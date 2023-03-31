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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Пеццуто Ивано
Сассуоло
 
Позже
Торино
Прогнозы 59
Сассуоло 28.8% (17)
X 47.5% (28)
Торино 23.7% (14)
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Сассуоло
Ничья
Торино
3.05
3.48
3.30
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История личных встреч

Сассуоло
Торино

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

27 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
67

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 7 (1) 0.26
Берарди Доменико 6 (4) 0.22
Фраттези Давиде 6 0.22
Пинамонти Андреа 4 (1) 0.15
Торстведт Кристиан 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Кирьякопулос Георгиос 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Дефрель Грегоре 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Харрауи Абдау 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 7 (1) 0.26
Миранчук Алексей 4 0.15
Влашич Никола 4 0.15
Карамо Янн 3 0.11
Радоньич Неманья 2 0.07
Синго Вилфред 2 0.07
Лукич Саша 2 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Линетти Кароль 1 0.04
Джиджи Коффи 1 0.04
Пеллегри Пьетро 1 0.04
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Илич Иван 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 8 0
Лорьенте Арман 6 1
Нето Руан 5 1
Берарди Доменико 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Торстведт Кристиан 4 0
Фраттези Давиде 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Энрике Матеус 2 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 8 0
Линетти Кароль 6 0
Юрич Иван 2 2
Эйна Ола 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Шуурс Перр 4 0
Войвода Мергим 3 0
Милинкович-Савич Ваня 3 0
Синго Вилфред 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Торино
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
9
Сассуоло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

15
11
Сассуоло
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Торино
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

19
20

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
5
33%
6
29%
76-90

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
18%
16-30
2
12%
4
36%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

26
12
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
7
27%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
6
23%
3
25%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Забито

34
29
17 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
7
21%
9
31%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
6
18%
5
17%
76-90

Пропущено

41
33
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
10%
3
9%
1-15
9
22%
3
9%
16-30
8
20%
6
18%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
9
27%
61-75
10
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0
Торино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2
Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Торино

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
5
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
7
20
1.5
9
18
4
23
2.5
3
24
3.5
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 27 16 2 9 47 - 31 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 27 17 5 5 45 - 22 41
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 14 11 0 3 27 - 7 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 58 минут.

    Главный судья: Пеццуто Ивано

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    • Прогнозы 59
    Сассуоло 28.8% (17)
    X 47.5% (28)
    Торино 23.7% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Торино
    3.05
    3.48
    3.30
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Торино

    Исход игры
    Сассуоло
    30% (18)
    Ничья
    46.7% (28)
    Торино
    23.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (22)
    Меньше
    61.4% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (46)
    Нет
    19.3% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (24)
    2:1 Сассуоло
    18.3% (11)
    1:2 Торино
    13.3% (8)
    1:0 Сассуоло
    10% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
    0:1 Торино
    3.3% (2)
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