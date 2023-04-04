Первый тайм

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Коло-Муани!!! Дубль!!! Очень зрячий пас на Рандаля, форвард на скорости обогнал защитника, а голкипер Грилль ошибся с выходом, так что Коло-Муани перебросил мяч через вратаря!

12' Логичный гол на старте матча. Интересно, изменится ли после этого картина игры...

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Коло-Муани!!! Мягкий заброс в штрафную, шикарный пас пяткой от Гётце на Коло-Муани, который затем мощно бьет в створ!

10' Гётце слева подал на линию штрафной, мяч выбивается на правый фланг, подбор за Франкфуртом.

9' Зегуйна справа сразу двое накрывали, так что развить атаку не удалось. Удар от ворот.

8' "Айнтрахт" поджимает соперника к штрафной, падает Коло-Муани в штрафной, арбитр сразу показывает - никакого пенальти.