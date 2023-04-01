Тур: 29. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Кут Дэвид
История личных встреч
Эвертон
Тоттенхэм
15 матчей
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
6.3%
56.3%
37.4%
2 победы 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.69
Среднее время на гол
75
130
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.81
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.5
1.06
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.14
|Макнил Дуайт
|3
|0.11
|Гордон Энтони
|3
|0.11
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Коуди Конор
|1
|0.04
|Онана Амаду
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Мопе Нил
|1
|0.04
|Мина Йерри
|1
|0.04
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.04
|Симмс Эллис
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Кин Майкл
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|21 (3)
|0.75
|Хын-Мин Сон
|6
|0.21
|Бентанкур Родриго
|5
|0.18
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.14
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|2
|0.07
|Дайер Эрик
|2
|0.07
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.07
|Сессеньон Райан
|2
|0.07
|Перишич Иван
|1
|0.04
|Порро Педро
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Скипп Оливер
|1
|0.04
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|7
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Миколенко Виталий
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Грэй Демарай
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Биссума Ив
|5
|0
|Скипп Оливер
|5
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Кейн Гарри
|4
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
11
Эвертон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
9
26
Эвертон
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Тоттенхэм
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
21% (6)
57% (16)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
14
37
Голы по времени матча
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
33%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
2
17%
8
36%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
4
25%
8
32%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
6
24%
76-90
Забито
9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
1
11%
3
10%
1-15
3
33%
4
14%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
2
22%
6
21%
46-60
2
22%
7
24%
61-75
1
11%
6
21%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
6
38%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Забито
21
51
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 4
5
24%
5
10%
1-15
3
14%
5
10%
16-30
1
5%
8
16%
31-45
4
19%
9
18%
46-60
4
19%
15
29%
29%
61-75
4
19%
9
18%
76-90
Пропущено
41
41
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
2
5%
5
12%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
10
24%
8
20%
31-45
9
22%
9
22%
46-60
3
7%
5
12%
61-75
12
29%
29%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0
Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0
Результаты матчей
Эвертон
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
113
86
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
311
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
244
424
1513
127
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|66 - 26
|69
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|13.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 38
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 17
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм
Исход игры
Эвертон
7% (4)
Ничья
21.1% (12)
Тоттенхэм
71.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
61.82% (34)
Меньше
38.18% (21)
Обе команды забьют
Да
78.18% (43)
Нет
21.82% (12)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
47.4% (27)
1:1 Ничья
17.5% (10)
0:1 Тоттенхэм
12.3% (7)
2:1 Эвертон
5.3% (3)
0:2 Тоттенхэм
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!