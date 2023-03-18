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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 23.
Родина Москва
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 117
Родина Москва 40.2% (47)
X 34.2% (40)
СКА-Хабаровск 25.6% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Родина Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
2.47
3.35
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Родина Москва
СКА-Хабаровск

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 7 (1) 0.32
Калмыков Амур 4 0.18
Андреев Игорь 2 0.09
Морозов Владислав 2 0.09
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.09
Плиев Заурбек 1 0.05
Султонов Мухаммад 1 0.05
Вачхольз Весли Ната 1 0.05
Воропаев Артём 1 0.05
Куль Руслан 1 0.05
Мальцев Михаил 1 0.05
Голдобин Никита 1 (1) 0.05
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.32
Алейников Василий 4 0.18
Стародуб Дмитрий 3 0.14
Мусалов Магомед 3 0.14
Гащенков Михаил 3 0.14
Жамалетдинов Тимур 3 0.14
Алиев Саид 3 0.14
Яо Жан Шарль I 3 0.14
Фомин Денис 2 0.09
Мирошниченко Никита 2 0.09
Рукас Томас 1 0.05
Натхо Амир 1 0.05
Турсунов Игорь 1 0.05
Левицкий Денис 1 0.05
Александр Иванков 1 0.05

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Калмыков Амур 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Петухов Илья 3 0
Вачхольз Весли Ната 1 1
Аликин Павел 2 0
Морозов Владислав 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Воропаев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 4 1
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Фомин Денис 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Гащенков Михаил 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Стародуб Дмитрий 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Бавин Юрий 1 0
Симонян Артём 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Климов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
7
Родина Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
СКА-Хабаровск
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

14
22
Родина Москва
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
СКА-Хабаровск
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

19
29

Голы по времени матча

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
4
25%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
5
33%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Забито

15
23
12 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
7
47%
3
13%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
0
0%
8
35%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Забито

24
38
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
2
8%
2
5%
1-15
8
33%
5
13%
16-30
5
21%
4
11%
31-45
5
21%
7
18%
46-60
1
4%
10
26%
61-75
3
13%
10
26%
76-90

Пропущено

28
26
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
4
14%
5
19%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
9
32%
4
15%
61-75
5
18%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0
Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Уфа - Родина Москва 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0

Результаты матчей

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
4
7
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
5
6
16
1.5
11
11
2
20
2.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 22 13 8 1 43 - 21 47
2.
Рубин
 Заявка 22 12 7 3 38 - 23 43
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 22 11 7 4 38 - 24 40
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 9 6 7 38 - 26 33
6.
Волгарь
 Заявка 22 9 6 7 24 - 21 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 22 8 8 6 27 - 23 32
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 7 9 6 16 - 16 30
10.
Шинник
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
11.
Нефтехимик
 Заявка 22 7 7 8 19 - 20 28
12.
Родина Москва
 Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
13.
Акрон
 Заявка 22 5 11 6 21 - 25 26
14.
Велес Москва
 Заявка 22 7 2 13 21 - 36 23
15.
Уфа
 Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
16.
ФК Кубань
 Заявка 22 5 5 12 20 - 25 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 22 3 7 12 15 - 30 16
18.
Краснодар-2
 Заявка 22 3 5 14 15 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
3.
Балтика
 Заявка 10 7 3 0 19 - 10 24
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 11 4 2 5 11 - 8 14
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 3 4 3 7 - 7 13
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16.
Родина Москва
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 10 6 2 2 15 - 11 20
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10.
Акрон
 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
11.
Волгарь
 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
17.
Шинник
 Заявка 10 1 1 8 9 - 18 4
18.
Велес Москва
 Заявка 10 1 1 8 5 - 22 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Юнус Кошко (Белореченск);
    Ассистент: Руслан Шекемов (Нальчик);
    Ассистент: Фёдор Валявин (Саратов);
    Резервный: Игорь Вертков (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Первой лиге. В рамках поединка 23-го тура турнира сыграют между собой игроки «Родины» и хабаровского СКА. Встреча состоится в Москве, на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 2 часа 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.2% пользователей.
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Прогнозы 117
Родина Москва 40.2% (47)
X 34.2% (40)
СКА-Хабаровск 25.6% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
2.47
3.35
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Родина Москва - СКА-Хабаровск онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Родина Москва - СКА-Хабаровск

Исход игры
Родина Москва
39.8% (47)
Ничья
33.9% (40)
СКА-Хабаровск
26.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (38)
2:1 Родина Москва
17.8% (21)
1:0 Родина Москва
17.8% (21)
1:2 СКА-Хабаровск
12.7% (15)
0:1 СКА-Хабаровск
6.8% (8)
2:0 Родина Москва
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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