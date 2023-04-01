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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 19181 Главный судья: Сото Сесар
Кадис
0:2
Конец матча
Севилья
0'
28' Желтая карточка
Баде Луак
42' Желтая карточка
Алехо Иван
0:1
51' Гол
Окампос Лукас
55' Желтая карточка
Собрино Рубен
56' Желтая карточка
Окампос Лукас
59' Желтая карточка
Хиль Бриан
62' Желтая карточка
Парра Рауль
65' Желтая карточка
Гуйе Папе
0:2
74' Гол
Эн-Несири Юссеф
90'+6

Ход матча

28'
 
Баде Луак
42'
Алехо Иван
 
51'
0:1
Окампос Лукас
55'
Собрино Рубен
 
56'
 
Окампос Лукас
59'
 
Хиль Бриан
60'
Рамос Кристофер
Негредо Альваро
 
60'
Бонгонда Тео
Алехо Иван
 
62'
Парра Рауль
 
65'
 
Гуйе Папе
70'
 
Ламела Эрик
Ракитич Иван
74'
0:2
Эн-Несири Юссеф
(Хиль Бриан)
76'
 
Сусо Хесус
Хиль Бриан
80'
Мари Хосе
Сан Эметерио Феде
 
80'
Лосано Энтони
Парра Рауль
 
86'
 
Торрес Оливер
Окампос Лукас
86'
 
Теллес Алекс
Акунья Маркос

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Кадис 8.7% (11)
X 33.1% (42)
Севилья 58.3% (74)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хиль
Давид
2
Парра
Рауль
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
18
Негредо
Альваро
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
18
Гуйе
Папе
5
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
25
Хиль
Бриан
15
Эн-Несири
Юссеф
Кадис
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Севилья

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:3
КК
2:1
КК
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.11
Алекс Фернандес 3 (1) 0.11
Бонгонда Тео 2 0.07
Собрино Рубен 2 0.07
Эскаланте Гонсало 2 0.07
Гвардиола Серхи 2 0.07
Алькарас Рубен 2 (1) 0.07
Негредо Альваро 1 0.04
Окампо Брайан 1 0.04
Рохер Марти 1 0.04
Чуст Виктор 1 0.04
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 6 0.22
Ламела Эрик 4 0.15
Торрес Оливер 3 0.11
Гудель Неманья 3 0.11
Мир Рафа 3 0.11
Акунья Маркос 2 0.07
Кармона Хосе Анхель 2 0.07
Окампос Лукас 2 (1) 0.07
Хиль Бриан 1 0.04
Ракитич Иван 1 (1) 0.04
Рекик Карим 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Салас Кике 1 0.04
Ньянзу Танги 1 0.04
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 1
Алькарас Рубен 7 1
Собрино Рубен 8 0
Карселен Исаак 2 3
Сан Эметерио Феде 7 0
Эрнандес Луис 5 1
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Лосано Энтони 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Мари Хосе 2 0
Эскаланте Гонсало 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Ледесма Херемиас 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0
Парра Рауль 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 8 1
Ламела Эрик 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Монтьель Гонсало 5 1
Кармона Хосе Анхель 5 1
Гудель Неманья 6 0
Хордан Хоан 6 0
Иско Аларкон 5 0
Окампос Лукас 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гуйе Папе 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Теллес Алекс 4 0
Фернандо Режес 2 1
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
10
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Севилья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
0% (0)
71% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

4
13
Кадис
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Севилья
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

10
23

Голы по времени матча

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
4
27%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
40%
1
6%
76-90

Пропущено

18
25
3 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
22%
6
24%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
7
39%
7
28%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
8
36%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
7
32%
3
20%
76-90

Забито

21
33
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 5
5
24%
5
15%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
19%
9
27%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
8
38%
6
18%
76-90

Пропущено

40
40
12 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
1
3%
4
10%
1-15
2
5%
6
15%
16-30
9
23%
5
13%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
9
23%
7
18%
61-75
14
35%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0
Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2
Севилья
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0
Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3

