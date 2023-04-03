  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Эвертон
0:0
Первый тайм: 2'
Тоттенхэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 156
Эвертон 12.2% (19)
X 23.1% (36)
Тоттенхэм 64.7% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Тоттенхэм
3.95
3.85
3.35
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
2
Тарковски
Джеймс
22
Годфри
Бен
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
16
Дукуре
Абдулай
17
Айуоби
Алекс
7
Макнил
Дуайт
11
Грэй
Демарай
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
23
Порро
Педро
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
4
Скипп
Оливер
14
Перишич
Иван
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Хын-Мин
Сон
Эвертон
4-3-2-1
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Эвертон
Тоттенхэм

15 матчей

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

6.3%
56.3%
37.4%
2 победы 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.69

Среднее время на гол

75
130

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.81
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 (2) 0.14
Макнил Дуайт 3 0.11
Гордон Энтони 3 0.11
Дукуре Абдулай 2 0.07
Айуоби Алекс 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Коуди Конор 1 0.04
Онана Амаду 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Мопе Нил 1 0.04
Мина Йерри 1 0.04
Калверт-Льюин Доминик 1 0.04
Симмс Эллис 1 0.04
Гуэйе Идрисса 0 0
Кин Майкл 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 21 (3) 0.75
Хын-Мин Сон 6 0.21
Бентанкур Родриго 5 0.18
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.14
Кулушевски Деян 2 0.07
Дэвис Бен 2 0.07
Дайер Эрик 2 0.07
Эмерсон Жуниор 2 0.07
Сессеньон Райан 2 0.07
Перишич Иван 1 0.04
Порро Педро 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Скипп Оливер 1 0.04
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 7 0
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Макнил Дуайт 5 0
Гуэйе Идрисса 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Мопе Нил 3 0
Дэвис Том 3 0
Миколенко Виталий 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Грэй Демарай 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 8 0
Ромеро Кристиан 6 1
Биссума Ив 5 0
Скипп Оливер 5 0
Перишич Иван 4 0
Кейн Гарри 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 2 0
Хын-Мин Сон 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
11
Эвертон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

9
26
Эвертон
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Тоттенхэм
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
21% (6)
57% (16)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

14
37

Голы по времени матча

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
33%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
2
17%
8
36%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
4
25%
8
32%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
6
24%
76-90

Забито

9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
1
11%
3
10%
1-15
3
33%
4
14%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
2
22%
6
21%
46-60
2
22%
7
24%
61-75
1
11%
6
21%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
6
38%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Забито

21
51
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 4
5
24%
5
10%
1-15
3
14%
5
10%
16-30
1
5%
8
16%
31-45
4
19%
9
18%
46-60
4
19%
15
29%
29%
61-75
4
19%
9
18%
76-90

Пропущено

41
41
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
2
5%
5
12%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
10
24%
8
20%
31-45
9
22%
9
22%
46-60
3
7%
5
12%
61-75
12
29%
29%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0
Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0

Результаты матчей

Эвертон
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
4
24
1.5
15
13
1
27
2.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 27 13 11 3 41 - 19 50
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 27 15 5 7 41 - 37 50
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 27 7 6 14 25 - 34 27
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
16.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
17.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
18.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
19.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
15.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Сразу же обе команды включают агрессивный высокий командный прессинг. Первые минуты будут проходить с излишним сумбуром, как обычно и бывает.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 3'
    Удар от ворот произведет Тоттенхэм
  • 3'
    Грэй Демарай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    1'
    Годфри Бен из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Кулушевски Деян заработал фол
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Тоттенхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Тоттенхэм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Эвертон
13.1% (21)
Ничья
22.5% (36)
Тоттенхэм
64.4% (103)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (74)
Меньше
40.32% (50)
Обе команды забьют
Да
78.23% (97)
Нет
21.77% (27)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
35% (56)
1:1 Ничья
15% (24)
0:1 Тоттенхэм
10.6% (17)
2:1 Эвертон
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
1:0 Эвертон
2.5% (4)
0:2 Тоттенхэм
1.9% (3)
1:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эвертон
Тоттенхэм
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 