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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Валенсия
0:0
Первый тайм: 1'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 136
Валенсия 80.9% (110)
X 14.7% (20)
Райо Вальекано 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Райо Вальекано
4.05
3.34
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
17
Нико
Гонсалес
6
Гильямон
Уго
18
Алмейда
Андре
IV
16
Лино
Сэмуел
7
Кавани
Эдинсон
9
Клюйверт
Джастин
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Валенсия
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Райо Вальекано

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.22

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.19
Клюйверт Джастин 4 0.15
Кастильехо Самуэль 3 0.12
Алмейда Андре IV 2 0.08
Лино Сэмуел 2 0.08
Дьякаби Муктар 2 0.08
Гильямон Уго 1 (1) 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Лато Тони 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Дуро Уго 1 0.04
Андре Маркос 1 0.04
Солер Карлос 1 (1) 0.04
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 6 (1) 0.23
Камелло Серхио 5 0.19
Гарсия Альваро Ривера 4 0.15
Лежён Флорьян 4 0.15
Трехо Оскар 3 (1) 0.12
Фалькао Радамель 2 (1) 0.08
Лопес Унаи 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Комесанья Санти 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 8 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Гильямон Уго 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Кавани Эдинсон 4 0
Гайя Хосе 4 0
Дуро Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Фулкье Димитри 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Клюйверт Джастин 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 9 1
Трехо Оскар 8 0
Валентин Оскар 7 0
Лежён Флорьян 5 1
Балью Иван 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро Ривера 4 0
Комесанья Санти 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Валенсия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
8
Валенсия
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

7
16
Валенсия
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Райо Вальекано
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
26%
5
38%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
20%
3
17%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
12%
5
36%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Забито

29
31
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
4
14%
5
16%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
17%
2
6%
46-60
5
17%
9
29%
29%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Пропущено

30
30
9 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
3
10%
9
30%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
7
23%
3
10%
61-75
9
30%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0
Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0

Результаты матчей

Валенсия
Райо Вальекано

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
8 раз 31%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
9
17
3
23
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 27 9 8 10 34 - 37 35
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
18.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
19.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
14.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Кадис Алехо Иван 1 9
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 35.3% пользователей.
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Прогнозы 136
Валенсия 80.9% (110)
X 14.7% (20)
Райо Вальекано 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Райо Вальекано
4.05
3.34
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Валенсия 0:0 Райо Вальекано онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Валенсия
81.3% (113)
Ничья
14.4% (20)
Райо Вальекано
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.89% (38)
Меньше
69.11% (85)
Обе команды забьют
Да
42.28% (52)
Нет
57.72% (71)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
35.3% (49)
2:1 Валенсия
23% (32)
2:0 Валенсия
12.2% (17)
1:1 Ничья
10.8% (15)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Райо Вальекано
1.4% (2)
3:1 Валенсия
1.4% (2)
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Валенсия
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