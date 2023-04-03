Тур: 1. Стадион: Boraas Arena.
0'
0:1
20' ГолСадик Ибраим
45' Желтая карточкаСадик Ибраим
50' Желтая карточкаХульт Никлас
0:2
71' ГолAmane Romeo
Ход матча
20'
45'
50'
71'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Pontus Dahbo
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Эльфсборг
Хеккен
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
51.4%
20%
10 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.17
Среднее время на гол
58
77
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.77
1.17
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
76
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1
Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0
Хеккен
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6
Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1