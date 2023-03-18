  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 105
Манчестер Сити 99% (104)
X 1% (1)
Бёрнли 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Бёрнли
7.00
8.10
19.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Бёрнли

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
КЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
К
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
К
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

3.6
2.33

Среднее время на гол

25
38

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.56
0.7

Среднее время на гол

162
128

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

2.16
1.47

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 3 1
Марез Рияд 2 (1) 0.67
Альварес Хулиан 1 (1) 0.33
Де Брёйне Кевин 1 0.33
Аке Натан 1 0.33
Грилиш Джек 0 0
Уокер Кайл 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенсон Манюэль 2 0.5
Зарури Анасс 2 0.5
Телла Нейтан 2 0.5
Робертс Коннор II 1 0.25
Браунхилл Джош 0 0
Барнс Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Витиньо Виктор II 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Бернарду 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Фоден Фил 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корк Джек 2 0
Каллен Джош 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Бейер Джордан 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бёрнли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бёрнли
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3
Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флитвуд Таун 1:0
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0 Миллуолл - Бёрнли 1:1 Лутон Таун - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Уотфорд 1:1 Бёрнли - Престон Норт Энд 3:0 Бёрнли - Ипсвич 2:1 Норвич - Бёрнли 0:3 Ипсвич - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Вест Бромвич 2:1 Бёрнли - Ковентри 1:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Суонси - Бёрнли 1:2 Сток Сити - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Бирмингем 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Мидлсбро 3:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Бёрнли

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3
1/8 финала
0 Бристоль Сити
3 Манчестер Сити
1 Бёрнли
0 Флитвуд Таун
1 Шеффилд Юнайтед
0 Тоттенхэм
1 Лестер
2 Блэкберн
0 Сток Сити
1 Брайтон
1 Саутгемптон
2 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Фулхэм
0 Лидс
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Бёрнли
0 Шеффилд Юнайтед
0 Блэкберн
0 Брайтон
0 Гримсби
0 Манчестер Юнайтед
0 Фулхэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 8
Честерфилд Armando Dobra 4
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Бристоль Сити Белл Сэм 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флитвуд Таун Омокере Промис 3
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Рединг Кэрролл Эндрю 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 8 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 105
    Манчестер Сити 99% (104)
    X 1% (1)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Бёрнли
    7.00
    8.10
    19.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Бёрнли онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли

    Исход игры
    Манчестер Сити
    99.1% (105)
    Ничья
    0.9% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.12% (55)
    Меньше
    43.88% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    31.63% (31)
    Нет
    68.37% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    39.6% (42)
    3:0 Манчестер Сити
    17.9% (19)
    3:1 Манчестер Сити
    16% (17)
    2:1 Манчестер Сити
    8.5% (9)
    4:1 Манчестер Сити
    3.8% (4)
    4:0 Манчестер Сити
    2.8% (3)
    5:0 Манчестер Сити
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Сити
    Бёрнли
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     