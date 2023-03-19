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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча
Минай
0'
0:1
9' Гол
Кравчук Юрий
19' Желтая карточка
Емец Владислав
24' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
29' Желтая карточка
Ореховский Павел
40' Желтая карточка
Безбородько Денис
65' Желтая карточка
Кравченко Никита
90'+5
25
Волынец
Евгений
29
Емец
Владислав
3
Гончаренко
Роман
44
Чоботенко
Сергей
17
Кравченко
Никита
90
Богданов
Андрей
9
Смирный
Евгений
10
Ореховский
Павел
50
Болбат
Сергей
22
Безбородько
Денис
11
Исаенко
Евгений
13
Бандура
Александр
8
Andriy
Buleza
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
76
Шишка
Михаил
4
Bohdan
Chuiev
7
Гечев
Михаил
22
Yegor
Tverdokhlib
Колос Ковалёвка
Минай

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Минай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 5 (4) 0.28
Милько Вадим 3 (2) 0.17
Чоботенко Сергей 2 0.11
Болбат Сергей 1 0.06
Ильин Олег 1 0.06
Мякушко Сергей 1 0.06
Безбородько Денис 1 0.06
Гончаренко Роман 1 0.06
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 3 0.17
Nazariy Vorobchak 2 0.11
Вишневский Олег 2 0.11
Хахлев Алексей 1 0.06
Трубочкин Иван 1 0.06
Vadym Vitenchuk 1 0.06
Кравчук Юрий 1 0.06
Кулиев Эльдар 1 0.06
Danylo Golub 1 0.06
Немчанинов Дмитрий 0 0
Гончар Игорь 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 7 0
Безбородько Денис 7 0
Ореховский Павел 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 4 0
Ильин Олег 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Богданов Андрей 3 0
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Смирный Евгений 3 0
Кравченко Никита 3 0
Черноморец Александр 2 0
Гончаренко Роман 2 0
Емец Владислав 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Попов Кирилл 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 8 0
Немчанинов Дмитрий 4 0
Трубочкин Иван 4 0
Бандура Александр 2 1
Гончар Игорь 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Danylo Kolesnyk 3 0
Хахлев Алексей 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Мельник Александр 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Минай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

5
4
Колос Ковалёвка
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Минай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
44%
3
38%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
4
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
6
40%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
6
30%
4
19%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
2
10%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0
Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1
Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Минай

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
1:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 17 13 3 1 45 - 12 42
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 17 7 7 3 29 - 25 28
6.
Колос Ковалёвка
 18 6 5 7 15 - 20 23
7.
Кривбасс
 18 6 4 8 14 - 21 22
8.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
9.
Ворскла
 18 5 5 8 22 - 25 20
10.
Ингулец
 17 5 4 8 17 - 21 19
11.
Верес
 18 5 3 10 20 - 26 18
12.
Черноморец Од
 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Минай
 18 4 6 8 13 - 21 18
14.
Рух Львов
 17 4 5 8 19 - 26 17
15.
Металлист
 18 4 5 9 17 - 27 17
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
3.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
4.
Александрия
 9 5 3 1 20 - 13 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Минай
 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Металлист
 8 1 3 4 6 - 13 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
10.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
11.
Колос Ковалёвка
 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Ворскла
 9 2 2 5 13 - 17 8
13.
Кривбасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Рух Львов
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Ингулец
 8 1 4 3 8 - 11 7
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 7
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      19'
      Vladyslav Yemets получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Nazariy Vorobchak сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Кравчук Юрий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Минай онлайн

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