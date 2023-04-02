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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: .
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 25'
Вернаму
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вернаму
2.00
3.77
5.00
Все Коэффициенты
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
15
Хауснер
Себастиан
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
13
Свенссон
Густаф
11
Марковик
Эман
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
19
Бастос
Марко
10
Зелькович
Айдин
8
Адеми
Альбион
Гётеборг
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

А
1:4
А
2:1
ТМК
3:3
КШ
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
4

Среднее время на гол

38
22

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4
ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4
Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1
Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Гётеборг.
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Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вернаму
2.00
3.77
5.00
Все Коэффициенты
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