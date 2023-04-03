Тур: 28. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
19' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
22' Желтая карточкаБлен Алексис
1:0
62' ПенальтиКапуто Франческо
68' Желтая карточкаТуиа Алессандро
71' Желтая карточкаФаццини Якопо
90' Желтая карточкаМарин Рэзван
90' Красная карточкаТонелли Лоренцо
90'+7
Ход матча
22'
62'
1:0
68'
71'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Чуччи МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Лечче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|4
|0.14
|Камбьяги Николо
|3
|0.11
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.07
|Марин Рэзван
|2
|0.07
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.07
|Сатриано Мартин
|2
|0.07
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Паризи Фабьяно
|2
|0.07
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Дестро Маттиа
|1
|0.04
|Хаас Николас
|1
|0.04
|Луперто Себастьяно
|1
|0.04
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|7 (1)
|0.25
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.14
|Сисей Ассан
|4
|0.14
|Баскиротто Федерико
|3
|0.11
|Гонсалес Джоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Банда Ламек
|1
|0.04
|Блен Алексис
|1
|0.04
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Хендерсон Лиам
|8
|0
|Паризи Фабьяно
|6
|1
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Гонсалес Джоан
|6
|0
|Юмтити Самуэль
|5
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Гендрей Валентин
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
4
Эмполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лечче
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
10
9
Эмполи
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Лечче
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
18
13
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
4
19%
5
26%
1-15
1
5%
6
32%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
6
29%
1
5%
76-90
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
2
8%
1
4%
1-15
4
15%
5
21%
16-30
4
15%
8
33%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
6
23%
2
8%
76-90
Пропущено
35
33
13 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 23
4
11%
7
21%
1-15
4
11%
8
24%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
11
31%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2
Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Триестина 0:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:0 Лечче - ФералпиСало 0:0
Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0
Результаты матчей
Эмполи
Лечче
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 54%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
78
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1711
523
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|2
|3
|64 - 20
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|48 - 36
|51
|4.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|25 - 36
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 33
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Лечче
Исход игры
Эмполи
46.7% (63)
Ничья
42.2% (57)
Лечче
11.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
24.37% (29)
Меньше
75.63% (90)
Обе команды забьют
Да
65.55% (78)
Нет
34.45% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
1:0 Эмполи
23% (31)
2:1 Эмполи
16.3% (22)
1:2 Лечче
4.4% (6)
2:0 Эмполи
3% (4)
0:1 Лечче
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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