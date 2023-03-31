Тур: 27. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
30' Желтая карточкаБаба Иддрису
34' Желтая карточкаВидаль Начо
37' Желтая карточкаРуис Иньиго
45' Желтая карточкаГонсалес Джованни
69' Красная карточкаКопете Хосе
70' Желтая карточкаКан-Ин Ли
74' Желтая карточкаРаильо Антонио
74' Желтая карточкаАнхель Луис
90' Желтая карточкаБудимир Анте
90' Желтая карточкаКоста Хауме
90' Желтая карточкаМорено Диего
90'+6
Ход матча
30'
34'
37'
69'
70'
74'
74'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 17
-
7 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Кан-Ин
Ли
22
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
11
Барха
Энрике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Амор Тони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Осасуна
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.15
Среднее время на гол
49
78
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.77
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|10 (2)
|0.37
|Кан-Ин Ли
|3
|0.11
|Родригес Даниэль
|3
|0.11
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Раильо Антонио
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Дьедью Амат
|1
|0.04
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.26
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.11
|Будимир Анте
|2
|0.07
|Гарсия Давид III
|2
|0.07
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Гомес Мойсес
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Руис Иньиго
|8
|0
|Гренье Клеман
|7
|0
|Коста Хауме
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Вальент Мартин
|7
|0
|Кан-Ин Ли
|7
|0
|Мурики Ведат
|5
|1
|Хавьер Агирре
|5
|1
|Маффео Пабло
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|9
|0
|Гарсия Давид III
|7
|1
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Орос Аймар
|5
|0
|Гомес Мойсес
|4
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Эззалзули Абде
|2
|1
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
4
Мальорка
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
7
10
Мальорка
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Осасуна
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
0
0%
1
11%
1-15
3
25%
4
44%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
1
5%
4
19%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Пропущено
28
28
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
21%
2
7%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
25%
4
14%
46-60
3
11%
7
25%
61-75
5
18%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1
Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0
Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1
Результаты матчей
Мальорка
Осасуна
Точный счет
1:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
8 раз 31%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
112
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1511
422
620
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|49 - 9
|68
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|27 - 34
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|16.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Осасуна
Исход игры
Мальорка
51.1% (72)
Ничья
41.1% (58)
Осасуна
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
14.29% (18)
Меньше
85.71% (108)
Обе команды забьют
Да
53.17% (67)
Нет
46.83% (59)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
36.2% (51)
1:1 Ничья
34.8% (49)
2:1 Мальорка
7.8% (11)
1:2 Осасуна
4.3% (6)
2:0 Мальорка
2.8% (4)
0:1 Осасуна
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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