Тур: 26. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Рачковски Павел
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
8'
21
Скораш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Лех
Погонь Щецин
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.2
Среднее время на гол
62
75
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.94
Среднее время на гол
79
96
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.29
1.06
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
69
84
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (4)
|0.38
|Скораш Михал
|6
|0.23
|Вельде Кристоффер
|4
|0.15
|Мархвиньски Филип
|2
|0.08
|Соуза Афонсу
|2
|0.08
|Шимчак Филип
|2
|0.08
|Квеквескири Ника
|2
|0.08
|Амарал Жоау
|2
|0.08
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.04
|Собех Артур
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|9 (1)
|0.35
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.19
|Захович Лука
|5
|0.19
|Бичахчян Ваан
|4
|0.15
|Алмквист Понтус
|3
|0.12
|Дабровски Дамьян
|3
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.08
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Кутрис Леонардо
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.04
|Горгон Александр
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Скораш Михал
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Червински Алан
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Michal Gurgul
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|1
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ленговски Матеуш
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Результаты матчей
Лех
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Погонь Щецин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
3
8
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Погонь Щецин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
17
16
Лех
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
60% (15)
32% (8)
Погонь Щецин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
14
Волевые поражения
20
24
Голы по времени матча
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
5
31%
5
26%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
1
8%
3
15%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
6%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
6
38%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
34
36
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
3
9%
7
19%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
9
26%
6
17%
76-90
Пропущено
23
36
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 20
3
13%
5
14%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
5
22%
11
31%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
5
22%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0
Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1
Результаты матчей
Лех
Погонь Щецин
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лех
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
39
66
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
916
1213
322
421
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|52 - 19
|61
|2.
|26
|16
|7
|3
|42 - 27
|55
|3.
|0:0
|26
|12
|8
|6
|34 - 23
|44
|4.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|37 - 35
|41
|5.
|26
|10
|8
|8
|30 - 23
|38
|6.
|26
|10
|8
|8
|32 - 29
|38
|7.
|26
|9
|8
|9
|29 - 25
|35
|8.
|26
|9
|6
|11
|28 - 27
|33
|9.
|26
|9
|6
|11
|35 - 35
|33
|10.
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|11.
|26
|8
|7
|11
|24 - 36
|31
|12.
|26
|7
|10
|9
|25 - 34
|31
|13.
|25
|8
|6
|11
|27 - 31
|30
|14.
|26
|8
|6
|12
|28 - 37
|30
|15.
|25
|6
|11
|8
|35 - 34
|29
|16.
|26
|7
|7
|12
|32 - 39
|28
|17.
|26
|7
|5
|14
|25 - 42
|26
|18.
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|5.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|6.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|8.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 16
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|11.
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|18 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|15 - 9
|23
|5.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|20 - 19
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|15 - 18
|20
|7.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|10.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|14.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|12
|0
|9
|3
|11 - 15
|9
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10