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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 10690
Хальмстад
2:1
Конец матча
АИК
0'
11' Желтая карточка
Карлссон Каспер
1:0
16' Гол
Боаки Томас
2:0
56' Гол
Viktor Granath
2:1
60' Гол
Модесто Руй
77' Желтая карточка
Viktor Granath
84' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
90'+8

Ход матча

11'
Карлссон Каспер
 
16'
Боаки Томас
(Офосу-Айе Фил)
1:0
56'
Viktor Granath
(Ахльстранд Эрик)
2:0
60'
2:1
Модесто Руй
(Халити Йетмир)
68'
 
Гвидетти Йон
Дурмаз Джимми
73'
Naeem Mohammed
Йоханссон Александр
 
77'
 
Тиль Венсан
Магаши Абдуссалам
77'
 
Дурмаз Элиас
Alexander Fesshaie Beraki
77'
Viktor Granath
 
82'
 
Папаяннопулос Сотирис
Тихи Робин
84'
 
Хуссейн Билаль
87'
William Granath
Карлссон Каспер
 
90'
Albin Ahlstrand
Аль-Аммари Амир
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 291 Количество передач 652
  • 31 Владение мячом, % 69
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
8
Сведберг
Джонатан
3
Gabriel
Wallentin
2
Боаки
Томас
7
Карлссон
Каспер
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
30
Йоханссон
Александр
II
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
16
Тихи
Робин
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
10
Дурмаз
Джимми
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
9
Фараж
Омар
Хальмстад
4-4-2
АИК
3-5-2

История личных встреч

Хальмстад
АИК

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:0
А
1:0
К
3:1
А
4:1
А
0:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
3:3
КШ
1:2
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
1:2
А
1:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.45
1.1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
81

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1
Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0
Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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