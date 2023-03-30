Тур: 27. Стадион: Мартинес Валеро.
История личных встреч
Эльче
Барселона
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.17
0.33
Среднее время на гол
540
270
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
3.5
2.5
Среднее время на гол
25
36
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.83
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.23
|Бое Лукас
|3
|0.12
|Понсе Эсекель
|3
|0.12
|Кольядо Алекс
|1
|0.04
|Фидель Чавес
|1 (1)
|0.04
|Моренте Тете
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Верду Гонсало
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|15
|0.58
|Рафинья Диас
|6
|0.23
|Педри
|6
|0.23
|Дембеле Усман
|5
|0.19
|Роберто Серхи
|4
|0.15
|Фати Ансу
|3
|0.12
|Де Йонг Френки
|2
|0.08
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Кесси Франк
|1
|0.04
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Депай Мемфис
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Роко Энсо
|4
|1
|Милья Пере
|5
|0
|Паласиос Элибельтон
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Моренте Тете
|4
|0
|Кина Домингуш
|2
|1
|Фидель Чавес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Рафинья Диас
|6
|0
|Торрес Ферран
|4
|1
|Араухо Рональд
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Альба Жорди
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Бальде Алехандро
|3
|0
|Левандовски Роберт
|1
|1
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Барселона
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
9
1
Эльче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Барселона
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
25
0
Волевые поражения
6
28
Эльче
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Барселона
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
26
2
Волевые поражения
15
29
Голы по времени матча
Забито
12
23
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
5
42%
1
4%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
1
8%
8
35%
76-90
Пропущено
20
6
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 4
4
20%
3
50%
1-15
5
25%
1
17%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
1
17%
76-90
Забито
8
28
3 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 14
1
13%
4
14%
1-15
1
13%
4
14%
16-30
1
13%
10
36%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
2
25%
4
14%
61-75
3
38%
3
11%
76-90
Пропущено
30
1
18 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
12
40%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
1
100%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Забито
20
51
11 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 22
12 Не забивали 2
6
30%
5
10%
1-15
3
15%
8
16%
16-30
2
10%
12
24%
31-45
2
10%
6
12%
46-60
3
15%
9
18%
61-75
4
20%
11
22%
76-90
Пропущено
50
7
29 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 2
17 Пропускали первыми 3
25 Не пропускали 5
6
12%
3
43%
1-15
9
18%
1
14%
16-30
14
28%
1
14%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
7
14%
1
14%
61-75
8
16%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3
Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1
Барселона
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1
Результаты матчей
Эльче
Барселона
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
6 раз 46%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эльче
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
211
85
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
242
422
1313
125
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|49 - 9
|68
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 27
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|27 - 34
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|16.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогнозы на матч Эльче - Барселона
Исход игры
Эльче
2.3% (1)
Ничья
2.3% (1)
Барселона
95.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
24.39% (10)
Нет
75.61% (31)
Популярный счёт
0:2 Барселона
39.5% (17)
0:3 Барселона
16.3% (7)
1:3 Барселона
9.3% (4)
0:1 Барселона
9.3% (4)
1:2 Барселона
9.3% (4)
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