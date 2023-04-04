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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Айнтрахт Фр
2:0
Первый тайм: 14'
Унион Берлин

Ход матча

11'
Коло-Муани Рандаль
(Гётце Марио)
1:0
13'
Коло-Муани Рандаль
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 130
Айнтрахт Фр 54.6% (71)
X 30.8% (40)
Унион Берлин 14.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Унион Берлин
1.99
3.45
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
32
Макс
Филипп
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
19
Борре
Рафаэль
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
37
Грилль
Леннарт
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
14
Зегуйн
Пауль
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
18
Юранович
Йосип
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.8

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 3 1
Камада Даити 3 1
Борре Рафаэль 1 0.33
Аларио Лукас 1 0.33
Линдстрём Йеспер 1 0.33
Смолчич Хрвое 1 0.33
Гётце Марио 0 0
Бута 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 2 0.67
Кнохе Робин 1 0.33
Михель Свен 1 0.33
Пухач Тымотеуш 1 0.33
Сибачо Жордан 1 0.33
Бекер Шеральдо 0 0
Юранович Йосип 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гисельман Нико 1 1
Кнохе Робин 1 0
Хедира Рани 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

Точный счет

4:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1/8 финала
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
0 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
0 Бавария
0 Фрайбург
0 Нюрнберг
0 Штутгарт
0 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 3 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2 гола - дубль!
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Коло-Муани!!! Дубль!!! Очень зрячий пас на Рандаля, форвард на скорости обогнал защитника, а голкипер Грилль ошибся с выходом, так что Коло-Муани перебросил мяч через вратаря!
  • 12'
    Логичный гол на старте матча. Интересно, изменится ли после этого картина игры...
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Коло-Муани!!! Мягкий заброс в штрафную, шикарный пас пяткой от Гётце на Коло-Муани, который затем мощно бьет в створ!
  • 10'
    Гётце слева подал на линию штрафной, мяч выбивается на правый фланг, подбор за Франкфуртом. 
  • 9'
    Зегуйна справа сразу двое накрывали, так что развить атаку не удалось. Удар от ворот. 
  • 8'
    "Айнтрахт" поджимает соперника к штрафной, падает Коло-Муани в штрафной, арбитр сразу показывает - никакого пенальти. 
  • 7'
    Заброс на линию штрафной "Униона", Грилль очень своевременно выходит на мяч. Выбит игровой снаряд. 
  • 6'
    Коло-Муани бьет с дальней дистанции, Леннарт Грилль - голкипер "Униона" выручает. 
  • 5'
    81 на 19 по владению мячом в первые пять минут. "Айнтрахт" старается не отдавать игровой снаряд на старте встречи. 
  • 4'
    Вновь Юранович оказывается в центре внимания. На этот раз Йосип демонстрирует качественный подкат. 
  • Угловой
    2'
    Угловой подает Юранович, не доходит мяч до адресата. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Унион Берлин

Исход игры
Айнтрахт Фр
54.6% (71)
Ничья
30.8% (40)
Унион Берлин
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (70)
Меньше
41.18% (49)
Обе команды забьют
Да
83.19% (99)
Нет
16.81% (20)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
31.5% (41)
1:1 Ничья
22.3% (29)
1:2 Унион Берлин
10.8% (14)
1:0 Айнтрахт Фр
10% (13)
2:2 Ничья
6.9% (9)
2:0 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
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