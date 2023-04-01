Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Иван Алехо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Удар от ворот произведет Севилья

40' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ракитич Иван бьет со штрафного в створ, но Давид Хиль держит все под контролем

37' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Кадис

35' Гуйе Папе не смог попасть в створ ударом издали

34' Удар от ворот произведет Севилья

33' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Кадис

32' Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Иван Алехо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

28' Лоик Баде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Кадис

26' Хорошую попытку сделал Окампос Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Эн-Несири Юссеф пробует нанести удар издали, но Давид Хиль держит все под контролем

24' Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Севилья

20' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Севилья

15' Собрино Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Севилья

11' Удар от ворот произведет Кадис

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Кадис

8' Хиль Бриан из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.

5' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Хордан Хоан

4' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

3' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Кадис начинает с центра поля