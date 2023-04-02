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  4. Кубок 2022-2023

Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Айнтрахт Фр
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 49
Айнтрахт Фр 53.1% (26)
X 32.7% (16)
Унион Берлин 14.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Унион Берлин
2.37
3.36
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.8

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 3 1
Камада Даити 3 1
Борре Рафаэль 1 0.33
Аларио Лукас 1 0.33
Линдстрём Йеспер 1 0.33
Смолчич Хрвое 1 0.33
Гётце Марио 0 0
Бута 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 2 0.67
Кнохе Робин 1 0.33
Михель Свен 1 0.33
Пухач Тымотеуш 1 0.33
Сибачо Жордан 1 0.33
Бекер Шеральдо 0 0
Юранович Йосип 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гисельман Нико 1 1
Кнохе Робин 1 0
Хедира Рани 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

Точный счет

4:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1/8 финала
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
0 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
0 Бавария
0 Фрайбург
0 Нюрнберг
0 Штутгарт
0 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 3 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Айнтрахт Фр.
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    • Прогнозы 49
    Айнтрахт Фр 53.1% (26)
    X 32.7% (16)
    Унион Берлин 14.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Унион Берлин
    2.37
    3.36
    3.50
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Унион Берлин

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    53.1% (26)
    Ничья
    32.7% (16)
    Унион Берлин
    14.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    30.6% (15)
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    1:2 Унион Берлин
    12.2% (6)
    1:0 Айнтрахт Фр
    8.2% (4)
    2:0 Айнтрахт Фр
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
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    Айнтрахт Фр
    Унион Берлин
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