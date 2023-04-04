Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Данкерт Бастиан
2:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
11'
13'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бута
32
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
31
Кнохе
Робин
14
Зегуйн
Пауль
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
32 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.8
Среднее время на гол
34
50
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.1
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|3
|1
|Камада Даити
|3
|1
|Борре Рафаэль
|1
|0.33
|Аларио Лукас
|1
|0.33
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.33
|Смолчич Хрвое
|1
|0.33
|Гётце Марио
|0
|0
|Бута
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|2
|0.67
|Кнохе Робин
|1
|0.33
|Михель Свен
|1
|0.33
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.33
|Сибачо Жордан
|1
|0.33
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гисельман Нико
|1
|1
|Кнохе Робин
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
4
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
Точный счет
4:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|4
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|3 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Унион Берлин
Исход игры
Айнтрахт Фр
54.6% (71)
Ничья
30.8% (40)
Унион Берлин
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (70)
Меньше
41.18% (49)
Обе команды забьют
Да
83.19% (99)
Нет
16.81% (20)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
31.5% (41)
1:1 Ничья
22.3% (29)
1:2 Унион Берлин
10.8% (14)
1:0 Айнтрахт Фр
10% (13)
2:2 Ничья
6.9% (9)
2:0 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
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