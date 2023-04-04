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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Эстер
0'
36' Желтая карточка
Philip Reinhold
52' Желтая карточка
Adam Herdonsson
71' Желтая карточка
Хеллман Эмиль
71' Желтая карточка
Хелльборг Адам
0:1
89' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
90' Желтая карточка
Варманен Тату
90'+4
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
4
Рогне
Томас
22
Simon
Bengtsson
16
Ervin
Gigovac
25
Хелльборг
Адам
13
Лупер
Вильгельм
15
Amin
Al-Hamawi
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Хельсинборг
4-2-3-1
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Хельсинборг
Эстер

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:4
С
2:1
С
0:1
ТМК
2:0
С
4:4
С
3:1
С
0:2
С
1:2
ТМК
2:0
ТМК
2:4
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.6
2.29

Среднее время на гол

56
39

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
54

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Онсала - Хельсинборг 0:5 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2
Эстер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1
Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1
  • Желтая карточка
    71'
    Хеллман Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Philip Rejnhold уходит с поля. Хеллман Эмиль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Adam Herdonsson получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Amar Muhsin уходит с поля. Benjamin Acquah выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Кусу Манассе уходит с поля. Daniel Ljung выходит вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Philip Rejnhold получил желтую карточку от судьи
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