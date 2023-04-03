Тур: 1. Стадион: Страндваллен.
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЙоханссон Александр
19' Желтая карточкаVilmer Roennberg
26' Желтая карточкаЭйле Ноа
45' Желтая карточкаЛушаку Исмет
2:0
56' ГолБрорссон Арвид
2:1
61' ГолOemuer Pektas
2:2
66' ГолАль-Хамлави Ассад
78' Желтая карточкаБрорссон Арвид
80' Желтая карточкаКарлссон Виктор
90'+5
Ход матча
10'
19'
26'
45'
56'
61'
66'
78'
80'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
343 Количество передач 406
-
45 Владение мячом, % 55
29
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Штоль АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Leo Jansson
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Мьельбю
Варберг БоИС
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
70
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2
Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 АИК - Варберг БоИС 3:0
Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1