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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 57
Манчестер Юнайтед 98.2% (56)
X 1.8% (1)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Фулхэм
6.90
4.80
7.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

21 матч

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

2.5
2.27

Среднее время на гол

36
39

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
0.7

Среднее время на гол

99
128

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.52

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

54
59

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фред Сантос 2 0.67
Каземиро Карлос 2 0.67
Антони 1 0.33
Рэшфорд Маркус 1 (1) 0.33
Гарначо Алехандро 1 0.33
Фернандеш Бруну 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюрзава Левен 2 0.5
Кэрни Том 1 0.25
Уилсон Гарри 1 0.25
Перейра Андреас 1 0.25
Пальинья Жоау 1 0.25
Джеймс Дэниэл 1 0.25
Манор Соломон 1 0.25
Митрович Александар 0 0
Даффи Шейн 0 0
Винисиус Карлос 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 1 0
Кюрзава Левен 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Диоп Исса 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Манчестер Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Точный счет

3:1
3 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
3 раза 100%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Бристоль Сити
3 Манчестер Сити
1 Бёрнли
0 Флитвуд Таун
1 Шеффилд Юнайтед
0 Тоттенхэм
1 Лестер
2 Блэкберн
0 Сток Сити
1 Брайтон
1 Саутгемптон
2 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Фулхэм
0 Лидс
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Бёрнли
0 Шеффилд Юнайтед
0 Блэкберн
0 Брайтон
0 Гримсби
0 Манчестер Юнайтед
0 Фулхэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 8
Честерфилд Armando Dobra 4
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Бристоль Сити Белл Сэм 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флитвуд Таун Омокере Промис 3
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Рединг Кэрролл Эндрю 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 7 часов.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 57
    Манчестер Юнайтед 98.2% (56)
    X 1.8% (1)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Фулхэм
    6.90
    4.80
    7.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    98.2% (56)
    Ничья
    1.8% (1)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (21)
    Нет
    61.11% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    35.1% (20)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.8% (17)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    14% (8)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    7% (4)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    3.5% (2)
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    Фулхэм
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