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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 29415
Брайтон
5:0
Конец матча
Гримсби
0'
1:0
6' Гол
Ундав Дениз
2:0
51' Гол
Фергюсон Эван
3:0
70' Гол
Фергюсон Эван
4:0
82' Гол
Марч Соломон
5:0
90' Гол
Митома Каору
90'+3

Ход матча

6'
Ундав Дениз
1:0
46'
 
John McAtee
Kieran Green
46'
 
Хант Алекс
Danilo Orsi-Dadamo
46'
Колуилл Леви
Эступиньян Первис
 
51'
Фергюсон Эван
(Макаллистер Алексис)
2:0
70'
Фергюсон Эван
(Ундав Дениз)
3:0
71'
 
Тейлор Райан
Otis Khan
71'
 
Моррис Брин
Клифтон Гарри
71'
Сармиенто Джереми
Ундав Дениз
 
72'
Уэлбек Данни
Фергюсон Эван
 
78'
Ван Хеке Ян-Поль
Макаллистер Алексис
 
78'
Айяри Ясин
Данк Льюис
 
82'
Марч Соломон
(Уэбстер Адам)
4:0
84'
 
Evan Khouri
Холохан Гэвин
90'
Митома Каору
(Гросс Паскаль)
5:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 679 Количество передач 241
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 125
Брайтон 94.4% (118)
X 3.2% (4)
Гримсби 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Санчес
Роберт
13
Гросс
Паскаль
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
25
Кайседо
Мойсес
10
Макаллистер
Алексис
7
Марч
Соломон
21
Ундав
Дениз
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
1
Крокомб
Макс
26
Andrew
Smith
6
Уотерфолл
Люк
31
Niall
Maher
II
2
Michee
Efete
3
Дрисколл-Гленнон
Энтони
15
Клифтон
Гарри
4
Kieran
Green
8
Холохан
Гэвин
11
Otis
Khan
20
Danilo
Orsi-Dadamo
Брайтон
4-2-3-1
Гримсби
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 3 0.75
Митома Каору 2 0.5
Ундав Дениз 2 0.5
Макаллистер Алексис 2 0.5
Гросс Паскаль 1 0.25
Марч Соломон 1 0.25
Лаллана Адам 1 0.25
Данк Льюис 1 0.25
Эступиньян Первис 0 0
Уэбстер Адам 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Гримсби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холохан Гэвин 3 (2) 0.43
Клифтон Гарри 2 0.29
Brendan Kiernan 2 0.29
Otis Khan 2 0.29
Andrew Smith 1 0.14
Danilo Orsi-Dadamo 1 0.14
Дрисколл-Гленнон Энтони 1 0.14
Daniel Amos III 1 0.14
Michee Efete 1 0.14
Ричардсон Льюис 1 0.14

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 1 0
Ундав Дениз 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Гримсби
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Брин 2 0
Крокомб Макс 1 0
Уотерфолл Люк 1 0
Холохан Гэвин 1 0
Kieran Green 1 0
Клифтон Гарри 1 0
Niall Maher II 1 0
Daniel Amos III 1 0
John McAtee 1 0
Michee Efete 1 0
Хант Алекс 1 0
Danilo Orsi-Dadamo 1 0
Ричардсон Льюис 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гримсби
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гримсби
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
9
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гримсби
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1
Гримсби
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саттон - Гримсби 0:1 Гримсби - Рочдейл 1:0 Гримсби - Ньюпорт 1:1 Карлайл - Гримсби 2:0
Саутгемптон - Гримсби 1:2 Гримсби - Лейтон Ориент 2:2 Гримсби - Харрогейт 0:0 Нортгемптон - Гримсби 1:2 Джиллингем - Гримсби 2:1 Гримсби - Колчестер 0:1 Гримсби - Лутон Таун 3:0 Крю Александра - Гримсби 0:3 Лутон Таун - Гримсби 2:2 Суиндон Таун - Гримсби 5:0 Гримсби - Бёртон 1:0 Гримсби - Стокпорт 1:0 Гримсби - Солфорд Сити 1:4 Харрогейт - Гримсби 3:2 Гримсби - Транмир 2:1 Уимблдон - Гримсби 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Гримсби

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Гримсби

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
5
2
2
2
2.5
2
5
2
2
3.5
1
6
2
2
4.5
1
6
1/8 финала
0 Бристоль Сити
3 Манчестер Сити
1 Бёрнли
0 Флитвуд Таун
1 Шеффилд Юнайтед
0 Тоттенхэм
1 Лестер
2 Блэкберн
0 Сток Сити
1 Брайтон
1 Саутгемптон
2 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Фулхэм
0 Лидс
1/4 финала
6 Манчестер Сити
0 Бёрнли
3 Шеффилд Юнайтед
2 Блэкберн
5 Брайтон
0 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Фулхэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 8
Честерфилд Armando Dobra 4
Манчестер Сити Альварес Хулиан 3 (2)
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флитвуд Таун Омокере Промис 3
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Рединг Кэрролл Эндрю 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Макаллистер Алексис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Фергюсон Эван бьет в цель!
    • 46'
      Danilo Orsi уходит с поля. Хант Алекс выходит вместо него
    • 46'
      Kieran Green уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Ундав Дениз бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Брайтон 94.4% (118)
    X 3.2% (4)
    Гримсби 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брайтон 5:0 Гримсби онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 5:0 Гримсби

    Исход игры
    Брайтон
    94.4% (118)
    Ничья
    3.2% (4)
    Гримсби
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    31.09% (37)
    Нет
    68.91% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Брайтон
    37.6% (47)
    2:1 Брайтон
    18.4% (23)
    3:0 Брайтон
    14.4% (18)
    1:0 Брайтон
    9.6% (12)
    3:1 Брайтон
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    5:0 Брайтон
    2.4% (3)
    4:1 Брайтон
    1.6% (2)
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