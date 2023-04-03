Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Юнус Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Илайш Мориба пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

89' Игра в одни ворота сейчас. Валенсия доминирует и владеет мячом

86' Лино Сэмуел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Команда Валенсия сравняла счет! Игра продолжается!

82' Г О О О О О Л - Клюйверт Джастин из команды Валенсия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Столе Димитриевски прыгнул не в ту сторону.

81' Балью Иван получил желтую карточку от судьи

81' После проверки VAR судья изменил решение - Валенсия пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Юнус Муса из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

78' После проверки VAR рефери поменял решение - Валенсия не будет бить пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Дьякаби Муктар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Кастильехо Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Судья сигнализирует, что Pep Chavarria из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Юнус Муса

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Лино Сэмуел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Дуро Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Pep Chavarria

64' Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Тактическая замена. Уго Гильямон уходит с поля и его заменяет Кастильехо Самуэль

62' Лино Сэмуел пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

62' Гайя Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

58' Гарсия Альваро Ривера на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Юнус Муса из команды Валенсия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Юнус Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Клюйверт Джастин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Валенсия

54' Трехо Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Камелло Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

53' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Клюйверт Джастин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гайя Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

48' Клюйверт Джастин из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Нико Гонсалес получил травму и заменен. Юнус Муса выходит на поле.