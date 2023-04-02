Триппьер навесил справа по диагонали со штрафного, и верх в своей штрафной выиграли гости, но на подборе были хозяева, ставшие вести позиционную атаку.

Закончилось владение мячом "Ньюкаслом" тем, что Джейкоб Мёрфи размашисто с линии штрафной послал игровой снаряд гораздо выше и левее створа.

Сейчас отрезок, когда "Ньюкасл" пребывает на чужой половине поля. Минуты три проходят в таком режиме.

Пока можно констатировать, что игра плюс-минус равная, если не вдаваться в подробности. Прогнозы делать трудно.

"Ньюкасл", хоть у него и был недавно период спада, по-прежнему является претендентом на попадание в Лигу чемпионов и на бронзовые медали.

Скучно пока всё на футбольном поле, много потерь в центре поля в последние минуты со стороны хозяев и гостей.

Джо Уиллок подобрался к чужой штрафной и нанёс дальний низовой удар. Мяч ушёл за лицевую правее створа, будет угловой.

23' Низко пасуются друг с другом игроки "Манчестер Юнайтед", де Хеа тоже привлечён к данной деятельности, и не добивается успеха "Ньюкасл" в своём не самом активном прессинге.

22' Антони с Дэном Бёрном поборолись на фланге в середине поля, а потом арбитр их успокоил. Мелко фолил игрок "Ньюкасла".

21' Аллан Сен-Максимен осуществил проход по левому краю, но на этот раз не получилось у него обострить, защитники "МЮ" разрушили его намерения.

20' Бруно Гимараэс отметился небольшим нарушением правил в центре поля против Марселя Забитцера.

19' А вот сейчас опасно впереди у "Ньюкасла" было! Сен-Максимен выполнял подачу слева, и Лонгстафф пробил головой рядом с левым же углом ворот де Хеа.

18' Улучшили сейчас свою статистику по этому показателю манкунианцы. В плане того, что Антони пробивал с правого полуфлунга. Но в створ он далеко не попал.

17' По ударам статистика на данный момент такова: 4 (3 в створ) - 1 (0 в створ).