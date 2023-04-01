Тур: 27. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 19181 Главный судья: Сото Сесар
0'
28' Желтая карточкаБаде Луак
42' Желтая карточкаАлехо Иван
0:1
51' ГолОкампос Лукас
55' Желтая карточкаСобрино Рубен
56' Желтая карточкаОкампос Лукас
59' Желтая карточкаХиль Бриан
62' Желтая карточкаПарра Рауль
65' Желтая карточкаГуйе Папе
0:2
74' ГолЭн-Несири Юссеф
90'+6
Ход матча
28'
42'
51'
0:1
55'
56'
59'
62'
65'
74'
0:2
76'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Хиль
Давид
11
Алехо
Иван
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
18
Гуйе
Папе
10
Ракитич
Иван
25
Хиль
Бриан
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
-
25 Мере ХорхеЗащитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кадис
Севилья
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.11
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.11
|Бонгонда Тео
|2
|0.07
|Собрино Рубен
|2
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.07
|Гвардиола Серхи
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.07
|Негредо Альваро
|1
|0.04
|Окампо Брайан
|1
|0.04
|Рохер Марти
|1
|0.04
|Чуст Виктор
|1
|0.04
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|6
|0.22
|Ламела Эрик
|4
|0.15
|Торрес Оливер
|3
|0.11
|Гудель Неманья
|3
|0.11
|Мир Рафа
|3
|0.11
|Акунья Маркос
|2
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.07
|Окампос Лукас
|2 (1)
|0.07
|Хиль Бриан
|1
|0.04
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.04
|Рекик Карим
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Салас Кике
|1
|0.04
|Ньянзу Танги
|1
|0.04
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Алькарас Рубен
|7
|1
|Собрино Рубен
|8
|0
|Карселен Исаак
|2
|3
|Сан Эметерио Феде
|7
|0
|Эрнандес Луис
|5
|1
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Мари Хосе
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|1
|Ламела Эрик
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Монтьель Гонсало
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Гудель Неманья
|6
|0
|Хордан Хоан
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Окампос Лукас
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гуйе Папе
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Навас Хесус
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
10
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Севилья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
0% (0)
71% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
4
13
Кадис
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Севилья
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
10
23
Голы по времени матча
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
4
27%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
40%
1
6%
76-90
Пропущено
18
25
3 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
22%
6
24%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
7
39%
7
28%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
8
36%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Забито
21
33
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 5
5
24%
5
15%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
19%
9
27%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
8
38%
6
18%
76-90
Пропущено
40
40
12 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
1
3%
4
10%
1-15
2
5%
6
15%
16-30
9
23%
5
13%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
9
23%
7
18%
61-75
14
35%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0
Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2
Севилья
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0
Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3
Результаты матчей
Кадис
Севилья
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кадис
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
59
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
225
522
720
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Кадис
|Алехо Иван
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:2 Севилья
Исход игры
Кадис
8.7% (11)
Ничья
33.1% (42)
Севилья
58.3% (74)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (45)
Меньше
63.41% (78)
Обе команды забьют
Да
66.67% (82)
Нет
33.33% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (37)
1:2 Севилья
29.1% (37)
0:1 Севилья
22.8% (29)
1:0 Кадис
5.5% (7)
0:2 Севилья
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:1 Кадис
3.1% (4)
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