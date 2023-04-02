Тур: 26. Стадион: Свисспорарена.
0'
2' Желтая карточкаЦиглер Рето
36' Желтая карточкаLuca Jaquez
36' Желтая карточкаБалотелли Марио
0:1
50' ГолСио Жованни
61' Желтая карточкаGora Diouf
64' Желтая карточкаМайер Макс
64' Вторая желтая карточкаМайер Макс
75' Желтая карточкаКавар Димитри
1:1
80' ГолФрыдек Мартин
84' Желтая карточкаLars Villiger
89' Желтая карточкаДорн Пиус
1:2
90' ГолБуа Кевин
90'+7
Ход матча
2'
36'
36'
50'
0:1
61'
64'
64'
75'
80'
1:1
84'
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
397 Количество передач 231
-
64 Владение мячом, % 36
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
76
Итаитинга
22
Поа
Денис
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
-
-
27 Abdel Zagre
-
-
Главный тренер: David Bettoni
История личных встреч
Люцерн
Сьон
27 матчей
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
66.7%
11 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
37%
21 победа 10 ничьих 0 побед
38 матчей
28.9%
71.1%
0 побед 11 ничьих 27 побед
Первый тайм
34.2%
65.8%
0 побед 13 ничьих 23 победы
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы
65 матчей
26.2%
32.3%
41.5%
17 побед 21 ничья 27 побед
Первый тайм
16.9%
47.7%
35.4%
11 побед 31 ничья 23 победы
Второй тайм
32.3%
33.8%
33.9%
21 победа 22 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
40
Голов в среднем за матч
1.19
1.21
Среднее время на гол
75
74
Всего голов
59
34
Голов в среднем за матч
1.79
1.06
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
97
74
Голов в среднем за матч
1.49
1.14
Тотал матчей
2.5
60
Больше 92%
Меньше 8%
5
51
Больше 78%
Меньше 22%
14
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
21
Больше 32%
Меньше 68%
44
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|9 (5)
|0.35
|Соргич Деян
|4
|0.15
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.12
|Фрыдек Мартин
|3
|0.12
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.12
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.12
|Бурч Марко
|3
|0.12
|Шадер Софьян
|2
|0.08
|Белоко Стефан
|2
|0.08
|Дорн Пиус
|1
|0.04
|Яшари Ардон
|1
|0.04
|Гентнер Кристиан
|1
|0.04
|Кадак Якуб
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|6
|0.23
|Стожилкович Филип
|5
|0.19
|Балотелли Марио
|5 (3)
|0.19
|Итаитинга
|3
|0.12
|Араз Муса
|2
|0.08
|Поа Денис
|1
|0.04
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Кавар Димитри
|1
|0.04
|Шуареф Ильяс
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Шмид Йоэль
|1
|0.04
|Nathanael Saintini
|1
|0.04
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|8
|1
|Дрэгер Мохамед
|6
|2
|Белоко Стефан
|9
|0
|Шадер Софьян
|3
|2
|Фрыдек Мартин
|4
|1
|Майер Макс
|4
|1
|Яшари Ардон
|4
|1
|Дорн Пиус
|4
|0
|Бека Исмаил
|4
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балотелли Марио
|8
|0
|Лаванши Нума
|8
|0
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Араз Муса
|6
|0
|Сио Жованни
|4
|1
|Поа Денис
|5
|0
|Сиприен Вилан
|3
|1
|Гргич Анто
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Буа Кевин
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Шмид Йоэль
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
|Gora Diouf
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
10
8
Люцерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сьон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
25
Волевые поражения
19
7
Люцерн
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сьон
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
30
Волевые поражения
29
15
Голы по времени матча
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
7
39%
5
21%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
9%
1
8%
1-15
5
23%
3
25%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Пропущено
18
29
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
8
28%
31-45
1
6%
8
28%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
4
22%
4
14%
76-90
Забито
38
29
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
4
11%
2
7%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
8
21%
5
17%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
7
18%
8
28%
76-90
Пропущено
36
53
18 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
17%
8
15%
1-15
5
14%
6
11%
16-30
7
19%
13
25%
31-45
2
6%
8
15%
46-60
5
14%
9
17%
61-75
11
31%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1
Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3
Сьон
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3
Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0
Результаты матчей
Люцерн
Сьон
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:7
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
6
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
67
310
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
179
917
1115
521
323
125
125
125
125
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8