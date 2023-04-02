  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2022-2023

Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Бавария
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 43
Бавария 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Фрайбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Фрайбург
11.00
6.45
9.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

25 матчей

76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

3.23
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.92
0.62

Среднее время на гол

98
146

Всего голов

53
32

Голов в среднем за матч

2.12
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чупо-Мотинг Эрик 3 1
Мусиала Джамал 3 1
Дэвис Альфонсо 2 0.67
Киммих Йозуа 1 0.33
Мане Садио 1 0.33
Горецка Леон 1 0.33
Сане Лерой 1 0.33
Гравенберх Райан 1 0.33
Тель Матис 1 0.33
Мюллер Томас 0 0
Канселу Жоау 0 0
Гнабри Серж 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинтер Маттиас 1 0.33
Петерсен Нильс 1 0.33
Грегорич Михаэль 1 0.33
Доан Рицу 1 0.33
Шаллаи Роланд 1 0.33
Кайтель Янник 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюллер Томас 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюблер Лукас 1 0
Линхарт Филипп 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

15
2
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

15
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
2
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
60%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0
Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1
Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2 Фрайбург - Унион Берлин 4:1

Результаты матчей

Бавария
Фрайбург

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бавария
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше
1/8 финала
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
0 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
0 Бавария
0 Фрайбург
0 Нюрнберг
0 Штутгарт
0 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 3 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Бавария 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Фрайбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Фрайбург
    11.00
    6.45
    9.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бавария - Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Фрайбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    30.2% (13)
    3:1 Бавария
    27.9% (12)
    3:0 Бавария
    11.6% (5)
    2:1 Бавария
    11.6% (5)
    4:1 Бавария
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бавария
    Фрайбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     