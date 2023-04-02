Тур: 1. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 10690
0'
11' Желтая карточкаКарлссон Каспер
1:0
16' ГолБоаки Томас
2:0
56' ГолViktor Granath
2:1
60' ГолМодесто Руй
77' Желтая карточкаViktor Granath
84' Желтая карточкаХуссейн Билаль
90'+8
Ход матча
11'
16'
1:0
56'
60'
2:1
77'
84'
Статистика матча
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2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
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3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
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291 Количество передач 652
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31 Владение мячом, % 69
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
17 Тиль ВенсанНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Хальмстад
АИК
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.45
1.1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
81
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1
Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0
Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1