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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 16180
Гётеборг
0:1
Конец матча
Вернаму
0'
42' Желтая карточка
Свенссон Густаф
42' Желтая карточка
Бастос Марко
90' Желтая карточка
Alai Ghasem
0:1
90' Гол в свои ворота
Берг Маркус
90'+6

Ход матча

42'
Свенссон Густаф
 
42'
 
Бастос Марко
46'
Hussein Carneil
Ольссон Себастьян
 
46'
 
Энгвалль Густав
Бастос Марко
70'
Абдуллахи Сулейман
Марковик Эман
 
73'
 
Evaldo Neto
Адеми Альбион
83'
Alai Ghasem
Саломонссон Эмиль
 
86'
Карлен Адам
Хаген Элиас
 
86'
Эрикссон Себастьян
Норлин Густаф
 
90'
Alai Ghasem
 
90'
0:1
Берг Маркус
90'
 
Винст Фредди
Зелькович Айдин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 377 Количество передач 523
  • 44 Владение мячом, % 56
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
15
Хауснер
Себастиан
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
13
Свенссон
Густаф
11
Марковик
Эман
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
19
Бастос
Марко
10
Зелькович
Айдин
8
Адеми
Альбион
Гётеборг
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

А
1:4
А
2:1
ТМК
3:3
КШ
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
4

Среднее время на гол

38
22

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4
ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4
Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1
Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Бастос Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Свенссон Густаф получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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