Тур: 28. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Пеццуто Ивано
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Торино
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
27 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.41
1.33
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
67
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.25
|Берарди Доменико
|6 (4)
|0.21
|Фраттези Давиде
|6
|0.21
|Пинамонти Андреа
|4 (1)
|0.14
|Торстведт Кристиан
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Дефрель Грегоре
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Харрауи Абдау
|1
|0.04
|Антист Жанис
|1
|0.04
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|7 (1)
|0.25
|Миранчук Алексей
|4
|0.14
|Влашич Никола
|4
|0.14
|Карамо Янн
|3
|0.11
|Радоньич Неманья
|2
|0.07
|Синго Вилфред
|2
|0.07
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|Джиджи Коффи
|1
|0.04
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|8
|0
|Лорьенте Арман
|6
|1
|Нето Руан
|5
|1
|Берарди Доменико
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Фраттези Давиде
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Линетти Кароль
|6
|0
|Юрич Иван
|2
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Шуурс Перр
|4
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Торино
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
9
Сассуоло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
15
11
Сассуоло
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Торино
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
19
20
Голы по времени матча
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
5
33%
6
29%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
18%
16-30
2
12%
4
36%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
26
12
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
7
27%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
6
23%
3
25%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
5
19%
1
8%
76-90
Забито
34
29
17 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
7
21%
9
31%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
6
18%
5
17%
76-90
Пропущено
41
33
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
10%
3
9%
1-15
9
22%
3
9%
16-30
8
20%
6
18%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
9
27%
61-75
10
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0
Торино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2
Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0
Результаты матчей
Сассуоло
Торино
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
5
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
310
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
68
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
207
720
918
423
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|2
|3
|64 - 20
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|48 - 36
|51
|4.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|0:0 Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 33
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|12.
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 40
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|1:0 Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|0:1 Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 33
|28
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 15
|20
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|1:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Торино
Исход игры
Сассуоло
42% (58)
Ничья
37.7% (52)
Торино
20.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (40)
2:1 Сассуоло
25.4% (35)
1:0 Сассуоло
10.9% (15)
1:2 Торино
9.4% (13)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Торино
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:3 Торино
1.4% (2)
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