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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 8194
Эльфсборг
0:2
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
20' Гол
Садик Ибраим
45' Желтая карточка
Садик Ибраим
51' Желтая карточка
Хульт Никлас
0:2
71' Гол
Amane Romeo
90'+8

Ход матча

20'
0:1
Садик Ибраим
(Ларсен Ларс Олден)
44'
Emmanuel Boateng2
Michael Baidoo
 
45'
 
Садик Ибраим
51'
Хульт Никлас
 
54'
Besfort Zeneli
Седерберг Ноа
 
54'
Фрик Пер
Оккельс Йеппе
 
54'
Ондрейка Якоб
Гудьонсен Свейнн
 
71'
0:2
Amane Romeo
(Ларсен Ларс Олден)
86'
 
Удденес Оскар
Ларсен Ларс Олден
90'
Касем Ахмед
Бернхардссон Александер
 
90'
 
Pontus Dahbo
Amane Romeo
90'
 
Камара Ола
Траоре Бени

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 410 Количество передач 571
  • 42 Владение мячом, % 58
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
Эльфсборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Хеккен

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
51.4%
20%
10 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

А
4:4
А
1:1
А
4:2
А
1:1
ТМК
0:3
А
1:1
А
6:0
К
1:2
ТМК
1:0
А
1:2
А
0:0
А
0:3
ТМК
1:2
А
5:0
А
3:0
А
2:0
А
2:4
А
2:1
А
5:2
А
1:0
А
0:2
А
3:1
КШ
1:0
А
0:0
А
0:1
ТМС
2:0
А
4:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
1:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.17

Среднее время на гол

58
77

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.77
1.17

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
76

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1
Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0
Хеккен
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6
Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Садик Ибраим получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Майкл Байду уходит с поля. Emmanuel Boateng выходит вместо него
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