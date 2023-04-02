Тур: 1. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 16180
0'
42' Желтая карточкаСвенссон Густаф
42' Желтая карточкаБастос Марко
90' Желтая карточкаAlai Ghasem
0:1
90' Гол в свои воротаБерг Маркус
90'+6
Ход матча
42'
42'
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
9 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 523
-
44 Владение мячом, % 56
17
Вендт
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
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-
-
-
27 Alai Ghasem
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
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Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Гётеборг
Вернаму
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
4
Среднее время на гол
38
22
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4
ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4
Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1
Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1