Тур: 26. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
0:1
31' Гол в свои воротаШиндлер Кристофер
47' Желтая карточкаХолланд Фабиан
77' Желтая карточкаМелем Марвин
79' Желтая карточкаРидель Клеменс
83' Желтая карточкаДуа Квадво
89' Желтая карточкаМану Брайдон
90' Желтая карточкаВильхельмссон Оскар
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
31'
47'
77'
79'
83'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
409 Количество передач 380
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
23
Дуа
Квадво
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Флик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
17 Кастроп Йенс
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Нюрнберг
Дармштадт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|8 (1)
|0.31
|Дафернер Кристоф
|3
|0.12
|Валентини Энрико
|2
|0.08
|Темпельман Лино
|2
|0.08
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Кастроп Йенс
|1
|0.04
|Хюбнер Флориан
|1
|0.04
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.04
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8
|0.31
|Ману Брайдон
|5
|0.19
|Хонзак Матиас
|4
|0.15
|Пфайффер Патрик
|4
|0.15
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.12
|Мелем Марвин
|3
|0.12
|Стожилкович Филип
|3
|0.12
|Ронштадт Франк
|2
|0.08
|Карич Эмир
|2
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.08
|Холланд Фабиан
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Мюллер Янник
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюрнбергер Фабиан
|6
|0
|Валентини Энрико
|4
|1
|Гиамера Ян
|5
|0
|Темпельман Лино
|5
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Шиндлер Кристофер
|2
|0
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Кастроп Йенс
|2
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Титц Филлип
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Сейдель Аарон
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Дармштадт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
5
Нюрнберг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Дармштадт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
0
Волевые поражения
6
22
Нюрнберг
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Дармштадт
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
9
27
Голы по времени матча
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
6
33%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
4
31%
6
43%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 13
2
20%
5
23%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
40%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
30%
4
18%
76-90
Пропущено
25
8
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
12%
1
13%
1-15
6
24%
1
13%
16-30
6
24%
2
25%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
7
28%
2
25%
76-90
Забито
22
40
7 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
12 Не забивали 3
3
14%
9
23%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
3
14%
4
10%
31-45
6
27%
7
18%
46-60
1
5%
4
10%
61-75
8
36%
10
25%
76-90
Пропущено
38
22
18 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
6
16%
2
9%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
5
13%
5
23%
61-75
11
29%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0
Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Вальдхоф - Нюрнберг 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Дармштадт
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 46%
2
6 раз 46%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
1
12 раз 46%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
49
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
112
49
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
242
818
1214
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7