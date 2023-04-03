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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Сталь Мелец
1:1
Конец матча
Ягеллония
0'
0:1
3' Гол
Имас Хесус
20' Желтая карточка
Романчук Тарас
34' Желтая карточка
Сачек Михал
1:1
50' Гол
Мак Матеуш
57' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
76' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
80' Желтая карточка
Milosz Matysik
84' Желтая карточка
Крук Камиль
90'+5
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
10
Мак
Матеуш
7
Доманьски
Мацей
9
Саппинен
Рауно
1
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
3
Стойинович
Душан
72
Скшипчак
Матеуш
19
Ольшевски
Павел
27
Вдовик
Бартломей
16
Сачек
Михал
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
Сталь Мелец
3-4-2-1
Ягеллония
5-3-2

История личных встреч

Сталь Мелец
Ягеллония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
75

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.35
Доманьски Мацей 4 (1) 0.15
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.15
Мак Матеуш 1 0.04
Матрас Матеуш 1 0.04
Касперкевич Аркадиуш 1 0.04
Жира Павел 1 0.04
Ратайчик Адам 1 0.04
Гербовски Фридерик 1 0.04
Саппинен Рауно 1 0.04
Fabian Hiszpanski 1 0.04
Koki Hinokio 1 0.04
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Цепеля Бартломей 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 11 0.42
Гуаль Марк 10 (2) 0.38
Нене III 4 0.15
Mateusz Kowalski 2 0.08
Черных Фёдор 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 1 0.04
Пржикрыл Томаш 1 0.04
Jakub Lewicki 1 0.04
Паздан Михал 1 0.04
Скшипчак Матеуш 1 0.04
Бортничук Мачей 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Вдовик Бартломей 0 0
Настич Боян 0 0
Сачек Михал 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Флис Марцин 5 0
Fabian Hiszpanski 4 0
Крук Камиль 4 0
Вальехо Алекс 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Цепеля Бартломей 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 8 1
Романчук Тарас 9 0
Цэру Богдан 8 0
Пуэрто Исраэль 7 0
Скшипчак Матеуш 3 1
Имас Хесус 4 0
Гуаль Марк 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Настич Боян 2 0
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Паздан Михал 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ягеллония
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
11
Сталь Мелец
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ягеллония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

11
19
Сталь Мелец
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Ягеллония
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

13
30

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

13
15
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
7
54%
5
33%
76-90

Забито

14
24
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
6
43%
6
25%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
1
7%
5
21%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
4
20%
5
26%
61-75
3
15%
3
16%
76-90

Забито

25
35
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
4
16%
4
11%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
7
28%
7
20%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
5
20%
8
23%
61-75
3
12%
7
20%
76-90

Пропущено

33
34
10 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
12%
3
9%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
4
12%
7
21%
31-45
7
21%
4
12%
46-60
6
18%
8
24%
61-75
10
30%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кисварда - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2
Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Ягеллония

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
8
5
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
3
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
11
14
3
22
2.5
2
23
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 26 12 8 6 36 - 25 44
4.
Погонь Щецин
 26 11 8 7 39 - 37 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Сталь Мелец
 26 8 7 11 28 - 32 31
12.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
13.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 26 6 12 8 36 - 35 30
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 13 6 2 5 18 - 14 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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