 13
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 14 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Итаитинга сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    89'
    Дорн Пиус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Lars Villiger получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Сио Жованни уходит с поля. Abdel Zagre выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      64'
      Майер Макс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      61'
      Gora Diouf получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Соргич Деян уходит с поля. Шюрпф Паскаль выходит вместо него
    • 50'
      Итаитинга сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Сио Жованни бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Luca Jaquez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      2'
      Циглер Рето получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 1:2 Сьон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     