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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Пеццуто Ивано
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 16'
Торино
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 138
Сассуоло 42% (58)
X 37.7% (52)
Торино 20.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Торино
3.20
3.48
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
32
Милинкович-Савич
Ваня
5
Гравильон
Эндрю
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
13
Родригес
Рикардо
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
Сассуоло
4-3-3
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Торино

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

27 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
67

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 7 (1) 0.25
Берарди Доменико 6 (4) 0.21
Фраттези Давиде 6 0.21
Пинамонти Андреа 4 (1) 0.14
Торстведт Кристиан 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Кирьякопулос Георгиос 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Дефрель Грегоре 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Харрауи Абдау 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 7 (1) 0.25
Миранчук Алексей 4 0.14
Влашич Никола 4 0.14
Карамо Янн 3 0.11
Радоньич Неманья 2 0.07
Синго Вилфред 2 0.07
Лукич Саша 2 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Линетти Кароль 1 0.04
Джиджи Коффи 1 0.04
Пеллегри Пьетро 1 0.04
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Илич Иван 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 8 0
Лорьенте Арман 6 1
Нето Руан 5 1
Берарди Доменико 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Торстведт Кристиан 4 0
Фраттези Давиде 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Энрике Матеус 2 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 8 0
Линетти Кароль 6 0
Юрич Иван 2 2
Эйна Ола 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Шуурс Перр 4 0
Войвода Мергим 3 0
Милинкович-Савич Ваня 3 0
Синго Вилфред 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Торино
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
9
Сассуоло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

15
11
Сассуоло
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Торино
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

19
20

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
5
33%
6
29%
76-90

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
18%
16-30
2
12%
4
36%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

26
12
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
7
27%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
6
23%
3
25%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Забито

34
29
17 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
7
21%
9
31%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
6
18%
5
17%
76-90

Пропущено

41
33
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
10%
3
9%
1-15
9
22%
3
9%
16-30
8
20%
6
18%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
9
27%
61-75
10
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0
Торино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2
Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Торино

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
5
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
7
20
1.5
9
18
4
23
2.5
3
24
3.5
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 28 23 2 3 64 - 20 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 0:0 Заявка 28 10 8 10 29 - 33 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 0:0 Заявка 28 10 7 11 35 - 40 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 0:1 Заявка 29 6 10 13 24 - 33 28
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 0:0 Заявка 14 6 3 5 17 - 15 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Эмполи
 1:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 15 20
12.
Торино
 0:0 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 0:1 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 0:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Лечче
 0:1 Заявка 16 4 4 8 11 - 16 16
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    15'
    МОМЕНТИЩЕ! Явно в офсайде Санабрия получил мяч, отдал его на Влашича, который пробивал наверняка, но Консильи спас свой коллектив на "ленточке"! Доиграл ситуацию до конца.
  • 14'
    Не стесняется атаковать "Торино" в эти минуты. Вроде как, пытаются "быки" взять ситуацию под свой контроль, но череда ошибок мешает им что-то создать у ворот.
  • Опасный момент
    12'
    МОМЕНТ! Санабрия после подачи с левого фланга в падении через себя пробивал по рамке противника, но угодил в спину защитнику! Получилось очень опасно!
  • 11'
    Хорошо мяч контролирует сейчас "Сассуоло". Правда, пока опасных моментов "нероверди" не создают. Да и вообще с созиданием у клубов пока все сложно.
  • 10'
    На скамейке запасных сегодня Алексей Миранчук, но на поле он обязательно появится, если его помощь потребуется команде. Пока ничего интересного в атаке гости не показывают.
  • Фол, нарушение
    8'
    Риччи получил сейчас по ногам от Энрике. Нет в руках рефери карточки желтого цвета, но есть устное предупреждение. Играть так ни в коем случае нельзя.
  • 7'
    Радоньич слева вошел в чужую штрафную, нанес удар по воротам соперника, но попал в защитника, после чего мяч спланировал в руки голкиперу. 
  • 6'
    Сегодня немало фанатов пришло на стадион, чтобы поддержать игроков "Сассуоло". Команда идет на хорошей серии победных матчей и не думает останавливаться на достигнутом.
  • 5'
    Активно ведут борьбу за мяч футболисты "Сассуоло". Идет снова подача в штрафную "быков" - Милинкович-Савич уверенно фиксирует мяч, играя на выходе. 
  • 3'
    На первых минутах встречи активно перекатывают мяч футболисты "Сассуоло". Идет с левого края передача в центр штрафной - прямо в руки голкиперу "быков" он прилетает.
  • 2'
    Футболисты "Сассуоло" предстали сегодня на поле в черно-зеленых цветах, а игроки "Торино" вышли на футбольный газон в чисто белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Торино

Исход игры
Сассуоло
42% (58)
Ничья
37.7% (52)
Торино
20.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (40)
2:1 Сассуоло
25.4% (35)
1:0 Сассуоло
10.9% (15)
1:2 Торино
9.4% (13)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Торино
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:3 Торино
1.4% (2)
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