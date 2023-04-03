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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Эргрюте
2:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
35' Гол
Модиг Йеспер
1:1
39' Гол
Хаглинд-Сангре Маркус
49' Желтая карточка
Leo Lif
1:2
60' Гол
Leo Lif
2:2
71' Гол
Дальквист Исак
90'+6
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
15
Дальквист
Исак
17
Дальквист
Хампус
14
Полсон
Дэниел
21
Нюх
Мубаарак
11
Noah
Christoffersson
9
Люндберг
Виктор
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
3
Фрайерс
Зеки
7
Мааруф
Самир
19
Leo
Lif
43
Худу
Абдул
Халик
17
Anton
Ekeroth
10
Паломино
Марсело
9
Карлссон
Аджей
Симон
14
Oskar
Lindberg
Эргрюте
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

История личных встреч

Эргрюте
Сирианска Эскильстуна

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
4:3
С
2:2
С
4:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1
Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1
Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1
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