Тур: 18. Стадион: Арена Львов.
2:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаFernando Edson
1:0
27' ГолМатвиенко Николай
2:0
31' ГолКрыськив Дмитрий
35' Желтая карточкаКелси Кевин
69' Желтая карточкаРакицкий Ярослав
90'+4
Ход матча
13'
27'
31'
2:0
35'
69'
18
Келси
Кевин
79
Панькив
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Рух Львов
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
150
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.47
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.41
|Крыськив Дмитрий
|4
|0.24
|Зубков Александр
|4
|0.24
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.18
|Траоре Лассина
|2
|0.12
|Михайличенко Богдан
|2
|0.12
|Бондаренко Артём
|2
|0.12
|Швед Марьян
|2
|0.12
|Степаненко Тарас
|1
|0.06
|Матвиенко Николай
|1
|0.06
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.06
|Петряк Иван
|1
|0.06
|Лукас Тэйлор
|1
|0.06
|Джурасек Невен
|1
|0.06
|Бондарь Валерий
|1
|0.06
|Конопля Ефим
|1
|0.06
|Очеретько Олег
|1
|0.06
|Келси Кевин
|1
|0.06
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.35
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.18
|Довгий Алексей
|3
|0.18
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.18
|Рунич Василий
|1
|0.06
|Слюсар Денис
|1
|0.06
|Дидик Роман
|1
|0.06
|Marko Sapuha
|1
|0.06
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Траоре Лассина
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Слюсар Денис
|4
|1
|Marko Sapuha
|4
|1
|Довгий Алексей
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Слюбик Богдан
|2
|0
|Andriy Kitela
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Fernando Edson
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
4
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
22
10
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Рух Львов
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
26
14
Голы по времени матча
Забито
21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
43%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
5
22%
4
31%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
44
20
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
6
14%
0
0%
1-15
8
18%
4
20%
16-30
7
16%
4
20%
31-45
7
16%
6
30%
46-60
7
16%
2
10%
61-75
9
20%
4
20%
76-90
Пропущено
13
25
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
7
28%
31-45
4
31%
5
20%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
2
15%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2
Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
82
45
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
43
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
134
611
89
116
314
215
215
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4