Тур: 7. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Скотт Грэм
Позже
История личных встреч
Лестер
Астон Вилла
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Среднее время на гол
60
48
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.67
Среднее время на гол
55
135
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
66
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.32
|Барнс Харви
|9
|0.32
|Дака Патсон
|4
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.11
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.11
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.07
|Варди Джейми
|1
|0.04
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Менди Нампали
|1
|0.04
|Прат Деннис
|1
|0.04
|Тете
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.36
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.21
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.18
|Бэйли Леон
|4
|0.14
|Соарес Дуглас
|3
|0.11
|Рамси Джакоб
|3
|0.11
|Макгинн Джон
|1
|0.04
|Янг Эшли
|1
|0.04
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.04
|Динь Люка
|1
|0.04
|Морено Алекс
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|3
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|4
|1
|Мартинес Эмилиано
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Конса Эзри
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Астон Вилла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
6
Лестер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Астон Вилла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
14
19
Лестер
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Астон Вилла
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
28
15
Волевые поражения
20
25
Голы по времени матча
Забито
15
15
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
4
27%
4
27%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
22%
5
26%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Забито
27
24
17 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
8
30%
30%
9
38%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
4
15%
6
25%
76-90
Пропущено
28
18
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
8
29%
3
17%
61-75
5
18%
4
22%
76-90
Забито
42
39
27 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
8
19%
10
26%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
14
33%
4
10%
31-45
5
12%
6
15%
46-60
5
12%
6
15%
61-75
5
12%
9
23%
76-90
Пропущено
46
37
19 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
7
15%
9
24%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
5
11%
8
22%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
10
22%
6
16%
61-75
9
20%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0
Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2
Результаты матчей
Лестер
Астон Вилла
Точный счет
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
4
4 раза 14%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лестер
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
58
77
211
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
78
410
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
226
1216
1117
424
325
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|19.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла
Исход игры
Лестер
67.4% (29)
Ничья
14% (6)
Астон Вилла
18.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
2:1 Лестер
39.5% (17)
1:0 Лестер
14% (6)
1:2 Астон Вилла
11.6% (5)
2:0 Лестер
11.6% (5)
1:1 Ничья
9.3% (4)
0:1 Астон Вилла
4.7% (2)
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