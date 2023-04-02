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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Мехелен
0:3
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
16' Пенальти
Ланг Ноа
0:2
20' Гол
Ланг Ноа
61' Желтая карточка
Ван Хеке Яннес
0:3
68' Гол
Мехеле Брэндон
80' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
90'+3
15
Тулен
Янник
6
Ван
Хеке
Яннес
27
Бейтс
Дэвид
4
Воутерс
Дрис
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
14
Лавале
Димитри
19
Мрабти
Керим
7
Хайреманс
Джеффри
22
Да
Крус
Алессио
11
Сторм
Никола
9
Нгой
Жульен
22
Миньоле
Симон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
15
Рафаэль
Онедика
17
Бушанан
Тажон
27
Нильсен
Каспер
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
77
Мата
Клинтон
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
Мехелен
4-2-3-1
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Брюгге

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ТМК
6:0
ТМС
6:0
ПДА
3:0
ПДА
0:5
ТМК
0:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ЛП
6:1
ЛП
0:2
ЛП
1:4
ЛП
3:0
КБ
3:2
ЛЖ
1:1
КБ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:3

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.58

Среднее время на гол

100
154

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

3.17
2.2

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

2.14
1.32

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

42
68

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 8 (1) 0.27
Схоофс Роб 5 0.17
Нгой Жульен 5 (1) 0.17
Сторм Никола 4 0.13
Да Крус Алессио 3 0.1
Уолш Сэнди 2 0.07
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.07
Верстрате Биргер 2 0.07
Пейре Тибо 2 0.07
Milan Robberechts 2 0.07
Мрабти Керим 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Воутерс Дрис 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 9 (1) 0.29
Ванакен Ханс 9 (2) 0.29
Сков-Ольсен Андреас 7 0.23
Ланг Ноа 7 (3) 0.23
Нильсен Каспер 7 0.23
Мейер Бьорн 3 0.1
Яремчук Роман 2 0.06
Мехеле Брэндон 2 0.06
Бушанан Тажон 1 0.03
Соболь Эдуард 1 0.03
Ларин Кайл 1 0.03
Сова Камал 0 0
Мата Клинтон 0 0
Ритс Матс 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейтс Дэвид 5 1
Болинголи-Мбомбо Боли 6 0
Верстрате Биргер 4 1
Лавале Димитри 4 1
Ван Хеке Яннес 5 0
Схоофс Роб 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Да Крус Алессио 2 1
Ванлерберге Йорди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Бейкер Лукас 1 0
Швед Марьян 1 0
Iebe Swers 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Ngal Ayel Mukau 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 6 2
Рафаэль Онедика 8 0
Одои Денис 7 0
Бушанан Тажон 6 0
Мехеле Брэндон 5 0
Ванакен Ханс 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Мата Клинтон 4 0
Ланг Ноа 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мейер Бьорн 3 0
Яремчук Роман 2 0
Сова Камал 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Боята Дедрик 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Нуса Антонио 1 0

Результаты матчей

Мехелен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

10
6
Мехелен
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

29
2

Волевые поражения

6
31
Мехелен
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
20% (6)
27% (8)
Брюгге
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

38
4

Волевые поражения

16
37

Голы по времени матча

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
2
7%
3
15%
1-15
6
22%
5
25%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
6
22%
4
20%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
15%
5
23%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
10
37%
2
9%
61-75
2
7%
6
27%
76-90

Забито

11
31
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 17
3
27%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
27%
9
29%
29%
31-45
3
27%
4
13%
46-60
1
9%
8
26%
61-75
1
9%
6
19%
76-90

Пропущено

30
15
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
13%
1
7%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
20%
1
7%
31-45
5
17%
4
27%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
8
27%
4
27%
76-90

Забито

38
51
20 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 7
5
13%
4
8%
1-15
6
16%
8
16%
16-30
9
24%
14
27%
31-45
5
13%
7
14%
46-60
7
18%
12
24%
61-75
6
16%
6
12%
76-90

Пропущено

57
37
22 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
5
9%
4
11%
1-15
6
11%
7
19%
16-30
11
19%
5
14%
31-45
10
18%
6
16%
46-60
15
26%
5
14%
61-75
10
18%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0
Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2
Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0
Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2

Результаты матчей

Мехелен
Брюгге

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
10
6
1.5
10
5
3
13
2.5
5
10
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
5
2
12
1.5
7
9
1
13
2.5
3
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
6
12
18
1.5
17
14
4
26
2.5
8
23
2
28
3.5
2
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 31 21 5 5 63 - 37 68
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
5.
Брюгге
 31 14 10 7 52 - 36 52
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
9.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 31 10 9 12 45 - 45 39
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 30 9 6 15 39 - 57 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 31 7 6 18 39 - 63 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 31 5 4 22 26 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Ритс Матс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ланг Ноа бьет в цель!
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    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Ланг Ноа из команды Брюгге забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Мехелен 0:3 Брюгге онлайн

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