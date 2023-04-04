Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаPhilip Reinhold
52' Желтая карточкаAdam Herdonsson
71' Желтая карточкаХеллман Эмиль
71' Желтая карточкаХелльборг Адам
0:1
89' ГолБергмарк-Виберг Адам
90' Желтая карточкаВарманен Тату
90'+4
Ход матча
36'
52'
71'
71'
89'
90'
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикПолузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Хельсинборг
Эстер
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.6
2.29
Среднее время на гол
56
39
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
54
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Онсала - Хельсинборг 0:5 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2
Эстер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1
Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1