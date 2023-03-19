Стадион: Фалмер. Зрители: 29415
0'
1:0
6' ГолУндав Дениз
2:0
51' ГолФергюсон Эван
3:0
70' ГолФергюсон Эван
4:0
82' ГолМарч Соломон
5:0
90' ГолМитома Каору
90'+3
Ход матча
6'
1:0
51'
70'
3:0
78'
82'
4:0
90'
5:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
679 Количество передач 241
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ундав
Дениз
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Andrew SmithЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Otis KhanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Моррис БринПолузащитник
-
16 Хант АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тейлор РайанНападающий
-
10 John McAtee
-
-
-
30 Evan Khouri
-
Главный тренер: Хёрст Пол
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|3
|0.75
|Митома Каору
|2
|0.5
|Ундав Дениз
|2
|0.5
|Макаллистер Алексис
|2
|0.5
|Гросс Паскаль
|1
|0.25
|Марч Соломон
|1
|0.25
|Лаллана Адам
|1
|0.25
|Данк Льюис
|1
|0.25
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Уэбстер Адам
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Гримсби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холохан Гэвин
|3 (2)
|0.43
|Клифтон Гарри
|2
|0.29
|Brendan Kiernan
|2
|0.29
|Otis Khan
|2
|0.29
|Andrew Smith
|1
|0.14
|Danilo Orsi-Dadamo
|1
|0.14
|Дрисколл-Гленнон Энтони
|1
|0.14
|Daniel Amos III
|1
|0.14
|Michee Efete
|1
|0.14
|Ричардсон Льюис
|1
|0.14
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Гримсби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Брин
|2
|0
|Крокомб Макс
|1
|0
|Уотерфолл Люк
|1
|0
|Холохан Гэвин
|1
|0
|Kieran Green
|1
|0
|Клифтон Гарри
|1
|0
|Niall Maher II
|1
|0
|Daniel Amos III
|1
|0
|John McAtee
|1
|0
|Michee Efete
|1
|0
|Хант Алекс
|1
|0
|Danilo Orsi-Dadamo
|1
|0
|Ричардсон Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гримсби
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гримсби
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
9
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гримсби
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1
Гримсби
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саттон - Гримсби 0:1 Гримсби - Рочдейл 1:0 Гримсби - Ньюпорт 1:1 Карлайл - Гримсби 2:0
Саутгемптон - Гримсби 1:2 Гримсби - Лейтон Ориент 2:2 Гримсби - Харрогейт 0:0 Нортгемптон - Гримсби 1:2 Джиллингем - Гримсби 2:1 Гримсби - Колчестер 0:1 Гримсби - Лутон Таун 3:0 Крю Александра - Гримсби 0:3 Лутон Таун - Гримсби 2:2 Суиндон Таун - Гримсби 5:0 Гримсби - Бёртон 1:0 Гримсби - Стокпорт 1:0 Гримсби - Солфорд Сити 1:4 Харрогейт - Гримсби 3:2 Гримсби - Транмир 2:1 Уимблдон - Гримсби 1:0
Результаты матчей
Брайтон
Гримсби
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Гримсби
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
52
22
25
22
16
22
16
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Рексем
|Палл Мулин
|8
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Манчестер Сити
|Альварес Хулиан
|3 (2)
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Флитвуд Таун
|Омокере Промис
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Рединг
|Кэрролл Эндрю
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 5:0 Гримсби
Исход игры
Брайтон
94.4% (118)
Ничья
3.2% (4)
Гримсби
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
31.09% (37)
Нет
68.91% (82)
Популярный счёт
2:0 Брайтон
37.6% (47)
2:1 Брайтон
18.4% (23)
3:0 Брайтон
14.4% (18)
1:0 Брайтон
9.6% (12)
3:1 Брайтон
5.6% (7)
1:1 Ничья
3.2% (4)
5:0 Брайтон
2.4% (3)
4:1 Брайтон
1.6% (2)
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