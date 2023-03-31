  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Мальорка
0:0
Конец матча
Осасуна
0'
30' Желтая карточка
Баба Иддрису
34' Желтая карточка
Видаль Начо
37' Желтая карточка
Руис Иньиго
45' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
69' Красная карточка
Копете Хосе
70' Желтая карточка
Кан-Ин Ли
74' Желтая карточка
Раильо Антонио
74' Желтая карточка
Анхель Луис
90' Желтая карточка
Будимир Анте
90' Желтая карточка
Коста Хауме
90' Желтая карточка
Морено Диего
90'+6

Ход матча

30'
Баба Иддрису
 
34'
 
Видаль Начо
37'
Руис Иньиго
 
45'
Гонсалес Джованни
 
67'
 
Монкайола Хон
Торро Лукас
67'
 
Гомес Мойсес
Орос Аймар
69'
Копете Хосе
 
70'
Кан-Ин Ли
 
74'
Раильо Антонио
 
74'
Анхель Луис
 
76'
Кадевере Тино
Мурики Ведат
 
76'
Настасич Матия
Кан-Ин Ли
 
77'
 
Эззалзули Абде
Ибаньес Пабло
83'
Санчес Антонио
Родригес Даниэль
 
86'
 
Кике Гарсия
Гарсия Рубен
86'
 
Морено Диего
Видаль Начо
90'
 
Будимир Анте
90'
Коста Хауме
 
90'
 
Морено Диего

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 17
  • 7 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 141
Мальорка 51.1% (72)
X 41.1% (58)
Осасуна 7.8% (11)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Ничья для равных клубов тут так и напрашиваеться.
красавчиков #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
7
Мурики
Ведат
19
Кан-Ин
Ли
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
19
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
22
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
11
Барха
Энрике
Мальорка
5-3-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Осасуна

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.15

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 10 (2) 0.37
Кан-Ин Ли 3 0.11
Родригес Даниэль 3 0.11
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Раильо Антонио 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Дьедью Амат 1 0.04
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.26
Орос Аймар 3 (1) 0.11
Будимир Анте 2 0.07
Гарсия Давид III 2 0.07
Кике Гарсия 2 (1) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Брашанац Дарко 1 0.04
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 9 0
Копете Хосе 7 1
Руис Иньиго 8 0
Гренье Клеман 7 0
Коста Хауме 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Вальент Мартин 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Мурики Ведат 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Маффео Пабло 4 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Дьедью Амат 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Пратс Абдон 1 0
Анхель Луис 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 9 0
Гарсия Давид III 7 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Орос Аймар 5 0
Гомес Мойсес 4 0
Видаль Начо 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эззалзули Абде 2 1
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Барха Энрике 1 0
Jagoba Arrasate 1 0

Результаты матчей

Мальорка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

4
4
Мальорка
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

7
10
Мальорка
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Осасуна
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
0
0%
1
11%
1-15
3
25%
4
44%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
1
5%
4
19%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
21%
2
7%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
25%
4
14%
46-60
3
11%
7
25%
61-75
5
18%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1
Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0
Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Мальорка
Осасуна

Точный счет

1:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
8 раз 31%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
15
11
4
22
1.5
6
20
1
25
2.5
1
25
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 26 22 2 2 49 - 9 68
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
10.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
11.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Хетафе
 Заявка 26 7 8 11 27 - 34 29
14.
Севилья
 Заявка 26 7 7 12 29 - 42 28
15.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 26 2 7 17 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
8.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
9.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
11.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
16.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 26 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Мальорка: 45%, Осасуна: 55%.
  • 95'
    Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Руис Иньиго из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
  • 95'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    94'
    Рефери не любит споров - именно за это Diego Moreno сейчас получил желтую
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Унаи Гарсия выиграл воздушное противоборство у Кадевере Тино.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 91'
      Абде Эззалзули не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Гонсалес Джованни из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Монкайола Хон пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
    • Угловой
      90'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна разыграл угловой с левого угла.
    • 90'
      Абде Эззалзули пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
    • 89'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 141
    Мальорка 51.1% (72)
    X 41.1% (58)
    Осасуна 7.8% (11)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Ничья для равных клубов тут так и напрашиваеться.
    красавчиков #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Мальорка
    51.1% (72)
    Ничья
    41.1% (58)
    Осасуна
    7.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.29% (18)
    Меньше
    85.71% (108)
    Обе команды забьют
    Да
    53.17% (67)
    Нет
    46.83% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    36.2% (51)
    1:1 Ничья
    34.8% (49)
    2:1 Мальорка
    7.8% (11)
    1:2 Осасуна
    4.3% (6)
    2:0 Мальорка
    2.8% (4)
    0:1 Осасуна
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     