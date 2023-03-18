Родина Москва

—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Первой лиге. В рамках поединка 23-го тура турнира сыграют между собой игроки «Родины» и хабаровского СКА. Встреча состоится в Москве, на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!