Тур: 18. Стадион: Колос.
0:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолКравчук Юрий
19' Желтая карточкаЕмец Владислав
24' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
29' Желтая карточкаОреховский Павел
40' Желтая карточкаБезбородько Денис
65' Желтая карточкаКравченко Никита
90'+5
Ход матча
9'
19'
29'
65'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Danylo Golub
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Минай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|5 (4)
|0.28
|Милько Вадим
|3 (2)
|0.17
|Чоботенко Сергей
|2
|0.11
|Болбат Сергей
|1
|0.06
|Ильин Олег
|1
|0.06
|Мякушко Сергей
|1
|0.06
|Безбородько Денис
|1
|0.06
|Гончаренко Роман
|1
|0.06
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0.17
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.11
|Вишневский Олег
|2
|0.11
|Хахлев Алексей
|1
|0.06
|Трубочкин Иван
|1
|0.06
|Vadym Vitenchuk
|1
|0.06
|Кравчук Юрий
|1
|0.06
|Кулиев Эльдар
|1
|0.06
|Danylo Golub
|1
|0.06
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Безбородько Денис
|7
|0
|Ореховский Павел
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|4
|0
|Ильин Олег
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Богданов Андрей
|3
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|8
|0
|Немчанинов Дмитрий
|4
|0
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Бандура Александр
|2
|1
|Гончар Игорь
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Danylo Kolesnyk
|3
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Минай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
5
4
Колос Ковалёвка
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Минай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
44%
3
38%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
4
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
6
40%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
6
30%
4
19%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
2
10%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0
Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1
Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Минай
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
1:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
315
117
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4