Результаты матчей

Кадис
Севилья

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кадис
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
22
5
5
22
1.5
7
20
1
26
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
10.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
16.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
17.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
15.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Кадис Алехо Иван 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Севилья заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Кадис: 50%, Севилья: 50%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Гуйе Папе из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Алькарас Рубен пострадал.
  • 95'
    Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 94'
    Кадис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    94'
    Эн-Несири Юссеф задерживает мяч рукой
  • 93'
    Мари Хосе пробует нанести удар издали, но Марко Дмитрович ловит мяч
  • Угловой
    93'
    Алькарас Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Навас Хесус из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Алькарас Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Навас Хесус из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 92'
      Гудель Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Лосано Энтони не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Торрес Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Севилья начинает контратаку
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Кадис контролирует мяч.
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Кадис: 39%, Севилья: 61%.
    • Фол, нарушение
      46'
      Окампос Лукас задерживает мяч рукой
    • 46'
      Эспино Альфонсо выиграл воздушное противоборство у Окампос Лукас.
    • 46'
      Эспино Альфонсо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 45'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 45'
      Контроль мяча: Кадис: 39%, Севилья: 61%.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Севилья контролирует мяч.
    • 44'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Кадис контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      42'
      Иван Алехо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      42'
      Иван Алехо из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Ракитич Иван.
    • Фол, нарушение
      42'
      Гуйе Папе наказан за толчок Гвардиола Серхи
    • 41'
      Удар от ворот произведет Севилья
    • 40'
      Кадис начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
    • 40'
      Контроль мяча: Кадис: 40%, Севилья: 60%.
    • 40'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Севилья контролирует мяч.
    • 38'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Ракитич Иван бьет со штрафного в створ, но Давид Хиль держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      37'
      Raul Parra из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Хиль Бриан.
    • 37'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Эспино Альфонсо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 35'
      Контроль мяча: Кадис: 42%, Севилья: 58%.
    • 35'
      Гуйе Папе не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Севилья
    • 33'
      Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 32'
      Шанс! Гудель Неманья из команды Севилья пробил головой, но мимо
    • 32'
      Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      32'
      Окампос Лукас из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.
    • 32'
      Иван Алехо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Эспино Альфонсо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Сан Эметерио Феде из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Ракитич Иван
    • 30'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 30'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Кадис: 45%, Севилья: 55%.
    • 30'
      Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку
    • Желтая карточка
      28'
      Лоик Баде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 28'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 28'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      27'
      Негредо Альваро из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Лоик Баде.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • Офсайд
      26'
      Негредо Альваро из команды Кадис в офсайде
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Хиль Давид ошибается в защите.
    • 25'
      Контроль мяча: Кадис: 45%, Севилья: 55%.
    • 25'
      Эн-Несири Юссеф пробует нанести удар издали, но Давид Хиль держит все под контролем
    • 25'
      Севилья начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      25'
      Окампос Лукас из команды Севилья фолит на Собрино Рубен, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 24'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 24'
      Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 23'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Севилья
    • 21'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 21'
      Навас Хесус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Кадис: 45%, Севилья: 55%.
    • 19'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Алькарас Рубен задерживает мяч рукой
    • 17'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 17'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Акунья Маркос из команды Севилья заходит слишком далеко, он валит Иван Алехо.
    • 15'
      Севилья контролирует мяч.
    • 15'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Кадис: 50%, Севилья: 50%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Севилья
    • 15'
      Собрино Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Хордан Хоан из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Кадис контролирует мяч.
    • 12'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 12'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Кадис контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Севилья
    • 11'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 11'
      Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Севилья пробил головой, но мимо
    • Угловой
      11'
      Ракитич Иван из команды Севилья подал угловой справа.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Контроль мяча: Кадис: 47%, Севилья: 53%.
    • 10'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 10'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Эспино Альфонсо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 9'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • Фол, нарушение
      8'
      Сан Эметерио Феде из команды Кадис фолит на Ракитич Иван, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 8'
      Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Севилья пробил головой, но мимо
    • 8'
      Хиль Бриан из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      6'
      Негредо Альваро из команды Кадис в офсайде
    • 6'
      Гудель Неманья из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Контроль мяча: Кадис: 63%, Севилья: 37%.
    • Угловой
      5'
      Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.
    • 5'
      Гудель Неманья успешно блокирует удар.
    • 5'
      Гвардиола Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Гудель Неманья из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 5'
      Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Хордан Хоан.
    • 4'
      Севилья контролирует мяч.
    • 4'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 3'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 3'
      Гудель Неманья из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Эспино Альфонсо
    • 1'
      Севилья контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Кадис 8.7% (11)
    X 33.1% (42)
    Севилья 58.3% (74)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 0:2 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:2 Севилья

    Исход игры
    Кадис
    8.7% (11)
    Ничья
    33.1% (42)
    Севилья
    58.3% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (45)
    Меньше
    63.41% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (82)
    Нет
    33.33% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (37)
    1:2 Севилья
    29.1% (37)
    0:1 Севилья
    22.8% (29)
    1:0 Кадис
    5.5% (7)
    0:2 Севилья
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:1 Кадис
    3.1% (4)
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