Тур: 23.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Родина Москва
СКА-Хабаровск
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|7 (1)
|0.32
|Калмыков Амур
|4
|0.18
|Андреев Игорь
|2
|0.09
|Морозов Владислав
|2
|0.09
|Гордюшенко Астемир
|2 (1)
|0.09
|Плиев Заурбек
|1
|0.05
|Султонов Мухаммад
|1
|0.05
|Вачхольз Весли Ната
|1
|0.05
|Воропаев Артём
|1
|0.05
|Куль Руслан
|1
|0.05
|Мальцев Михаил
|1
|0.05
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.05
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.32
|Алейников Василий
|4
|0.18
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.14
|Мусалов Магомед
|3
|0.14
|Гащенков Михаил
|3
|0.14
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.14
|Алиев Саид
|3
|0.14
|Яо Жан Шарль I
|3
|0.14
|Фомин Денис
|2
|0.09
|Мирошниченко Никита
|2
|0.09
|Рукас Томас
|1
|0.05
|Натхо Амир
|1
|0.05
|Турсунов Игорь
|1
|0.05
|Левицкий Денис
|1
|0.05
|Александр Иванков
|1
|0.05
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Баринов Даниил
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Вачхольз Весли Ната
|1
|1
|Аликин Павел
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|4
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Мусалов Магомед
|4
|0
|Фомин Денис
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Гащенков Михаил
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Бавин Юрий
|1
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Родина Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
СКА-Хабаровск
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
14
22
Родина Москва
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
СКА-Хабаровск
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
19
29
Голы по времени матча
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
4
25%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
5
33%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Забито
15
23
12 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
7
47%
3
13%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
0
0%
8
35%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Забито
24
38
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
2
8%
2
5%
1-15
8
33%
5
13%
16-30
5
21%
4
11%
31-45
5
21%
7
18%
46-60
1
4%
10
26%
61-75
3
13%
10
26%
76-90
Пропущено
28
26
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
4
14%
5
19%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
9
32%
4
15%
61-75
5
18%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0
Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Уфа - Родина Москва 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0
Результаты матчей
Родина Москва
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
28
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
48
47
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
175
616
1111
220
616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|43 - 21
|47
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|38 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 26
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|24 - 21
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 23
|32
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|16 - 16
|30
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|21 - 25
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|21 - 36
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 25
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 30
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 40
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 10
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 18
|4
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 22
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва - СКА-Хабаровск
Исход игры
Родина Москва
39.8% (47)
Ничья
33.9% (40)
СКА-Хабаровск
26.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (38)
2:1 Родина Москва
17.8% (21)
1:0 Родина Москва
17.8% (21)
1:2 СКА-Хабаровск
12.7% (15)
0:1 СКА-Хабаровск
6.8% (8)
2:0 Родина Москва
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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