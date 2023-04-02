Тур: 31. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
0:1
16' ПенальтиЛанг Ноа
0:2
20' ГолЛанг Ноа
61' Желтая карточкаВан Хеке Яннес
0:3
68' ГолМехеле Брэндон
80' Желтая карточкаРафаэль Онедика
90'+3
Ход матча
16'
0:1
61'
68'
0:3
80'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Тулен
Янник
27
Бейтс
Дэвид
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
77
Мата
Клинтон
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
-
-
23 Enock Agyei
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
77 Мата КлинтонПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Rik De Mil
История личных встреч
Мехелен
Брюгге
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
22 матча
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.58
Среднее время на гол
100
154
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
3.17
2.2
Среднее время на гол
28
40
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
2.14
1.32
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
42
68
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|8 (1)
|0.27
|Схоофс Роб
|5
|0.17
|Нгой Жульен
|5 (1)
|0.17
|Сторм Никола
|4
|0.13
|Да Крус Алессио
|3
|0.1
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.07
|Верстрате Биргер
|2
|0.07
|Пейре Тибо
|2
|0.07
|Milan Robberechts
|2
|0.07
|Мрабти Керим
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|9 (1)
|0.29
|Ванакен Ханс
|9 (2)
|0.29
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.23
|Ланг Ноа
|7 (3)
|0.23
|Нильсен Каспер
|7
|0.23
|Мейер Бьорн
|3
|0.1
|Яремчук Роман
|2
|0.06
|Мехеле Брэндон
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Ларин Кайл
|1
|0.03
|Сова Камал
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейтс Дэвид
|5
|1
|Болинголи-Мбомбо Боли
|6
|0
|Верстрате Биргер
|4
|1
|Лавале Димитри
|4
|1
|Ван Хеке Яннес
|5
|0
|Схоофс Роб
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Ван Хоренбек Алек
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Бейкер Лукас
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Iebe Swers
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Ngal Ayel Mukau
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|6
|2
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Одои Денис
|7
|0
|Бушанан Тажон
|6
|0
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Ванакен Ханс
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Мата Клинтон
|4
|0
|Ланг Ноа
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мейер Бьорн
|3
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Сова Камал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
10
6
Мехелен
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
29
2
Волевые поражения
6
31
Мехелен
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
20% (6)
27% (8)
Брюгге
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
38
4
Волевые поражения
16
37
Голы по времени матча
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
2
7%
3
15%
1-15
6
22%
5
25%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
6
22%
4
20%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
15%
5
23%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
10
37%
2
9%
61-75
2
7%
6
27%
76-90
Забито
11
31
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 17
3
27%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
27%
9
29%
29%
31-45
3
27%
4
13%
46-60
1
9%
8
26%
61-75
1
9%
6
19%
76-90
Пропущено
30
15
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
13%
1
7%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
20%
1
7%
31-45
5
17%
4
27%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
8
27%
4
27%
76-90
Забито
38
51
20 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 7
5
13%
4
8%
1-15
6
16%
8
16%
16-30
9
24%
14
27%
31-45
5
13%
7
14%
46-60
7
18%
12
24%
61-75
6
16%
6
12%
76-90
Пропущено
57
37
22 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
5
9%
4
11%
1-15
6
11%
7
19%
16-30
11
19%
5
14%
31-45
10
18%
6
16%
46-60
15
26%
5
14%
61-75
10
18%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0
Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2
Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0
Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2
Результаты матчей
Мехелен
Брюгге
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
106
105
313
510
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
115
212
79
113
313
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
256
1218
1714
426
823
228
229
129
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10