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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 27'
Манчестер Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 155
Ньюкасл 13.5% (21)
X 29% (45)
Манчестер Юнайтед 57.4% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.30
3.58
3.25
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Сен-Максимен
Аллан
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
15
Забитцер
Марсель
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
27
Вегхорст
Ваут
Ньюкасл
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

29 матчей

13.8%
24.1%
62.1%
4 победы 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.92
0.88

Среднее время на гол

97
102

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.92

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

52
39

Голов в среднем за матч

1.79
1.34

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.41
Уилсон Каллум 7 (1) 0.26
Исак Александр 6 (2) 0.22
Гимараэс Бруно 3 0.11
Уиллок Джо 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Вуд Крис 2 (1) 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Сен-Максимен Аллан 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 14 0.52
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.19
Санчо Джедон 4 0.15
Марсьяль Антони 3 (1) 0.11
Антони 3 0.11
Каземиро Карлос 2 0.07
Гарначо Алехандро 2 0.07
Фред Сантос 2 0.07
Эриксен Кристиан 1 0.04
Шоу Люк 1 0.04
Роналду Криштиану 1 0.04
Мартинес Лисандро 1 0.04
Далот Диогу 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 10 0
Триппьер Киран 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Исак Александр 1 0
Ботман Свен 1 0
Уиллок Джо 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фернандеш Бруну 5 0
Шоу Люк 5 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Манчестер Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
7
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

17
24
Ньюкасл
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

22
31

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
7
44%
76-90

Пропущено

10
28
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
5
18%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
3
30%
5
18%
61-75
1
10%
5
18%
76-90

Забито

18
24
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
17%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
9
50%
2
8%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

38
40
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
4
11%
3
8%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
12
32%
4
10%
31-45
7
18%
8
20%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
7
18%
11
28%
76-90

Пропущено

20
36
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
15%
6
17%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
5
25%
6
17%
61-75
4
20%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4
3
10
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
10
16
1.5
14
12
6
20
2.5
5
21
4
22
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 27 15 6 6 41 - 35 51
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 27 12 12 3 39 - 19 48
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 27 7 6 14 25 - 34 27
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
16.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
17.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
18.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
19.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 7 6 1 21 - 9 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
15.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 14 6 3 5 17 - 27 21
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    31'
    Джо Уиллок подобрался к чужой штрафной и нанёс дальний низовой удар. Мяч ушёл за лицевую правее створа, будет угловой.
  • 30'
    Скучно пока всё на футбольном поле, много потерь в центре поля в последние минуты со стороны хозяев и гостей.
  • 28'
    "Ньюкасл", хоть у него и был недавно период спада, по-прежнему является претендентом на попадание в Лигу чемпионов и на бронзовые медали.
  • 27'
    Пока можно констатировать, что игра плюс-минус равная, если не вдаваться в подробности. Прогнозы делать трудно.
  • 26'
    Сейчас отрезок, когда "Ньюкасл" пребывает на чужой половине поля. Минуты три проходят в таком режиме.
  • 25'
    Закончилось владение мячом "Ньюкаслом" тем, что Джейкоб Мёрфи размашисто с линии штрафной послал игровой снаряд гораздо выше и левее створа.
  • 24'
    Триппьер навесил справа по диагонали со штрафного, и верх в своей штрафной выиграли гости, но на подборе были хозяева, ставшие вести позиционную атаку.
  • 23'
    Низко пасуются друг с другом игроки "Манчестер Юнайтед", де Хеа тоже привлечён к данной деятельности, и не добивается успеха "Ньюкасл" в своём не самом активном прессинге.
  • Фол, нарушение
    22'
    Антони с Дэном Бёрном поборолись на фланге в середине поля, а потом арбитр их успокоил. Мелко фолил игрок "Ньюкасла".
  • 21'
    Аллан Сен-Максимен осуществил проход по левому краю, но на этот раз не получилось у него обострить, защитники "МЮ" разрушили его намерения.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бруно Гимараэс отметился небольшим нарушением правил в центре поля против Марселя Забитцера.
  • Опасный момент
    19'
    А вот сейчас опасно впереди у "Ньюкасла" было! Сен-Максимен выполнял подачу слева, и Лонгстафф пробил головой рядом с левым же углом ворот де Хеа.
  • 18'
    Улучшили сейчас свою статистику по этому показателю манкунианцы. В плане того, что Антони пробивал с правого полуфлунга. Но в створ он далеко не попал.
  • 17'
    По ударам статистика на данный момент такова: 4 (3 в створ) - 1 (0 в створ).
  • 16'
    Мактоминей с левого фланга пытался перевести мяч на Антони, однако Дэн Бёрн здорово действовал на перехвате.
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    • Фол, нарушение
      15'
      Антони лежит на газоне после флангового фола в его адрес со стороны Дэна Бёрна.
    • 14'
      Солнечная погода в Ньюкасле, но вратарские площадки не освещаются таким образом, поэтому вратарям это мешать не должно.
    • Опасный момент
      12'
      Вегхорст прорывался к правому углу вратарской под проникающий пас, откуда нанёс мощный удар в сетку с внешней стороны.
    • 11'
      Лонгстафф поборолся с Мартинесом в штрафной площади "Ман Юнайтед", и не удалось заработать угловой "Ньюкаслу".
       
    • Фол, нарушение
      10'
      Впрочем, там было нарушение правил: Лисандро Мартинес сфолил против Александра Исака.
    • 9'
      Катали мяч по своей половине поля футболисты "Ньюкасала", пока не нарвались на отбор около центрального круга.
    • 8'
      Что касается "Манчестер Юнайтед", то второе место ему не светит, и главная задача команды тен Хага - застолбить за собой третью строчку.
    • 7'
      Исак делал передачу на Лонгстаффа, чей удар заблокировал Лисандро Мартинес.
    • Судья
      6'
      С задумчивым видом стоит на бровке Эдди Хау. Его команде нужно сегодня побеждать, чтоб догнать "МЮ" по набранным очкам.
    • 4'
      Пока происходит присмотр, так сказать, команд друг к другу. Ожидаем постепенного разыгрывания и тех, и других.
    • 3'
      Владеют мячом игроки "красных дьяволов" в центре поля - а вот и де Хеа подключили к этому действу передачей назад с левого края.
    • 2'
      "Ньюкасл" играет в традиционной чёрно-белой форме, а у "Манчестер Юнайтед" не менее привычная красно-белая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    13.4% (21)
    Ничья
    28.7% (45)
    Манчестер Юнайтед
    58% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (69)
    Меньше
    42.5% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    88.33% (106)
    Нет
    11.67% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    28.7% (45)
    1:1 Ничья
    23.6% (37)
    2:1 Ньюкасл
    7.6% (12)
    1:0 Ньюкасл
    3.8% (6)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    3.2% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    1.9% (3)
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