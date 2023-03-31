Тур: 29. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
29 матчей
13.8%
24.1%
62.1%
4 победы 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.92
0.88
Среднее время на гол
97
102
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.5
1.92
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
52
39
Голов в среднем за матч
1.79
1.34
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|11
|0.42
|Уилсон Каллум
|7 (1)
|0.27
|Исак Александр
|6 (2)
|0.23
|Гимараэс Бруно
|3
|0.12
|Уиллок Джо
|2
|0.08
|Жоэлинтон
|2
|0.08
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.08
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Шёр Фабиан
|1
|0.04
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|14
|0.54
|Фернандеш Бруну
|5 (1)
|0.19
|Санчо Джедон
|4
|0.15
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.12
|Антони
|3
|0.12
|Каземиро Карлос
|2
|0.08
|Гарначо Алехандро
|2
|0.08
|Фред Сантос
|2
|0.08
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Шоу Люк
|1
|0.04
|Роналду Криштиану
|1
|0.04
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Далот Диогу
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|10
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Шоу Люк
|5
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Манчестер Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
7
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
17
24
Ньюкасл
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
22
31
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
7
44%
76-90
Пропущено
10
28
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
5
18%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
3
30%
5
18%
61-75
1
10%
5
18%
76-90
Забито
18
24
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
17%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
9
50%
2
8%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
38
40
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
4
11%
3
8%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
12
32%
4
10%
31-45
7
18%
8
20%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
7
18%
11
28%
76-90
Пропущено
20
36
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
15%
6
17%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
5
25%
6
17%
61-75
4
20%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
94
310
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
58
58
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
224
1016
1412
620
521
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|66 - 26
|69
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|13.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 38
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 17
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ньюкасл
13.7% (7)
Ничья
27.5% (14)
Манчестер Юнайтед
58.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
37.3% (19)
1:1 Ничья
23.5% (12)
0:2 Манчестер Юнайтед
7.8% (4)
2:1 Ньюкасл
5.9% (3)
1:0 Ньюкасл
5.9% (3)
2:2 Ничья
3.9% (2)
2:3 Манчестер Юнайтед
3.9% (2)
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