  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Лестер
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 43
Лестер 67.4% (29)
X 14% (6)
Астон Вилла 18.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Астон Вилла
2.87
3.64
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лестер
Астон Вилла

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Среднее время на гол

60
48

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.67

Среднее время на гол

55
135

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 9 0.32
Барнс Харви 9 0.32
Дака Патсон 4 0.14
Ихеаначо Келечи 3 0.11
Тилеманс Юри 3 (1) 0.11
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.07
Варди Джейми 1 0.04
Кастань Тимоти 1 0.04
Рикарду Перейра II 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Менди Нампали 1 0.04
Прат Деннис 1 0.04
Тете 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 10 (1) 0.36
Ингс Дэнни 6 (2) 0.21
Буэндия Эмилиано 5 0.18
Бэйли Леон 4 0.14
Соарес Дуглас 3 0.11
Рамси Джакоб 3 0.11
Макгинн Джон 1 0.04
Янг Эшли 1 0.04
Коутиньо Филиппе 1 0.04
Динь Люка 1 0.04
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Кастань Тимоти 2 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 4 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Конса Эзри 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Морено Алекс 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Уоткинс Олли 1 0

Результаты матчей

Лестер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Астон Вилла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
6
Лестер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Астон Вилла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

14
19
Лестер
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Астон Вилла
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

28
15

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
4
27%
4
27%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
22%
5
26%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Забито

27
24
17 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
8
30%
30%
9
38%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
4
15%
6
25%
76-90

Пропущено

28
18
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
8
29%
3
17%
61-75
5
18%
4
22%
76-90

Забито

42
39
27 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
8
19%
10
26%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
14
33%
4
10%
31-45
5
12%
6
15%
46-60
5
12%
6
15%
61-75
5
12%
9
23%
76-90

Пропущено

46
37
19 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
7
15%
9
24%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
5
11%
8
22%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
10
22%
6
16%
61-75
9
20%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0
Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2

Результаты матчей

Лестер
Астон Вилла

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
4
4 раза 14%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лестер
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
7
7
2
11
2.5
3
11
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
4
10
2
13
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
11
17
4
24
2.5
3
25
4
24
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
15.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
16.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
19.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
14.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
15.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Лестер 67.4% (29)
    X 14% (6)
    Астон Вилла 18.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Астон Вилла
    2.87
    3.64
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лестер - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла

    Исход игры
    Лестер
    67.4% (29)
    Ничья
    14% (6)
    Астон Вилла
    18.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    39.5% (17)
    1:0 Лестер
    14% (6)
    1:2 Астон Вилла
    11.6% (5)
    2:0 Лестер
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    0:1 Астон Вилла
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лестер
    Астон Вилла
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     