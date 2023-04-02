Стадион: Альянц Арена.
История личных встреч
Бавария
Фрайбург
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
25 матчей
76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
3.23
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.62
Среднее время на гол
98
146
Всего голов
53
32
Голов в среднем за матч
2.12
1.28
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|1
|Мусиала Джамал
|3
|1
|Дэвис Альфонсо
|2
|0.67
|Киммих Йозуа
|1
|0.33
|Мане Садио
|1
|0.33
|Горецка Леон
|1
|0.33
|Сане Лерой
|1
|0.33
|Гравенберх Райан
|1
|0.33
|Тель Матис
|1
|0.33
|Мюллер Томас
|0
|0
|Канселу Жоау
|0
|0
|Гнабри Серж
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гинтер Маттиас
|1
|0.33
|Петерсен Нильс
|1
|0.33
|Грегорич Михаэль
|1
|0.33
|Доан Рицу
|1
|0.33
|Шаллаи Роланд
|1
|0.33
|Кайтель Янник
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюллер Томас
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
15
2
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
15
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
2
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
60%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0
Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1
Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2 Фрайбург - Унион Берлин 4:1
Результаты матчей
Бавария
Фрайбург
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бавария
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|4
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|3 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|2
Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург
Исход игры
Бавария
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Фрайбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:0 Бавария
30.2% (13)
3:1 Бавария
27.9% (12)
3:0 Бавария
11.6% (5)
2:1 Бавария
11.6% (5)
4:1 Бавария
4.7% (2)
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