Тур: 27. Стадион: Месталья. Главный судья: Фигероа Хорхе
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
История личных встреч
Валенсия
Райо Вальекано
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.22
Среднее время на гол
40
73
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.19
|Клюйверт Джастин
|4
|0.15
|Кастильехо Самуэль
|3
|0.12
|Алмейда Андре IV
|2
|0.08
|Лино Сэмуел
|2
|0.08
|Дьякаби Муктар
|2
|0.08
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Лато Тони
|1
|0.04
|Габриэль Паулиста
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Дуро Уго
|1
|0.04
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.04
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|6 (1)
|0.23
|Камелло Серхио
|5
|0.19
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.15
|Лежён Флорьян
|4
|0.15
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.12
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.08
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|8
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Кастильехо Самуэль
|6
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Мориба Илайкс
|3
|1
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Фулкье Димитри
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|9
|1
|Трехо Оскар
|8
|0
|Валентин Оскар
|7
|0
|Лежён Флорьян
|5
|1
|Балью Иван
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
8
Валенсия
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
7
16
Валенсия
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Райо Вальекано
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
26%
5
38%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
20%
3
17%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
12%
5
36%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Забито
29
31
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
4
14%
5
16%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
17%
2
6%
46-60
5
17%
9
29%
29%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Пропущено
30
30
9 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
3
10%
9
30%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
7
23%
3
10%
61-75
9
30%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0
Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Результаты матчей
Валенсия
Райо Вальекано
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
8 раз 31%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
67
310
211
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
188
719
917
323
224
125
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 21
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|35 - 26
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|34 - 27
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 24
|44
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|18.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|32 - 9
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|15.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Кадис
|Алехо Иван
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Валенсия
81.3% (113)
Ничья
14.4% (20)
Райо Вальекано
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.89% (38)
Меньше
69.11% (85)
Обе команды забьют
Да
42.28% (52)
Нет
57.72% (71)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
35.3% (49)
2:1 Валенсия
23% (32)
2:0 Валенсия
12.2% (17)
1:1 Ничья
10.8% (15)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Райо Вальекано
1.4% (2)
3:1 Валенсия
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!