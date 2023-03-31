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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Нюрнберг
0:1
Конец матча
Дармштадт
0'
0:1
31' Гол в свои ворота
Шиндлер Кристофер
47' Желтая карточка
Холланд Фабиан
77' Желтая карточка
Мелем Марвин
79' Желтая карточка
Ридель Клеменс
83' Желтая карточка
Дуа Квадво
89' Желтая карточка
Ману Брайдон
90' Желтая карточка
Вильхельмссон Оскар
90'+5
0:1. Автогол Кристофера Шиндлера...
30
Виндаль-Йенсен
Петер
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
16
Шиндлер
Кристофер
35
Nathaniel
Brown
8
Думан
Тайлан
10
Дели
Матс
Мёллер
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
15
Нюрнбергер
Фабиан
23
Дуа
Квадво
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
8
Шнелльхардт
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
9
Титц
Филлип
40
Стожилкович
Филип
Нюрнберг
4-5-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Дармштадт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:4
ТМК
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 8 (1) 0.31
Дафернер Кристоф 3 0.12
Валентини Энрико 2 0.08
Темпельман Лино 2 0.08
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Кастроп Йенс 1 0.04
Хюбнер Флориан 1 0.04
Гиамера Ян 1 0.04
Шуранов Эрик 1 (1) 0.04
Гайс Йоханнес 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 8 0.31
Ману Брайдон 5 0.19
Хонзак Матиас 4 0.15
Пфайффер Патрик 4 0.15
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.12
Мелем Марвин 3 0.12
Стожилкович Филип 3 0.12
Ронштадт Франк 2 0.08
Карич Эмир 2 0.08
Вильхельмссон Оскар 2 0.08
Холланд Фабиан 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Мюллер Янник 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 6 0
Валентини Энрико 4 1
Гиамера Ян 5 0
Темпельман Лино 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Дуа Квадво 3 0
Шиндлер Кристофер 2 0
Дафернер Кристоф 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Кастроп Йенс 2 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 10 0
Мелем Марвин 8 0
Пфайффер Патрик 6 1
Мюллер Янник 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Титц Филлип 3 0
Карич Эмир 3 0
Ману Брайдон 3 0
Сейдель Аарон 2 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Ридель Клеменс 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Дармштадт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
5
Нюрнберг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Дармштадт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
0

Волевые поражения

6
22
Нюрнберг
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Дармштадт
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

9
27

Голы по времени матча

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
6
33%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
4
31%
6
43%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 13
2
20%
5
23%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
40%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
30%
4
18%
76-90

Пропущено

25
8
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
12%
1
13%
1-15
6
24%
1
13%
16-30
6
24%
2
25%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
7
28%
2
25%
76-90

Забито

22
40
7 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
12 Не забивали 3
3
14%
9
23%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
3
14%
4
10%
31-45
6
27%
7
18%
46-60
1
5%
4
10%
61-75
8
36%
10
25%
76-90

Пропущено

38
22
18 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
6
16%
2
9%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
5
13%
5
23%
61-75
11
29%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0
Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Вальдхоф - Нюрнберг 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Дармштадт

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 46%
2
6 раз 46%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
1
12 раз 46%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
24
2
8
18
1.5
12
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
5.
Санкт-Паули
 25 11 8 6 39 - 28 41
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 25 8 7 10 33 - 33 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Айнтрахт Бр
 25 6 7 12 30 - 43 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 25 5 6 14 26 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
15.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Шиндлер Кристофер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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