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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча
Рух Львов
0'
13' Желтая карточка
Fernando Edson
1:0
27' Гол
Матвиенко Николай
2:0
31' Гол
Крыськив Дмитрий
35' Желтая карточка
Келси Кевин
69' Желтая карточка
Ракицкий Ярослав
90'+4
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
16
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
17
Джурасек
Невен
8
Судаков
Георгий
18
Келси
Кевин
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
4
Vitaliy
Kholod
92
Слюбик
Богдан
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
26
Альваренга
Фабрисио
10
Притула
Остап
35
Fernando
Edson
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
Шахтёр Донецк
Рух Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Рух Львов

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.47
Мудрик Михаил 7 (2) 0.41
Крыськив Дмитрий 4 0.24
Зубков Александр 4 0.24
Судаков Георгий 3 (1) 0.18
Траоре Лассина 2 0.12
Михайличенко Богдан 2 0.12
Бондаренко Артём 2 0.12
Швед Марьян 2 0.12
Степаненко Тарас 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Петряк Иван 1 0.06
Лукас Тэйлор 1 0.06
Джурасек Невен 1 0.06
Бондарь Валерий 1 0.06
Конопля Ефим 1 0.06
Очеретько Олег 1 0.06
Келси Кевин 1 0.06
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.35
Климчук Юрий 3 (1) 0.18
Довгий Алексей 3 0.18
Карабин Ярослав 3 (1) 0.18
Рунич Василий 1 0.06
Слюсар Денис 1 0.06
Дидик Роман 1 0.06
Marko Sapuha 1 0.06
Бойчук Богдан 0 0
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 3 1
Траоре Лассина 4 0
Лукас Тэйлор 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Marko Sapuha 4 1
Довгий Алексей 4 0
Дидик Роман 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Лях Ростислав 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Рунич Василий 2 0
Слюбик Богдан 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Fernando Edson 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
4
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

22
10
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Рух Львов
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

26
14

Голы по времени матча

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
43%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
5
22%
4
31%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

44
20
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
6
14%
0
0%
1-15
8
18%
4
20%
16-30
7
16%
4
20%
31-45
7
16%
6
30%
46-60
7
16%
2
10%
61-75
9
20%
4
20%
76-90

Пропущено

13
25
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
7
28%
31-45
4
31%
5
20%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
2
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2
Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Рух Львов

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
8
2
1.5
4
5
4
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
4
3
2.5
3
4
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
13
4
1.5
6
11
8
9
2.5
1
16
3
14
3.5
2
15
4.5
2
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 17 13 3 1 45 - 12 42
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 17 7 7 3 29 - 25 28
6.
Колос Ковалёвка
 18 6 5 7 15 - 20 23
7.
Кривбасс
 18 6 4 8 14 - 21 22
8.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
9.
Ворскла
 18 5 5 8 22 - 25 20
10.
Ингулец
 17 5 4 8 17 - 21 19
11.
Верес
 18 5 3 10 20 - 26 18
12.
Черноморец Од
 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Минай
 18 4 6 8 13 - 21 18
14.
Рух Львов
 17 4 5 8 19 - 26 17
15.
Металлист
 18 4 5 9 17 - 27 17
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
3.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
4.
Александрия
 9 5 3 1 20 - 13 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Минай
 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Металлист
 8 1 3 4 6 - 13 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
10.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
11.
Колос Ковалёвка
 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Ворскла
 9 2 2 5 13 - 17 8
13.
Кривбасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Рух Львов
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Ингулец
 8 1 4 3 8 - 11 7
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 7
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
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    • Желтая карточка
      13'
      Фернандо Эдсон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов онлайн

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