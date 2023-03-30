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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Эльче
 
Позже
Барселона
Прогнозы 43
Эльче 2.3% (1)
X 2.3% (1)
Барселона 95.3% (41)
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Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Барселона
9.30
9.20
5.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эльче
Барселона

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
КЖГ
0:1
П
0:6
КК
0:4
КК
5:0
П
3:0
П
0:0
П
4:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.17
0.33

Среднее время на гол

540
270

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

3.5
2.5

Среднее время на гол

25
36

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.83
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.23
Бое Лукас 3 0.12
Понсе Эсекель 3 0.12
Кольядо Алекс 1 0.04
Фидель Чавес 1 (1) 0.04
Моренте Тете 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Верду Гонсало 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 15 0.58
Рафинья Диас 6 0.23
Педри 6 0.23
Дембеле Усман 5 0.19
Роберто Серхи 4 0.15
Фати Ансу 3 0.12
Де Йонг Френки 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Альба Жорди 1 0.04
Гави 1 0.04
Кесси Франк 1 0.04
Алонсо Маркос 1 0.04
Депай Мемфис 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Роко Энсо 4 1
Милья Пере 5 0
Паласиос Элибельтон 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Моренте Тете 4 0
Кина Домингуш 2 1
Фидель Чавес 3 0
Рохер Марти 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Клерк Карлос 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Рафинья Диас 6 0
Торрес Ферран 4 1
Араухо Рональд 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Гави 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Бальде Алехандро 3 0
Левандовски Роберт 1 1
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Эльче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Барселона
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

9
1
Эльче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Барселона
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

25
0

Волевые поражения

6
28
Эльче
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Барселона
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

26
2

Волевые поражения

15
29

Голы по времени матча

Забито

12
23
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
5
42%
1
4%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
1
8%
8
35%
76-90

Пропущено

20
6
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 4
4
20%
3
50%
1-15
5
25%
1
17%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
1
17%
76-90

Забито

8
28
3 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 14
1
13%
4
14%
1-15
1
13%
4
14%
16-30
1
13%
10
36%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
2
25%
4
14%
61-75
3
38%
3
11%
76-90

Пропущено

30
1
18 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
12
40%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
1
100%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Забито

20
51
11 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 22
12 Не забивали 2
6
30%
5
10%
1-15
3
15%
8
16%
16-30
2
10%
12
24%
31-45
2
10%
6
12%
46-60
3
15%
9
18%
61-75
4
20%
11
22%
76-90

Пропущено

50
7
29 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 2
17 Пропускали первыми 3
25 Не пропускали 5
6
12%
3
43%
1-15
9
18%
1
14%
16-30
14
28%
1
14%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
7
14%
1
14%
61-75
8
16%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3
Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1
Барселона
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1

Результаты матчей

Эльче
Барселона

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
6 раз 46%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эльче
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
8
5
1
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
24
2
4
22
1.5
13
13
1
25
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 26 22 2 2 49 - 9 68
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 Заявка 26 9 7 10 22 - 27 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Хетафе
 Заявка 26 7 8 11 27 - 34 29
14.
Севилья
 Заявка 26 7 7 12 29 - 42 28
15.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 26 2 7 17 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
8.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
9.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
11.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
16.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 26 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 28 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 73% завершится победой Эльче.
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    • Прогнозы 43
    Эльче 2.3% (1)
    X 2.3% (1)
    Барселона 95.3% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Барселона
    9.30
    9.20
    5.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльче - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Барселона

    Исход игры
    Эльче
    2.3% (1)
    Ничья
    2.3% (1)
    Барселона
    95.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    24.39% (10)
    Нет
    75.61% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    39.5% (17)
    0:3 Барселона
    16.3% (7)
    1:3 Барселона
    9.3% (4)
    0:1 Барселона
    9.3% (4)
    1:2 Барселона
    9.3% (4)
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