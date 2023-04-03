Тур: 26. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Damian Kos
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолИмас Хесус
20' Желтая карточкаРоманчук Тарас
34' Желтая карточкаСачек Михал
1:1
50' ГолМак Матеуш
57' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
76' Желтая карточкаНгиамба Орельен
80' Желтая карточкаMilosz Matysik
84' Желтая карточкаКрук Камиль
90'+5
Ход матча
3'
0:1
20'
34'
50'
1:1
57'
76'
80'
84'
74
Крук
Камиль
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
10
Мак
Матеуш
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Camilo Mena
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Сталь Мелец
Ягеллония
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
75
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.35
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.15
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.15
|Мак Матеуш
|1
|0.04
|Матрас Матеуш
|1
|0.04
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.04
|Жира Павел
|1
|0.04
|Ратайчик Адам
|1
|0.04
|Гербовски Фридерик
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Цепеля Бартломей
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|11
|0.42
|Гуаль Марк
|10 (2)
|0.38
|Нене III
|4
|0.15
|Mateusz Kowalski
|2
|0.08
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|1
|0.04
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.04
|Jakub Lewicki
|1
|0.04
|Паздан Михал
|1
|0.04
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.04
|Бортничук Мачей
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Флис Марцин
|5
|0
|Fabian Hiszpanski
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вальехо Алекс
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Цепеля Бартломей
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|8
|1
|Романчук Тарас
|9
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Пуэрто Исраэль
|7
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|1
|Имас Хесус
|4
|0
|Гуаль Марк
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Настич Боян
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ягеллония
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
11
Сталь Мелец
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ягеллония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
11
19
Сталь Мелец
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Ягеллония
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
13
15
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
7
54%
5
33%
76-90
Забито
14
24
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
6
43%
6
25%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
1
7%
5
21%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
4
20%
5
26%
61-75
3
15%
3
16%
76-90
Забито
25
35
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
4
16%
4
11%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
7
28%
7
20%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
5
20%
8
23%
61-75
3
12%
7
20%
76-90
Пропущено
33
34
10 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
12%
3
9%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
4
12%
7
21%
31-45
7
21%
4
12%
46-60
6
18%
8
24%
61-75
10
30%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кисварда - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2
Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1
Результаты матчей
Сталь Мелец
Ягеллония
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Ягеллония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
121
48
85
210
211
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
58
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
205
916
1114
322
223
124
223
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10