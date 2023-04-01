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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Эвертон
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 57
Эвертон 7% (4)
X 21.1% (12)
Тоттенхэм 71.9% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Тоттенхэм
3.44
3.60
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эвертон
Тоттенхэм

15 матчей

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

6.3%
56.3%
37.4%
2 победы 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.69

Среднее время на гол

75
130

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.81
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 (2) 0.14
Макнил Дуайт 3 0.11
Гордон Энтони 3 0.11
Дукуре Абдулай 2 0.07
Айуоби Алекс 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Коуди Конор 1 0.04
Онана Амаду 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Мопе Нил 1 0.04
Мина Йерри 1 0.04
Калверт-Льюин Доминик 1 0.04
Симмс Эллис 1 0.04
Гуэйе Идрисса 0 0
Кин Майкл 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 21 (3) 0.75
Хын-Мин Сон 6 0.21
Бентанкур Родриго 5 0.18
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.14
Кулушевски Деян 2 0.07
Дэвис Бен 2 0.07
Дайер Эрик 2 0.07
Эмерсон Жуниор 2 0.07
Сессеньон Райан 2 0.07
Перишич Иван 1 0.04
Порро Педро 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Скипп Оливер 1 0.04
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 7 0
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Макнил Дуайт 5 0
Гуэйе Идрисса 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Мопе Нил 3 0
Дэвис Том 3 0
Миколенко Виталий 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Грэй Демарай 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 8 0
Ромеро Кристиан 6 1
Биссума Ив 5 0
Скипп Оливер 5 0
Перишич Иван 4 0
Кейн Гарри 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 2 0
Хын-Мин Сон 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
11
Эвертон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

9
26
Эвертон
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Тоттенхэм
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
21% (6)
57% (16)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

14
37

Голы по времени матча

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
33%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
2
17%
8
36%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
4
25%
8
32%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
6
24%
76-90

Забито

9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
1
11%
3
10%
1-15
3
33%
4
14%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
2
22%
6
21%
46-60
2
22%
7
24%
61-75
1
11%
6
21%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
6
38%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Забито

21
51
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 4
5
24%
5
10%
1-15
3
14%
5
10%
16-30
1
5%
8
16%
31-45
4
19%
9
18%
46-60
4
19%
15
29%
29%
61-75
4
19%
9
18%
76-90

Пропущено

41
41
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
2
5%
5
12%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
10
24%
8
20%
31-45
9
22%
9
22%
46-60
3
7%
5
12%
61-75
12
29%
29%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0
Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0

Результаты матчей

Эвертон
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
4
24
1.5
15
13
1
27
2.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 22 3 3 66 - 26 69
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 6 9 13 22 - 38 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 38 - 17 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
16.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Эвертон.
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    2.23 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Эвертон 7% (4)
    X 21.1% (12)
    Тоттенхэм 71.9% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.44
    3.60
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Эвертон
    7% (4)
    Ничья
    21.1% (12)
    Тоттенхэм
    71.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (34)
    Меньше
    38.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (43)
    Нет
    21.82% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    47.4% (27)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    0:1 Тоттенхэм
    12.3% (7)
    2:1 Эвертон
    5.3% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    3.5% (2)
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