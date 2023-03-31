Рефери не любит споров - именно за это Diego Moreno сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Абде Эззалзули пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

Абде Эззалзули не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Pablo Ibanez уходит с поля и его заменяет Абде Эззалзули

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Гонсалес Джованни получил желтую карточку от судьи

46' Судья свистит. Гонсалес Джованни атаковал сзади соперника. Это Pablo Ibanez заработал своей команде штрафной

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Мальорка

45' Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Осасуна

41' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Осасуна

39' Мурики Ведат не смог попасть в створ ударом издали

38' Матч возобновлен

37' Торро Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Руис Иньиго получил желтую карточку от судьи

34' Видаль Начо получил желтую карточку от судьи

34' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Баба Иддрису получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Осасуна

30' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Удар от ворот произведет Осасуна

25' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Родригес Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Осасуна

23' Маффео Пабло из команды Мальорка не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Коста Хауме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

21' Унаи Гарсия из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Гарсия Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

20' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Барха Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

13' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Мальорка

10' Матч возобновлен

9' Коста Хауме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Барха Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Барха Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Осасуна

2' Кан-Ин Ли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля