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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ньюкасл
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 51
Ньюкасл 13.7% (7)
X 27.5% (14)
Манчестер Юнайтед 58.8% (30)
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Ньюкасл
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.05
3.60
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

29 матчей

13.8%
24.1%
62.1%
4 победы 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.92
0.88

Среднее время на гол

97
102

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.92

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

52
39

Голов в среднем за матч

1.79
1.34

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.42
Уилсон Каллум 7 (1) 0.27
Исак Александр 6 (2) 0.23
Гимараэс Бруно 3 0.12
Уиллок Джо 2 0.08
Жоэлинтон 2 0.08
Вуд Крис 2 (1) 0.08
Триппьер Киран 1 0.04
Сен-Максимен Аллан 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 14 0.54
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.19
Санчо Джедон 4 0.15
Марсьяль Антони 3 (1) 0.12
Антони 3 0.12
Каземиро Карлос 2 0.08
Гарначо Алехандро 2 0.08
Фред Сантос 2 0.08
Эриксен Кристиан 1 0.04
Шоу Люк 1 0.04
Роналду Криштиану 1 0.04
Мартинес Лисандро 1 0.04
Далот Диогу 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 10 0
Триппьер Киран 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Исак Александр 1 0
Ботман Свен 1 0
Уиллок Джо 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фернандеш Бруну 5 0
Шоу Люк 5 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Манчестер Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
7
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

17
24
Ньюкасл
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

22
31

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
7
44%
76-90

Пропущено

10
28
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
5
18%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
3
30%
5
18%
61-75
1
10%
5
18%
76-90

Забито

18
24
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
17%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
9
50%
2
8%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

38
40
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
4
11%
3
8%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
12
32%
4
10%
31-45
7
18%
8
20%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
7
18%
11
28%
76-90

Пропущено

20
36
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
15%
6
17%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
5
25%
6
17%
61-75
4
20%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4
3
10
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
10
16
1.5
14
12
6
20
2.5
5
21
4
22
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 22 3 3 66 - 26 69
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 6 9 13 22 - 38 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 38 - 17 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
16.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 7 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.3% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Ньюкасл 13.7% (7)
    X 27.5% (14)
    Манчестер Юнайтед 58.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.05
    3.60
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    13.7% (7)
    Ничья
    27.5% (14)
    Манчестер Юнайтед
    58.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    37.3% (19)
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    7.8% (4)
    2:1 Ньюкасл
    5.9% (3)
    1:0 Ньюкасл
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    3.9% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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