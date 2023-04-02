Тур: 31. Стадион: Stade Joseph Marien.
2:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаХаяси Даити
50' Желтая карточкаАмани Жан
0:1
57' ГолБруно Джанни
63' Желтая карточкаКонате Мори
1:1
73' ГолТеума Тедди
80' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
2:1
90' ГолПуэртас Кэмерон
90' Вторая желтая карточкаКонате Мори
90'+6
Ход матча
36'
50'
57'
0:1
63'
73'
1:1
80'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
21
Шмидт
Дэниел
20
Бауэр
Роберт
16
Matte
Smets
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
85 Дони АрноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Райтц РоккоПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
2.5
Среднее время на гол
135
36
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
50
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|10
|0.32
|Саймон Адингра
|9
|0.29
|Теума Тедди
|9 (6)
|0.29
|Бонифасе Виктор
|7
|0.23
|Нильссон Хокан
|5
|0.16
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.13
|Ниукоп Барт
|3
|0.1
|Лапуссен Лоик
|3
|0.1
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.1
|Вертессен Йорбе
|2
|0.06
|Сайкс Росс
|2
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.06
|Линен Сенне
|1
|0.03
|Амани Жан
|1
|0.03
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|15 (2)
|0.48
|Хаяси Даити
|7
|0.23
|Окадзаки Синджи
|2
|0.06
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.06
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Бойя Франк
|1
|0.03
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Бауэр Роберт
|0
|0
|Конате Мори
|0
|0
|Хара Таити
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|0
|Бёрджесс Кристиан
|10
|0
|Ниукоп Барт
|9
|0
|Амани Жан
|7
|1
|Теума Тедди
|7
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Морис Антони
|3
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Лапуссен Лоик
|3
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Мори
|5
|2
|Койта Абубакари
|3
|2
|Янсенс Вольке
|6
|0
|Бойя Франк
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Бруно Джанни
|4
|0
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Ван Дессел Стан
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Сент-Трейден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
5
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
28
14
Унион Сент-Жиллуаз
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Сент-Трейден
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
34
19
Голы по времени матча
Забито
31
15
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
7
23%
2
13%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
9
29%
29%
5
33%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
27%
2
11%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
4
27%
7
37%
76-90
Забито
34
16
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 23
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
4
25%
16-30
5
15%
2
13%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
8
24%
3
19%
61-75
10
29%
29%
5
31%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
4
20%
6
35%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Забито
65
31
25 В 1-м тайме 13
40 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 12
0 Не забивали 13
11
17%
3
10%
1-15
6
9%
6
19%
16-30
8
12%
4
13%
31-45
9
14%
4
13%
46-60
12
18%
4
13%
61-75
19
29%
29%
10
32%
76-90
Пропущено
35
36
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
5
14%
2
6%
1-15
8
23%
3
8%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
17%
10
28%
61-75
8
23%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2
Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден
Точный счет
2:1
6 раз 38%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
10 раз 63%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 48%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
510
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
106
105
412
510
214
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
301
Больше Меньше
1912
229
922
724
328
229
130
130
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10