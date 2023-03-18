Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Бёрнли
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
3.6
2.33
Среднее время на гол
25
38
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.56
0.7
Среднее время на гол
162
128
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
2.16
1.47
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоден Фил
|3
|1
|Марез Рияд
|2 (1)
|0.67
|Альварес Хулиан
|1 (1)
|0.33
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.33
|Аке Натан
|1
|0.33
|Грилиш Джек
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенсон Манюэль
|2
|0.5
|Зарури Анасс
|2
|0.5
|Телла Нейтан
|2
|0.5
|Робертс Коннор II
|1
|0.25
|Браунхилл Джош
|0
|0
|Барнс Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Витиньо Виктор II
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Бернарду
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корк Джек
|2
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Бейер Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бёрнли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бёрнли
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3
Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флитвуд Таун 1:0
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0 Миллуолл - Бёрнли 1:1 Лутон Таун - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Уотфорд 1:1 Бёрнли - Престон Норт Энд 3:0 Бёрнли - Ипсвич 2:1 Норвич - Бёрнли 0:3 Ипсвич - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Вест Бромвич 2:1 Бёрнли - Ковентри 1:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Суонси - Бёрнли 1:2 Сток Сити - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Бирмингем 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Мидлсбро 3:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Бёрнли
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Рексем
|Палл Мулин
|8
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Бристоль Сити
|Белл Сэм
|3 (1)
|Флитвуд Таун
|Омокере Промис
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Рединг
|Кэрролл Эндрю
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли
Исход игры
Манчестер Сити
99.1% (105)
Ничья
0.9% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (55)
Меньше
43.88% (43)
Обе команды забьют
Да
31.63% (31)
Нет
68.37% (67)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
39.6% (42)
3:0 Манчестер Сити
17.9% (19)
3:1 Манчестер Сити
16% (17)
2:1 Манчестер Сити
8.5% (9)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (4)
4:0 Манчестер Сити
2.8% (3)
5:0 Манчестер Сити
1.9% (2)
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