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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Лех
0:0
Первый тайм: 25'
Погонь Щецин
0'
8' Желтая карточка
Захович Лука

Ход матча

8'
 
Захович Лука
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Погонь Щецин
3.95
3.70
4.15
Все Коэффициенты
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
21
Скораш
Михал
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
8
Дабровски
Дамьян
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
Лех
4-4-1-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Погонь Щецин

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.2

Среднее время на гол

62
75

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

79
96

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
84

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (4) 0.38
Скораш Михал 6 0.23
Вельде Кристоффер 4 0.15
Мархвиньски Филип 2 0.08
Соуза Афонсу 2 0.08
Шимчак Филип 2 0.08
Квеквескири Ника 2 0.08
Амарал Жоау 2 0.08
Муравски Радослав 1 0.04
Цитаишвили Георгий 1 0.04
Собех Артур 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Червински Алан 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 9 (1) 0.35
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.19
Захович Лука 5 0.19
Бичахчян Ваан 4 0.15
Алмквист Понтус 3 0.12
Дабровски Дамьян 3 0.12
Салес Жеан Карлос 2 0.08
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Бартковски Якуб 1 0.04
Кутрис Леонардо 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Дрыгас Камил 1 (1) 0.04
Горгон Александр 0 0
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 6 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Скораш Михал 4 0
Дуглас Барри 2 1
Червински Алан 3 0
Перейра Жоэл III 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Michal Gurgul 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 6 0
Триантафиллопулос Константинос 4 1
Бичахчян Ваан 5 0
Ленговски Матеуш 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Захович Лука 4 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Дрыгас Камил 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Вальквист Линус 1 0
Мата Луиш 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Результаты матчей

Лех
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Погонь Щецин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

3
8
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Погонь Щецин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

17
16
Лех
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
60% (15)
32% (8)
Погонь Щецин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

20
24

Голы по времени матча

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
1
8%
3
15%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
25%
4
20%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
6%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
6
38%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

34
36
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
3
9%
7
19%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
9
26%
6
17%
76-90

Пропущено

23
36
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 20
3
13%
5
14%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
5
22%
11
31%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
5
22%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0
Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1

Результаты матчей

Лех
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лех
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
12
13
3
22
2.5
4
21
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 0:0 26 12 8 6 34 - 23 44
4.
Погонь Щецин
 0:0 26 11 8 7 37 - 35 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
13.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 0:0 13 6 2 5 16 - 12 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 0:0 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 0:0 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 14 6 4 4 20 - 19 22
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Карлстрём Йеспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Захович Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Погонь Щецин
3.95
3.70
4.15
Все Коэффициенты
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