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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Лех
2:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
7' Желтая карточка
Захович Лука
1:0
26' Гол
Карлстрём Йеспер
39' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
1:0
40' Не забитый пенальти
Исхак Микаэль
1:1
45' Пенальти
Гросицки Камил
1:2
63' Гол
Горгон Александр
2:2
65' Гол
Исхак Микаэль
83' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
86' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
90' Желтая карточка
Скораш Михал
90'+5
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
21
Скораш
Михал
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
8
Дабровски
Дамьян
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
Лех
4-4-1-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Погонь Щецин

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.2

Среднее время на гол

62
75

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

79
96

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
84

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.42
Скораш Михал 6 0.23
Вельде Кристоффер 4 0.15
Мархвиньски Филип 2 0.08
Соуза Афонсу 2 0.08
Шимчак Филип 2 0.08
Квеквескири Ника 2 0.08
Амарал Жоау 2 0.08
Муравски Радослав 1 0.04
Карлстрём Йеспер 1 0.04
Цитаишвили Георгий 1 0.04
Собех Артур 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Червински Алан 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 10 (2) 0.38
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.19
Захович Лука 5 0.19
Бичахчян Ваан 4 0.15
Алмквист Понтус 3 0.12
Дабровски Дамьян 3 0.12
Салес Жеан Карлос 2 0.08
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Горгон Александр 1 0.04
Бартковски Якуб 1 0.04
Кутрис Леонардо 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Дрыгас Камил 1 (1) 0.04
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 6 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Скораш Михал 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Дуглас Барри 2 1
Червински Алан 3 0
Перейра Жоэл III 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Michal Gurgul 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ленговски Матеуш 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Захович Лука 4 0
Дабровски Дамьян 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Дрыгас Камил 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Вальквист Линус 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Мата Луиш 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Результаты матчей

Лех
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Погонь Щецин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

5
10
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Погонь Щецин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

17
16
Лех
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
62% (16)
31% (8)
Погонь Щецин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

22
26

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
11%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
6
38%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

36
38
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
3
8%
7
18%
1-15
6
17%
5
13%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
9
25%
6
16%
76-90

Пропущено

25
38
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
3
12%
5
13%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
5
20%
5
13%
31-45
5
20%
11
29%
46-60
4
16%
6
16%
61-75
5
20%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0
Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1

Результаты матчей

Лех
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лех
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
6
6
2
11
2.5
2
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
7
7
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
13
13
3
23
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 26 12 8 6 36 - 25 44
4.
Погонь Щецин
 26 11 8 7 39 - 37 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
13.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 13 6 2 5 18 - 14 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
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