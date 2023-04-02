Тур: 26. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Рачковски Павел
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЗахович Лука
1:0
26' ГолКарлстрём Йеспер
39' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
1:0
40' Не забитый пенальтиИсхак Микаэль
1:1
45' ПенальтиГросицки Камил
1:2
63' ГолГоргон Александр
2:2
65' ГолИсхак Микаэль
83' Желтая карточкаКутрис Леонардо
86' Желтая карточкаДабровски Дамьян
90' Желтая карточкаСкораш Михал
90'+5
Ход матча
7'
26'
1:0
40'
1:0
45'
1:1
63'
65'
2:2
83'
86'
90'
21
Скораш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Лех
Погонь Щецин
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.2
Среднее время на гол
62
75
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.94
Среднее время на гол
79
96
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.29
1.06
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
69
84
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.42
|Скораш Михал
|6
|0.23
|Вельде Кристоффер
|4
|0.15
|Мархвиньски Филип
|2
|0.08
|Соуза Афонсу
|2
|0.08
|Шимчак Филип
|2
|0.08
|Квеквескири Ника
|2
|0.08
|Амарал Жоау
|2
|0.08
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.04
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.04
|Собех Артур
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|10 (2)
|0.38
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.19
|Захович Лука
|5
|0.19
|Бичахчян Ваан
|4
|0.15
|Алмквист Понтус
|3
|0.12
|Дабровски Дамьян
|3
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.08
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Горгон Александр
|1
|0.04
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Кутрис Леонардо
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Червински Алан
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Michal Gurgul
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ленговски Матеуш
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Результаты матчей
Лех
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Погонь Щецин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
5
10
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Погонь Щецин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
17
16
Лех
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
62% (16)
31% (8)
Погонь Щецин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
14
Волевые поражения
22
26
Голы по времени матча
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
11%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
6
38%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
36
38
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
3
8%
7
18%
1-15
6
17%
5
13%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
9
25%
6
16%
76-90
Пропущено
25
38
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
3
12%
5
13%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
5
20%
5
13%
31-45
5
20%
11
29%
46-60
4
16%
6
16%
61-75
5
20%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0
Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1
Результаты матчей
Лех
Погонь Щецин
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лех
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
49
66
211
210
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
67
77
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1016
1313
323
422
125
125
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10