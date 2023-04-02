  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: .
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 11'
АИК
0'
11' Желтая карточка

Ход матча

11'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
АИК
3.71
3.42
3.20
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
8
Сведберг
Джонатан
3
Gabriel
Wallentin
2
Боаки
Томас
7
Карлссон
Каспер
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
30
Йоханссон
Александр
II
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
16
Тихи
Робин
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
10
Дурмаз
Джимми
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
9
Фараж
Омар
Хальмстад
4-4-2
АИК
3-5-2

История личных встреч

Хальмстад
АИК

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:0
А
1:0
К
3:1
А
4:1
А
0:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
3:3
КШ
1:2
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
1:2
А
1:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.45
1.1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
81

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1
Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0
Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Карлссон Каспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
АИК
3.71
3.42
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 0:0 АИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хальмстад
АИК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 