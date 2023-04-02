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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
36' Желтая карточка
Хаяси Даити
50' Желтая карточка
Амани Жан
0:1
57' Гол
Бруно Джанни
63' Желтая карточка
Конате Мори
1:1
73' Гол
Теума Тедди
80' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
2:1
90' Гол
Пуэртас Кэмерон
90' Вторая желтая карточка
Конате Мори
90'+6
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
26
Сайкс
Росс
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
94
Лапуссен
Лоик
11
Саймон
Адингра
7
Бонифасе
Виктор
21
Шмидт
Дэниел
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
16
Matte
Smets
77
Бока
Эрик
4
Хасиока
Даики
6
Конате
Мори
30
Окадзаки
Синджи
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
8
Хаяси
Даити
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Сент-Трейден
5-3-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
1:4
ЛППОЗПВЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
2.5

Среднее время на гол

135
36

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
50

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 10 0.32
Саймон Адингра 9 0.29
Теума Тедди 9 (6) 0.29
Бонифасе Виктор 7 0.23
Нильссон Хокан 5 0.16
Пуэртас Кэмерон 4 0.13
Ниукоп Барт 3 0.1
Лапуссен Лоик 3 0.1
Бёрджесс Кристиан 3 0.1
Вертессен Йорбе 2 0.06
Сайкс Росс 2 0.06
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.06
Линен Сенне 1 0.03
Амани Жан 1 0.03
Ван дер Хейден Сибе 1 0.03
Кандусс Исмаэль 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 15 (2) 0.48
Хаяси Даити 7 0.23
Окадзаки Синджи 2 0.06
Кагава Синдзи 2 (1) 0.06
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Бойя Франк 1 0.03
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Бауэр Роберт 0 0
Конате Мори 0 0
Хара Таити 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 11 0
Бёрджесс Кристиан 10 0
Ниукоп Барт 9 0
Амани Жан 7 1
Теума Тедди 7 0
Линен Сенне 5 0
Морис Антони 3 0
Нильссон Хокан 3 0
Лапуссен Лоик 3 0
Кандусс Исмаэль 3 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Ванзейр Данте 1 0
Матида Коки 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Мори 5 2
Койта Абубакари 3 2
Янсенс Вольке 6 0
Бойя Франк 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Аль-Дахиль Амин 4 1
Бруно Джанни 4 0
Кагава Синдзи 3 0
Ляйстнер Тони 3 0
Хасиока Даики 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Ван Дессел Стан 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Jo Coppens 1 0
Хара Таити 1 0
Бока Эрик 1 0
Дюмон Оливье 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Сент-Трейден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
5
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

28
14
Унион Сент-Жиллуаз
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Сент-Трейден
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

34
19

Голы по времени матча

Забито

31
15
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
7
23%
2
13%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
9
29%
29%
5
33%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
27%
2
11%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
4
27%
7
37%
76-90

Забито

34
16
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 23
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
4
25%
16-30
5
15%
2
13%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
8
24%
3
19%
61-75
10
29%
29%
5
31%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
4
20%
6
35%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Забито

65
31
25 В 1-м тайме 13
40 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 12
0 Не забивали 13
11
17%
3
10%
1-15
6
9%
6
19%
16-30
8
12%
4
13%
31-45
9
14%
4
13%
46-60
12
18%
4
13%
61-75
19
29%
29%
10
32%
76-90

Пропущено

35
36
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
5
14%
2
6%
1-15
8
23%
3
8%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
17%
10
28%
61-75
8
23%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2
Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

Точный счет

2:1
6 раз 38%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
10 раз 63%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 48%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
5
10
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
6
10
5
1.5
4
12
5
10
2.5
2
14
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
1
0.5
Больше Меньше
19
12
22
9
1.5
9
22
7
24
2.5
3
28
2
29
3.5
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 31 21 5 5 63 - 37 68
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
5.
Брюгге
 31 14 10 7 52 - 36 52
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
9.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 31 10 9 12 45 - 45 39
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 30 9 6 15 39 - 57 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 31 7 6 18 39 - 63 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 31 5 4 22 26 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
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Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Хаяси Даити получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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