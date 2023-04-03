Первый тайм

15' МОМЕНТИЩЕ! Явно в офсайде Санабрия получил мяч, отдал его на Влашича, который пробивал наверняка, но Консильи спас свой коллектив на "ленточке"! Доиграл ситуацию до конца.

14' Не стесняется атаковать "Торино" в эти минуты. Вроде как, пытаются "быки" взять ситуацию под свой контроль, но череда ошибок мешает им что-то создать у ворот.

12' МОМЕНТ! Санабрия после подачи с левого фланга в падении через себя пробивал по рамке противника, но угодил в спину защитнику! Получилось очень опасно!

11' Хорошо мяч контролирует сейчас "Сассуоло". Правда, пока опасных моментов "нероверди" не создают. Да и вообще с созиданием у клубов пока все сложно.

10' На скамейке запасных сегодня Алексей Миранчук, но на поле он обязательно появится, если его помощь потребуется команде. Пока ничего интересного в атаке гости не показывают.

8' Риччи получил сейчас по ногам от Энрике. Нет в руках рефери карточки желтого цвета, но есть устное предупреждение. Играть так ни в коем случае нельзя.