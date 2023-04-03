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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: .
Мьельбю
2:2
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
10' Гол
Йоханссон Александр
19' Желтая карточка
Vilmer Roennberg
26' Желтая карточка
Эйле Ноа
45' Желтая карточка
Лушаку Исмет
2:0
56' Гол
Брорссон Арвид
2:1
61' Гол
Oemuer Pektas
2:2
66' Гол
Аль-Хамлави Ассад
78' Желтая карточка
Брорссон Арвид
80' Желтая карточка
Карлссон Виктор
90'+5

Ход матча

10'
Йоханссон Александр
1:0
19'
 
Vilmer Roennberg
26'
Эйле Ноа
 
45'
 
Лушаку Исмет
56'
Брорссон Арвид
(Густафссон Виктор)
2:0
61'
2:1
Oemuer Pektas
(Vinicius Nogueira)
65'
 
Аль-Хамлави Ассад
Лушаку Исмет
65'
 
Карлссон Виктор
Vilmer Roennberg
66'
 
Закриссон Хампус
Транберг Робин
66'
 
Альфонси Оливер
Oemuer Pektas
66'
2:2
Аль-Хамлави Ассад
(Линднер Йоаким)
67'
Фенгер Макс
Йоханссон Херман
 
78'
Брорссон Арвид
 
80'
 
Карлссон Виктор
81'
Yusuff Abdulazeez
Брорссон Арвид
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 343 Количество передач 406
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
16
Йоханссон
Александр
11
Штоль
Адам
29
Андерссон
Фредрик
20
Сильверхолт
Оливер
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
12
Vilmer
Roennberg
8
Ле
Ру
Люк
7
Транберг
Робин
10
Лушаку
Исмет
11
Eliton
Junior
5
Vinicius
Nogueira
36
Oemuer
Pektas
Мьельбю
3-4-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
Варберг БоИС

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

А
4:1
А
0:0
А
0:3
А
0:0
А
2:3
А
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
70

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2
Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 АИК - Варберг БоИС 3:0
Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Noah Eile получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Vilmer Roennberg получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Йоханссон Александр бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 2:2 Варберг БоИС онлайн

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