Стадион: Олд Траффорд.
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
21 матч
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
2.5
2.27
Среднее время на гол
36
39
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.7
Среднее время на гол
99
128
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.52
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
54
59
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фред Сантос
|2
|0.67
|Каземиро Карлос
|2
|0.67
|Антони
|1
|0.33
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.33
|Гарначо Алехандро
|1
|0.33
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюрзава Левен
|2
|0.5
|Кэрни Том
|1
|0.25
|Уилсон Гарри
|1
|0.25
|Перейра Андреас
|1
|0.25
|Пальинья Жоау
|1
|0.25
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.25
|Манор Соломон
|1
|0.25
|Митрович Александар
|0
|0
|Даффи Шейн
|0
|0
|Винисиус Карлос
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|1
|0
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Манчестер Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Точный счет
3:1
3 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
3 раза 100%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Рексем
|Палл Мулин
|8
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Бристоль Сити
|Белл Сэм
|3 (1)
|Флитвуд Таун
|Омокере Промис
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Рединг
|Кэрролл Эндрю
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
98.2% (56)
Ничья
1.8% (1)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (25)
Меньше
53.7% (29)
Обе команды забьют
Да
38.89% (21)
Нет
61.11% (33)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.1% (20)
2:1 Манчестер Юнайтед
29.8% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
14% (8)
3:0 Манчестер Юнайтед
7% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.5% (2)
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